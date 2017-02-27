asti написав:
Нет, спасибо, если бы я ещё и с евро работал, то каторга превратилась бы в АД...
евро дает всякие интересные возможности иногда
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 08 кві, 2024 02:26
евро дает всякие интересные возможности иногда
Додано: Пон 08 кві, 2024 06:18
Нет-нет, спасибо, следить ещё и и за форексом - это вообще рехнуться можно. Последние евро продал в феврале '22 года в Пумбе и забыл как страшный сон! Тут многие почему то думают, что я получаю удовольствие от этих обменов, каруселей... Господа, панове, я это ненавижу - для меня, как, думаю, и для многих это вынужденная мера, позволяющая сохранить, а иногда и немного приумножить свои скромные сбережения. Я бы с огромным удовольствием закинул бы все деньги в гривневые ОВГЗ и только снимал купоны как в 21-году, но увы...
Додано: Пон 08 кві, 2024 06:29
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Євро десятки років біля 1.2, ієна з 1987 року біля 120, той же юань був 8+ став 6- укріпився, гривня з 1996 року 1,8 до нинішніх 39 в 21 раз девальвувала.
Хто всі, африканські бананові республіки вирішують проблеми бюджету девальвацією з наступною гіперінфляцією? У Вас ідея Фікс з тою панацеєю від всіх бід девальвацією. А як Ви запропонуєте стимулювати виробництво коли Україна перейде на євро?
Востаннє редагувалось AndriyQ в Пон 08 кві, 2024 06:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 08 кві, 2024 06:42
Ощадбанк видає пенсію доляром?ще й 2021 року? схаменіться) ми з вами в Україні тут і зараз ,валюту купляємо з надлишків що залишається після сплати податків, комунальних і інших платежів.
Додано: Пон 08 кві, 2024 06:44
Різниця між чр і НБУ у 5 грн очікуєте ?
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