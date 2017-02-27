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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11349113501135111352

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 73
36,00-36,50
1%
1
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
3%
2
37,50-38,00
5%
4
38,00-38,50
11%
8
38,50-39,00
10%
7
39,00-39,50
21%
15
39,50-40,00
36%
26
40,00-40,50
7%
5
40,50-41,00
0
0
41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
1%
1
Більше 42
4%
3
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 02:26

  asti написав:
  flex123 написав:
  asti написав:Вот таким вот каторжным образом и была проИпана очередная неделя жизни... :( :(

а можно было в понедельник скинуть евро по 42,85 и купить в укргазе по 42,39 и на 4 аккаунтах выходит больше 2к грн за 2 часа времени примерно

Нет, спасибо, если бы я ещё и с евро работал, то каторга превратилась бы в АД... 🫨🫨🫨

евро дает всякие интересные возможности иногда
flex123
 
Повідомлень: 236
З нами з: 10.12.08
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