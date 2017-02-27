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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 08 кві, 2024 02:26
asti написав: flex123 написав:
а можно было в понедельник скинуть евро по 42,85 и купить в укргазе по 42,39 и на 4 аккаунтах выходит больше 2к грн за 2 часа времени примерно
Нет, спасибо, если бы я ещё и с евро работал, то каторга превратилась бы в АД...
евро дает всякие интересные возможности иногда
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