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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11347113481134911350

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.3 5 70
36,00-36,50
1%
1
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
3%
2
37,50-38,00
4%
3
38,00-38,50
10%
7
38,50-39,00
10%
7
39,00-39,50
21%
15
39,50-40,00
36%
25
40,00-40,50
7%
5
40,50-41,00
0
0
41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
1%
1
Більше 42
4%
3
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 15:40

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Дюрі-бачі написав:Переважну частину зиску від економіки отримує влада й власники виробництва.

В курсі, що 93% тих хто пішов у бізнес прогорають? Чи Ви вважаєте що всі 100% бізнесменів просто гребуть гроші лопатами і ніколи не мають збитків? А Ви "зходіть" у бізнес, а потім нам тут всім розкажете про свої офшори, надприбутки і т.і. Мені так цікаво читати от таких "бізнес експертів" які і близько біля того бізнесу не стояли і в своєму житті нічого реального не зробили навіть собачої будки, а от всім надувши щоки експертно розказати як там живе бізнес, то тут просто суперексперт, просто диву даєшся всім цим вірусологам, ковід, ракетним, воєнним, бізнесфахівцям і все це в одній особі ні просто талантіще так і пре нема куди його дівати як в анекдтоі про таксиста, який не хоче в прем'єри бо таксувати треба. Ви часом не таксист? Га? :wink:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 15:42

  Shaman написав:ви не поспішайте сперечатися. те, що ослаблена валюта ефективна для економіка - це майже базова умова.
экономические свободы и законодательство базовые для эффективной экономики. к валюте требования стабильность и доверие.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 07 кві, 2024 15:43, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 15:42

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:те, що ослаблена валюта ефективна для економіка

А Ви ніяк не хочете зрозуміти, що:
1) ефект може бути, а може й не бути, але він настає не одразу, а десь в майбутньому. А негативні наслідки від девальвації настають одразу.
2) Переважну частину зиску від економіки отримує влада й власники виробництва. До найманих робітників доходять тільки крихти. А шкода від девальвації майже пропорційна витратам, тобто всім.

помилка в кожному висновку. а друге ще й лівацькі ідеї.

весь світ так робить, Японія робила, Китай робив та робить - а ми унікальні...
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 15:43

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  vitaliiangel написав:экономические свободы и законодательство базовые.

В Україні в першу чергу - це верховенство права. Бо як тільки построїв вдалий бізнес і вийшов за ліміти ФОП - до тебе черга бажаючих його віджати або пощипати.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 15:47

  Дюрі-бачі написав:
  vitaliiangel написав:экономические свободы и законодательство базовые.

В Україні в першу чергу - це верховенство права. Бо як тільки построїв вдалий бізнес і вийшов за ліміти ФОП - до тебе черга бажаючих його віджати.

часи Яника давно скінчилися. коли ви останній раз чули про такий нахабне рейдерство? інколи ще є конфлікти між власниками, але це трохи інше...

ви оперуєте байками якоїсь багаторічної давнини. й знаю купу бізнесів, які непогано розвилися за останні 20 років. а чому АТБ ніхто не віджав свого часу?
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 15:47

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:весь світ так робить, Японія робила, Китай робив та робить - а ми унікальні...

Ні ми не унікальні, є позитивний досвід Греції як без девальвації вирішувати економічні проблеми, є не такий вдали досвід Білорусії...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 15:50

  Shaman написав:чому АТБ ніхто не віджав свого часу?

https://infokava.com/43197-.html
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 07 кві, 2024 15:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 15:51

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:весь світ так робить, Японія робила, Китай робив та робить - а ми унікальні...

Ні ми не унікальні, є позитивний досвід Греції як без девальвації вирішувати економічні проблеми, є досвід не такий вдали досвід Білорусії...

дайте розгорнуто свою думку, що ви маєте на увазі. те, що Греції насипали купу кредиті?. й де рішення Греції?. до речі, там бюджет так порізали, що довго протестували.

все економіка Білорусі базується на субсидіях Раші - нема субсидій, нема економіки
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 15:59

  vitaliiangel написав:
  Shaman написав:чому АТБ ніхто не віджав свого часу?

https://infokava.com/43197-.html

й як це по'язано? є певні звинувачення - але їх схоже не довели.

мережа АТБ розвивалася й після 2014 року. й головне в ній - правильно обрана бізнес-модель. чомусь Брусничка Ахметова не змогла такого досягнути, було менше зв'язків?
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 16:01

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:дайте розгорнуто свою думку, що ви маєте на увазі. те, що Греції насипали купу кредиті?.

Не просто дали 285 млрд. євро в борг, а
1) змусили провести реформи.
2) Списали половину боргів.
3) Й найголовніше: вирішили постійно давати в борг, створили https://www.esm.europa.eu/
Дюрі-бачі
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