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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 11348113491135011351 Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024? Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44 Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 72 36,00-36,50 1% 1 36,50-37,00 0 0 37,00-37,50 3% 2 37,50-38,00 4% 3 38,00-38,50 11% 8 38,50-39,00 10% 7 39,00-39,50 21% 15 39,50-40,00 36% 26 40,00-40,50 7% 5 40,50-41,00 0 0 41,00-41,50 1% 1 41,50-42,00 1% 1 Більше 42 4% 3 Всього голосів : 72 Додано: Нед 07 кві, 2024 18:05 Успіх написав: asti написав: я заработал... меньше 2000 гривен я заработал... меньше 2000 гривен От бачите, навіщо вам та метушня, ці постійні стреси?))

Ходіть до нас, будете мати від 1666 до 4 000 грн за ОДИН ДЕНЬ!!!

А не за тиждень "пекельних мук"! От бачите, навіщо вам та метушня, ці постійні стреси?))Ходіть до нас, будете мати від 1666 до 4 000 грн за ОДИН ДЕНЬ!!!А не за тиждень "пекельних мук"! Спасибо, лучше вы к нам... 🤗🤗🤗 Спасибо, лучше вы к нам... 🤗🤗🤗 asti Повідомлень: 3995 З нами з: 24.11.12 Подякував: 42 раз. Подякували: 712 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 кві, 2024 18:11 Успіх написав: asti написав: Короче, тут такое дело, решил прикинуть сколько я заработал за прошлую неделю - и пришёл в ужас! За неделю полную беготни, стрессов , обменов/сдач/откупов, воздушных тревог и попаданий на комиссии я заработал... меньше 2000 гривен. Это меньше 50-ти долларов, Карл! Я даже не знаю, какой смайлик в этой ситуации поставить- хотел такой:😡, но он

не отражает всего п-ца этой ситуации.

А теперь, чтобы вы лучше меня поняли, транскрипция:

Началось всё в прошлую субботу - скинул валютчикам 3800 синего по 39,50. Дальше, в понедельник утром я уже 'на площади трёх банков' с телефоном в руках мониторю межбанк на укрдилинге и параллельно курсы в приложениях разных банков. Вижу, что межбанк начал расти - быстро закидываю 50к в Аваль и меняю по 39,25, затем быстро иду в Укргаз, благо он рядом и закидываю ещё 50к туда и меняю по 39,19 онлайн 1275 долл + видя что курс растет покупаю ещё 1325 долл на карту там же. Между этими двумя действиями я ещё побежал в Комин - там меняли по 39,2, но была очередь в кассу, курс на межбанке рос и я, опасаясь что опять закину гривну, а они подымут курс (такое уже бывало) всё-же решил идти обратно в Газ и покупать на карту. Ну вроде бы как все нормально - гривна сработана, доллар обменян, прибыль в районе 1100 грн получена - можно почивать на лаврах. Но нет же! Видя, что курс на межбанке подрастает, а Комин и наличка не особо подымают КурсА, я после обеда решил продать немного гривневых ОВГЗ в Сенсе и перекинув деньги в Комин поменяться ещё и там. Сказано/сделано, 30 бумаг продано, деньги на карте сенса, и тут упс! Пытаюсь перекинуть их на Комин по айбану в приложении сенса - у меня не получается! До Аллы не дозвониться, вернее, дозвониться, но толку ноль - нихрена не может понять!😡 И я решаю бежать в Сенс из дому чтобы перевести деньги - прибегаю (2км), и менеджер буквально двумя кликами перекидывает мне деньги - блииин, оказывается, нужно было на главной странице приложения Сенса зайти в меню переводы и там отправить деньги, а я зашёл в продукты и пытался отправить с карты, а там можно только П2П, но нельзя, так как платно. Короче 30 штук отправили, а остальные? - решил продать 500 долл по 39,5 (курс к этому времени поднялся на нале) но! у меня их с собой нет - впопыхах я их просто не взял с собой - бегу в Кредо - там у меня на карте лежит пару тысяч - снимаю/сдаю/прибегаю в Комин (деньги из Сенса к этому времени уже зашли) открываю специальный счёт в гривне, закидываю туда 20к, они моментально отражаются - меняю! Фух! И эта операция вроде как прошла успешно.

День закрыт.

Вторник: видя что межбанк продолжает расти, а некоторые банки не успели поднять курсА в онлайне, решаю продать ещё ОВГЗ в Сенсе с погашением 01/05/24 - там минимальные потери при продаже - продаю 50 бумаг и хочу перевести их в Идею, звоню на горячую и уточняю, будет ли комиссия если переводить по айбану (тк до этого переводил только П2П) - девочка долго что-то уточняет и говорит, нет, комиссии не будет. Переводу и... та-дам! С меня списали 254 грн... Блчха-муха! Бегу из дому в Идею, забираю от туда деньги и несу в Пивденный - закидываю на карту и меняю онлайн по 39,35, возвращаюсь в Идею и пишу заяву с требованием вернуть мне деньги тк комиссия с меня была списана по вине работницы колл-центра давшей мне неверную информацию. Затем возвращаюсь домой. После обеда, видя что межбанк подрастает решаю продать ещё 51 бумагу и перекинуть деньги через Райф на Эксимбанк и поменяться там (дело в том, что из Сенса без комиссии деньги можно отправить только по айбану, а на карту эксима бесплатно зачисляется только П2П, поэтому приходиться сначала кидать деньги на Райф, а уже с него на Эксим - так бесплатно) в общем, проделываю все эти манипуляции и меняюсь в Эксиме по 39,40. После этого решаю продать оставшиеся 49 бумаг из пакета с погашением 01 05 24 и таки поменяться в Идее по 39, 40 на момент вечера вторника это лучший курс. Продаю/забираю деньги наличкой в Сенсе иду в Идею, вношу деньги на карту и меняю. День закрыт...

Среда. Просыпаюсь, завтракаю, захожу на дилинг и упс! Курс начал падать (вернее, не продолжил рост) Приплыли мля... Продал 1000 по 39,50 и откупил в Райфе 500 по 39,41.

Четверг. Видя, что курс продолжает снижение договариваюсь со своим валютчиком и сдаю 2600 по 39,50. Закидываю 50к в агриколь и меняю 800 баксов по 39,30, видя что курс остановился., затем иду в МТБ и закидываю ещё 50к туда но не меняю.

Оставшиеся со вчера 20к меняю на доллар в райфе по 39,30 на руки.

В пятницу тоже было много беготни, обменов, тревог и результат - 17 долларов заработка. Вот таким вот каторжным образом и была проИпана очередная неделя жизни... Короче, тут такое дело, решил прикинуть сколько я заработал за прошлую неделю - и пришёл в ужас! За неделю полную беготни, стрессов , обменов/сдач/откупов, воздушных тревог и попаданий на комиссии я заработал... меньше 2000 гривен. Это меньше 50-ти долларов, Карл! Я даже не знаю, какой смайлик в этой ситуации поставить- хотел такой:😡, но онне отражает всего п-ца этой ситуации.А теперь, чтобы вы лучше меня поняли, транскрипция:Началось всё в прошлую субботу - скинул валютчикам 3800 синего по 39,50. Дальше, в понедельник утром я уже 'на площади трёх банков' с телефоном в руках мониторю межбанк на укрдилинге и параллельно курсы в приложениях разных банков. Вижу, что межбанк начал расти - быстро закидываю 50к в Аваль и меняю по 39,25, затем быстро иду в Укргаз, благо он рядом и закидываю ещё 50к туда и меняю по 39,19 онлайн 1275 долл + видя что курс растет покупаю ещё 1325 долл на карту там же. Между этими двумя действиями я ещё побежал в Комин - там меняли по 39,2, но была очередь в кассу, курс на межбанке рос и я, опасаясь что опять закину гривну, а они подымут курс (такое уже бывало) всё-же решил идти обратно в Газ и покупать на карту. Ну вроде бы как все нормально - гривна сработана, доллар обменян, прибыль в районе 1100 грн получена - можно почивать на лаврах. Но нет же! Видя, что курс на межбанке подрастает, а Комин и наличка не особо подымают КурсА, я после обеда решил продать немного гривневых ОВГЗ в Сенсе и перекинув деньги в Комин поменяться ещё и там. Сказано/сделано, 30 бумаг продано, деньги на карте сенса, и тут упс! Пытаюсь перекинуть их на Комин по айбану в приложении сенса - у меня не получается! До Аллы не дозвониться, вернее, дозвониться, но толку ноль - нихрена не может понять!😡 И я решаю бежать в Сенс из дому чтобы перевести деньги - прибегаю (2км), и менеджер буквально двумя кликами перекидывает мне деньги - блииин, оказывается, нужно было на главной странице приложения Сенса зайти в меню переводы и там отправить деньги, а я зашёл в продукты и пытался отправить с карты, а там можно только П2П, но нельзя, так как платно. Короче 30 штук отправили, а остальные? - решил продать 500 долл по 39,5 (курс к этому времени поднялся на нале) но! у меня их с собой нет - впопыхах я их просто не взял с собой - бегу в Кредо - там у меня на карте лежит пару тысяч - снимаю/сдаю/прибегаю в Комин (деньги из Сенса к этому времени уже зашли) открываю специальный счёт в гривне, закидываю туда 20к, они моментально отражаются - меняю! Фух! И эта операция вроде как прошла успешно.День закрыт.Вторник: видя что межбанк продолжает расти, а некоторые банки не успели поднять курсА в онлайне, решаю продать ещё ОВГЗ в Сенсе с погашением 01/05/24 - там минимальные потери при продаже - продаю 50 бумаг и хочу перевести их в Идею, звоню на горячую и уточняю, будет ли комиссия если переводить по айбану (тк до этого переводил только П2П) - девочка долго что-то уточняет и говорит, нет, комиссии не будет. Переводу и... та-дам! С меня списали 254 грн... Блчха-муха! Бегу из дому в Идею, забираю от туда деньги и несу в Пивденный - закидываю на карту и меняю онлайн по 39,35, возвращаюсь в Идею и пишу заяву с требованием вернуть мне деньги тк комиссия с меня была списана по вине работницы колл-центра давшей мне неверную информацию. Затем возвращаюсь домой. После обеда, видя что межбанк подрастает решаю продать ещё 51 бумагу и перекинуть деньги через Райф на Эксимбанк и поменяться там (дело в том, что из Сенса без комиссии деньги можно отправить только по айбану, а на карту эксима бесплатно зачисляется только П2П, поэтому приходиться сначала кидать деньги на Райф, а уже с него на Эксим - так бесплатно) в общем, проделываю все эти манипуляции и меняюсь в Эксиме по 39,40. После этого решаю продать оставшиеся 49 бумаг из пакета с погашением 01 05 24 и таки поменяться в Идее по 39, 40 на момент вечера вторника это лучший курс. Продаю/забираю деньги наличкой в Сенсе иду в Идею, вношу деньги на карту и меняю. День закрыт...Среда. Просыпаюсь, завтракаю, захожу на дилинг и упс! Курс начал падать (вернее, не продолжил рост) Приплыли мля... Продал 1000 по 39,50 и откупил в Райфе 500 по 39,41.Четверг. Видя, что курс продолжает снижение договариваюсь со своим валютчиком и сдаю 2600 по 39,50. Закидываю 50к в агриколь и меняю 800 баксов по 39,30, видя что курс остановился., затем иду в МТБ и закидываю ещё 50к туда но не меняю.Оставшиеся со вчера 20к меняю на доллар в райфе по 39,30 на руки.В пятницу тоже было много беготни, обменов, тревог и результат - 17 долларов заработка. Вот таким вот каторжным образом и была проИпана очередная неделя жизни... Військові це перечитують ще раз і ще раз, і нервово курять в стороні! Військові це перечитують ще раз і ще раз, і нервово курять в стороні! ... чукча нє валютчік, чукча пісатєль! 😅😅😅 ... чукча нє валютчік, чукча пісатєль! 😅😅😅 asti Повідомлень: 3995 З нами з: 24.11.12 Подякував: 42 раз. Подякували: 712 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 кві, 2024 19:46 asti написав: Короче, тут такое дело, решил прикинуть сколько я заработал за прошлую неделю - и пришёл в ужас! За неделю полную беготни, стрессов , обменов/сдач/откупов, воздушных тревог и попаданий на комиссии я заработал... меньше 2000 гривен. Это меньше 50-ти долларов, Карл! Я даже не знаю, какой смайлик в этой ситуации поставить- хотел такой:😡, но он

не отражает всего п-ца этой ситуации.

А теперь, чтобы вы лучше меня поняли, транскрипция:

Началось всё в прошлую субботу - скинул валютчикам 3800 синего по 39,50. Дальше, в понедельник утром я уже 'на площади трёх банков' с телефоном в руках мониторю межбанк на укрдилинге и параллельно курсы в приложениях разных банков. Вижу, что межбанк начал расти - быстро закидываю 50к в Аваль и меняю по 39,25, затем быстро иду в Укргаз, благо он рядом и закидываю ещё 50к туда и меняю по 39,19 онлайн 1275 долл + видя что курс растет покупаю ещё 1325 долл на карту там же. Между этими двумя действиями я ещё побежал в Комин - там меняли по 39,2, но была очередь в кассу, курс на межбанке рос и я, опасаясь что опять закину гривну, а они подымут курс (такое уже бывало) всё-же решил идти обратно в Газ и покупать на карту. Ну вроде бы как все нормально - гривна сработана, доллар обменян, прибыль в районе 1100 грн получена - можно почивать на лаврах. Но нет же! Видя, что курс на межбанке подрастает, а Комин и наличка не особо подымают КурсА, я после обеда решил продать немного гривневых ОВГЗ в Сенсе и перекинув деньги в Комин поменяться ещё и там. Сказано/сделано, 30 бумаг продано, деньги на карте сенса, и тут упс! Пытаюсь перекинуть их на Комин по айбану в приложении сенса - у меня не получается! До Аллы не дозвониться, вернее, дозвониться, но толку ноль - нихрена не может понять!😡 И я решаю бежать в Сенс из дому чтобы перевести деньги - прибегаю (2км), и менеджер буквально двумя кликами перекидывает мне деньги - блииин, оказывается, нужно было на главной странице приложения Сенса зайти в меню переводы и там отправить деньги, а я зашёл в продукты и пытался отправить с карты, а там можно только П2П, но нельзя, так как платно. Короче 30 штук отправили, а остальные? - решил продать 500 долл по 39,5 (курс к этому времени поднялся на нале) но! у меня их с собой нет - впопыхах я их просто не взял с собой - бегу в Кредо - там у меня на карте лежит пару тысяч - снимаю/сдаю/прибегаю в Комин (деньги из Сенса к этому времени уже зашли) открываю специальный счёт в гривне, закидываю туда 20к, они моментально отражаются - меняю! Фух! И эта операция вроде как прошла успешно.

День закрыт.

Вторник: видя что межбанк продолжает расти, а некоторые банки не успели поднять курсА в онлайне, решаю продать ещё ОВГЗ в Сенсе с погашением 01/05/24 - там минимальные потери при продаже - продаю 50 бумаг и хочу перевести их в Идею, звоню на горячую и уточняю, будет ли комиссия если переводить по айбану (тк до этого переводил только П2П) - девочка долго что-то уточняет и говорит, нет, комиссии не будет. Переводу и... та-дам! С меня списали 254 грн... Блчха-муха! Бегу из дому в Идею, забираю от туда деньги и несу в Пивденный - закидываю на карту и меняю онлайн по 39,35, возвращаюсь в Идею и пишу заяву с требованием вернуть мне деньги тк комиссия с меня была списана по вине работницы колл-центра давшей мне неверную информацию. Затем возвращаюсь домой. После обеда, видя что межбанк подрастает решаю продать ещё 51 бумагу и перекинуть деньги через Райф на Эксимбанк и поменяться там (дело в том, что из Сенса без комиссии деньги можно отправить только по айбану, а на карту эксима бесплатно зачисляется только П2П, поэтому приходиться сначала кидать деньги на Райф, а уже с него на Эксим - так бесплатно) в общем, проделываю все эти манипуляции и меняюсь в Эксиме по 39,40. После этого решаю продать оставшиеся 49 бумаг из пакета с погашением 01 05 24 и таки поменяться в Идее по 39, 40 на момент вечера вторника это лучший курс. Продаю/забираю деньги наличкой в Сенсе иду в Идею, вношу деньги на карту и меняю. День закрыт...

Среда. Просыпаюсь, завтракаю, захожу на дилинг и упс! Курс начал падать (вернее, не продолжил рост) Приплыли мля... Продал 1000 по 39,50 и откупил в Райфе 500 по 39,41.

Четверг. Видя, что курс продолжает снижение договариваюсь со своим валютчиком и сдаю 2600 по 39,50. Закидываю 50к в агриколь и меняю 800 баксов по 39,30, видя что курс остановился., затем иду в МТБ и закидываю ещё 50к туда но не меняю.

Оставшиеся со вчера 20к меняю на доллар в райфе по 39,30 на руки.

В пятницу тоже было много беготни, обменов, тревог и результат - 17 долларов заработка. Вот таким вот каторжным образом и была проИпана очередная неделя жизни... Короче, тут такое дело, решил прикинуть сколько я заработал за прошлую неделю - и пришёл в ужас! За неделю полную беготни, стрессов , обменов/сдач/откупов, воздушных тревог и попаданий на комиссии я заработал... меньше 2000 гривен. Это меньше 50-ти долларов, Карл! Я даже не знаю, какой смайлик в этой ситуации поставить- хотел такой:😡, но онне отражает всего п-ца этой ситуации.А теперь, чтобы вы лучше меня поняли, транскрипция:Началось всё в прошлую субботу - скинул валютчикам 3800 синего по 39,50. Дальше, в понедельник утром я уже 'на площади трёх банков' с телефоном в руках мониторю межбанк на укрдилинге и параллельно курсы в приложениях разных банков. Вижу, что межбанк начал расти - быстро закидываю 50к в Аваль и меняю по 39,25, затем быстро иду в Укргаз, благо он рядом и закидываю ещё 50к туда и меняю по 39,19 онлайн 1275 долл + видя что курс растет покупаю ещё 1325 долл на карту там же. Между этими двумя действиями я ещё побежал в Комин - там меняли по 39,2, но была очередь в кассу, курс на межбанке рос и я, опасаясь что опять закину гривну, а они подымут курс (такое уже бывало) всё-же решил идти обратно в Газ и покупать на карту. Ну вроде бы как все нормально - гривна сработана, доллар обменян, прибыль в районе 1100 грн получена - можно почивать на лаврах. Но нет же! Видя, что курс на межбанке подрастает, а Комин и наличка не особо подымают КурсА, я после обеда решил продать немного гривневых ОВГЗ в Сенсе и перекинув деньги в Комин поменяться ещё и там. Сказано/сделано, 30 бумаг продано, деньги на карте сенса, и тут упс! Пытаюсь перекинуть их на Комин по айбану в приложении сенса - у меня не получается! До Аллы не дозвониться, вернее, дозвониться, но толку ноль - нихрена не может понять!😡 И я решаю бежать в Сенс из дому чтобы перевести деньги - прибегаю (2км), и менеджер буквально двумя кликами перекидывает мне деньги - блииин, оказывается, нужно было на главной странице приложения Сенса зайти в меню переводы и там отправить деньги, а я зашёл в продукты и пытался отправить с карты, а там можно только П2П, но нельзя, так как платно. Короче 30 штук отправили, а остальные? - решил продать 500 долл по 39,5 (курс к этому времени поднялся на нале) но! у меня их с собой нет - впопыхах я их просто не взял с собой - бегу в Кредо - там у меня на карте лежит пару тысяч - снимаю/сдаю/прибегаю в Комин (деньги из Сенса к этому времени уже зашли) открываю специальный счёт в гривне, закидываю туда 20к, они моментально отражаются - меняю! Фух! И эта операция вроде как прошла успешно.День закрыт.Вторник: видя что межбанк продолжает расти, а некоторые банки не успели поднять курсА в онлайне, решаю продать ещё ОВГЗ в Сенсе с погашением 01/05/24 - там минимальные потери при продаже - продаю 50 бумаг и хочу перевести их в Идею, звоню на горячую и уточняю, будет ли комиссия если переводить по айбану (тк до этого переводил только П2П) - девочка долго что-то уточняет и говорит, нет, комиссии не будет. Переводу и... та-дам! С меня списали 254 грн... Блчха-муха! Бегу из дому в Идею, забираю от туда деньги и несу в Пивденный - закидываю на карту и меняю онлайн по 39,35, возвращаюсь в Идею и пишу заяву с требованием вернуть мне деньги тк комиссия с меня была списана по вине работницы колл-центра давшей мне неверную информацию. Затем возвращаюсь домой. После обеда, видя что межбанк подрастает решаю продать ещё 51 бумагу и перекинуть деньги через Райф на Эксимбанк и поменяться там (дело в том, что из Сенса без комиссии деньги можно отправить только по айбану, а на карту эксима бесплатно зачисляется только П2П, поэтому приходиться сначала кидать деньги на Райф, а уже с него на Эксим - так бесплатно) в общем, проделываю все эти манипуляции и меняюсь в Эксиме по 39,40. После этого решаю продать оставшиеся 49 бумаг из пакета с погашением 01 05 24 и таки поменяться в Идее по 39, 40 на момент вечера вторника это лучший курс. Продаю/забираю деньги наличкой в Сенсе иду в Идею, вношу деньги на карту и меняю. День закрыт...Среда. Просыпаюсь, завтракаю, захожу на дилинг и упс! Курс начал падать (вернее, не продолжил рост) Приплыли мля... Продал 1000 по 39,50 и откупил в Райфе 500 по 39,41.Четверг. Видя, что курс продолжает снижение договариваюсь со своим валютчиком и сдаю 2600 по 39,50. Закидываю 50к в агриколь и меняю 800 баксов по 39,30, видя что курс остановился., затем иду в МТБ и закидываю ещё 50к туда но не меняю.Оставшиеся со вчера 20к меняю на доллар в райфе по 39,30 на руки.В пятницу тоже было много беготни, обменов, тревог и результат - 17 долларов заработка. Вот таким вот каторжным образом и была проИпана очередная неделя жизни...

Дуже коротко. 05 квітня прийшла пенсія в Ощад,вранці в суботу зняв - надавали багато синього папіру 2021 року. Все. Дуже коротко. 05 квітня прийшла пенсія в Ощад,вранці в суботу зняв - надавали багато синього папіру 2021 року. Все. sens

Повідомлень: 16362 З нами з: 12.09.13 Подякував: 34 раз. Подякували: 896 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 кві, 2024 21:21 sens написав: Дуже коротко. 05 квітня прийшла пенсія в Ощад,вранці в суботу зняв - надавали багато синього папіру 2021 року. Все. Дуже коротко. 05 квітня прийшла пенсія в Ощад,вранці в суботу зняв - надавали багато синього папіру 2021 року. Все.

Що за папір синій, гривня тисячна чи доляр вже видають 2021 року? Що за папір синій, гривня тисячна чи доляр вже видають 2021 року? remark Повідомлень: 972 З нами з: 25.12.15 Подякував: 170 раз. Подякували: 100 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 кві, 2024 21:34 Re: Валютний ринок в контексті ДС asti написав: После этого решаю продать оставшиеся 49 бумаг из пакета с погашением 01 05 24 и таки поменяться в Идее по 39, 40 на момент вечера вторника это лучший курс. Продаю/забираю деньги наличкой в Сенсе иду в Идею, вношу деньги на карту и меняю. День закрыт...

Среда. Просыпаюсь, завтракаю, захожу на дилинг и упс! Курс начал падать (вернее, не продолжил рост) Приплыли мля... Продал 1000 по 39,50 и откупил в Райфе 500 по 39,41.

Четверг. Видя, что курс продолжает снижение договариваюсь со своим валютчиком и сдаю 2600 по 39,50. Закидываю 50к в агриколь и меняю 800 баксов по 39,30, видя что курс остановился., затем иду в МТБ и закидываю ещё 50к туда но не меняю. После этого решаю продать оставшиеся 49 бумаг из пакета с погашением 01 05 24 и таки поменяться в Идее по 39, 40 на момент вечера вторника это лучший курс. Продаю/забираю деньги наличкой в Сенсе иду в Идею, вношу деньги на карту и меняю. День закрыт...Среда. Просыпаюсь, завтракаю, захожу на дилинг и упс! Курс начал падать (вернее, не продолжил рост) Приплыли мля... Продал 1000 по 39,50 и откупил в Райфе 500 по 39,41.Четверг. Видя, что курс продолжает снижение договариваюсь со своим валютчиком и сдаю 2600 по 39,50. Закидываю 50к в агриколь и меняю 800 баксов по 39,30, видя что курс остановился., затем иду в МТБ и закидываю ещё 50к туда но не меняю.



Треба Вам зробити аналіз помилок.

Не треба було чіпати інвестиції - облігації, нічого такого екстраординарного не відбувалось (орки знову не напали на Київ і т.п.) Були тільки підвищенні об'єми на міжбанку, та і то хай на покупці 39,38 не перевищив попереднього 39,43 а значить зростання не було. Встановіть собі месенджер по терміновому відслідковуванню котировок на міжбанку, бо на нього дивиться готівка.

Не розумію, навіщо одразу відкуповувати валюту, якщо курс знижується.

Треба мати якусь стратегію дій, щоб менше було емоційних рухів.

Бажаю Вам більш усвідомленно підходити до такого складного виду діяльності, як спекуляція на готівковому ринку. Треба Вам зробити аналіз помилок.Не треба було чіпати інвестиції - облігації, нічого такого екстраординарного не відбувалось (орки знову не напали на Київ і т.п.) Були тільки підвищенні об'єми на міжбанку, та і то хай на покупці 39,38 не перевищив попереднього 39,43 а значить зростання не було. Встановіть собі месенджер по терміновому відслідковуванню котировок на міжбанку, бо на нього дивиться готівка.Не розумію, навіщо одразу відкуповувати валюту, якщо курс знижується.Треба мати якусь стратегію дій, щоб менше було емоційних рухів.Бажаю Вам більш усвідомленно підходити до такого складного виду діяльності, як спекуляція на готівковому ринку. Gennadiy777 Повідомлень: 64 З нами з: 01.08.21 Подякував: 230 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 кві, 2024 22:03 remark написав: sens написав: Дуже коротко. 05 квітня прийшла пенсія в Ощад,вранці в суботу зняв - надавали багато синього папіру 2021 року. Все. Дуже коротко. 05 квітня прийшла пенсія в Ощад,вранці в суботу зняв - надавали багато синього папіру 2021 року. Все.

Що за папір синій, гривня тисячна чи доляр вже видають 2021 року? Що за папір синій, гривня тисячна чи доляр вже видають 2021 року? Скорше за все таки гривня - синій доляр ще 2009 почали штампувати//)) Скорше за все таки гривня - синій доляр ще 2009 почали штампувати//)) asti Повідомлень: 3995 З нами з: 24.11.12 Подякував: 42 раз. Подякували: 712 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 кві, 2024 22:09 Gennadiy777 написав: asti написав: После этого решаю продать оставшиеся 49 бумаг из пакета с погашением 01 05 24 и таки поменяться в Идее по 39, 40 на момент вечера вторника это лучший курс. Продаю/забираю деньги наличкой в Сенсе иду в Идею, вношу деньги на карту и меняю. День закрыт...

Среда. Просыпаюсь, завтракаю, захожу на дилинг и упс! Курс начал падать (вернее, не продолжил рост) Приплыли мля... Продал 1000 по 39,50 и откупил в Райфе 500 по 39,41.

Четверг. Видя, что курс продолжает снижение договариваюсь со своим валютчиком и сдаю 2600 по 39,50. Закидываю 50к в агриколь и меняю 800 баксов по 39,30, видя что курс остановился., затем иду в МТБ и закидываю ещё 50к туда но не меняю. После этого решаю продать оставшиеся 49 бумаг из пакета с погашением 01 05 24 и таки поменяться в Идее по 39, 40 на момент вечера вторника это лучший курс. Продаю/забираю деньги наличкой в Сенсе иду в Идею, вношу деньги на карту и меняю. День закрыт...Среда. Просыпаюсь, завтракаю, захожу на дилинг и упс! Курс начал падать (вернее, не продолжил рост) Приплыли мля... Продал 1000 по 39,50 и откупил в Райфе 500 по 39,41.Четверг. Видя, что курс продолжает снижение договариваюсь со своим валютчиком и сдаю 2600 по 39,50. Закидываю 50к в агриколь и меняю 800 баксов по 39,30, видя что курс остановился., затем иду в МТБ и закидываю ещё 50к туда но не меняю.



Треба Вам зробити аналіз помилок.

Не треба було чіпати інвестиції - облігації, нічого такого екстраординарного не відбувалось (орки знову не напали на Київ і т.п.) Були тільки підвищенні об'єми на міжбанку, та і то хай на покупці 39,38 не перевищив попереднього 39,43 а значить зростання не було. Встановіть собі месенджер по терміновому відслідковуванню котировок на міжбанку, бо на нього дивиться готівка.

Не розумію, навіщо одразу відкуповувати валюту, якщо курс знижується.

Треба мати якусь стратегію дій, щоб менше було емоційних рухів.

Бажаю Вам більш усвідомленно підходити до такого складного виду діяльності, як спекуляція на готівковому ринку. Треба Вам зробити аналіз помилок.Не треба було чіпати інвестиції - облігації, нічого такого екстраординарного не відбувалось (орки знову не напали на Київ і т.п.) Були тільки підвищенні об'єми на міжбанку, та і то хай на покупці 39,38 не перевищив попереднього 39,43 а значить зростання не було. Встановіть собі месенджер по терміновому відслідковуванню котировок на міжбанку, бо на нього дивиться готівка.Не розумію, навіщо одразу відкуповувати валюту, якщо курс знижується.Треба мати якусь стратегію дій, щоб менше було емоційних рухів.Бажаю Вам більш усвідомленно підходити до такого складного виду діяльності, як спекуляція на готівковому ринку.

Ну, це зараз, вірніше, в середу, стало зрозуміло що не перевищив, а от у вівторок це було геть не зрозуміло.

А з приводу стратегії - зараз ринок на 90%, якщо не більше формує НБУ - хто може впевнено сказати до якого рівня НБУ спочатку опустить а потім підніме гривню?! От завтра, наприклад, куди піде курс ви знаєте?? Ну, це зараз, вірніше, в середу, стало зрозуміло що не перевищив, а от у вівторок це було геть не зрозуміло.А з приводу стратегії - зараз ринок на 90%, якщо не більше формує НБУ - хто може впевнено сказати до якого рівня НБУ спочатку опустить а потім підніме гривню?! От завтра, наприклад, куди піде курс ви знаєте?? asti Повідомлень: 3995 З нами з: 24.11.12 Подякував: 42 раз. Подякували: 712 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 кві, 2024 22:14 І навздогін, з приводу стратегії, я був упевнений, що НБУ в березні не пустить курс вище 39, а він пустив аж до 39,43

з 38 на початку місяця!

Тому, коли курс почав активно зростати на початку квітня - по 20 копійок за день (що було мною очікувано) - я зважив що наступний рівень - 40, тому й продав найкороші папери - вони приносять десь 1,5 копійки в день на курсі, навіть менше)) asti Повідомлень: 3995 З нами з: 24.11.12 Подякував: 42 раз. Подякували: 712 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 11348113491135011351 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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