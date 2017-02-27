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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11349113501135111352

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 73
36,00-36,50
1%
1
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
3%
2
37,50-38,00
5%
4
38,00-38,50
11%
8
38,50-39,00
10%
7
39,00-39,50
21%
15
39,50-40,00
36%
26
40,00-40,50
7%
5
40,50-41,00
0
0
41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
1%
1
Більше 42
4%
3
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 02:26

  asti написав:
  flex123 написав:
  asti написав:Вот таким вот каторжным образом и была проИпана очередная неделя жизни... :( :(

а можно было в понедельник скинуть евро по 42,85 и купить в укргазе по 42,39 и на 4 аккаунтах выходит больше 2к грн за 2 часа времени примерно

Нет, спасибо, если бы я ещё и с евро работал, то каторга превратилась бы в АД... 🫨🫨🫨

евро дает всякие интересные возможности иногда
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 06:18

Нет-нет, спасибо, следить ещё и и за форексом - это вообще рехнуться можно. Последние евро продал в феврале '22 года в Пумбе и забыл как страшный сон! Тут многие почему то думают, что я получаю удовольствие от этих обменов, каруселей... Господа, панове, я это ненавижу - для меня, как, думаю, и для многих это вынужденная мера, позволяющая сохранить, а иногда и немного приумножить свои скромные сбережения. Я бы с огромным удовольствием закинул бы все деньги в гривневые ОВГЗ и только снимал купоны как в 21-году, но увы... :( :(
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 06:29

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:навіть ви самі пишете, що для Китаю варіант вирішити свої проблеми - девал. тобто Китай вирішить, а ми ні. весь світ так робить, а ми унікальні

Євро десятки років біля 1.2, ієна з 1987 року біля 120, той же юань був 8+ став 6- укріпився, гривня з 1996 року 1,8 до нинішніх 39 в 21 раз девальвувала.
Хто всі, африканські бананові республіки вирішують проблеми бюджету девальвацією з наступною гіперінфляцією? У Вас ідея Фікс з тою панацеєю від всіх бід девальвацією. А як Ви запропонуєте стимулювати виробництво коли Україна перейде на євро?
Востаннє редагувалось AndriyQ в Пон 08 кві, 2024 06:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 06:42

  remark написав:
  sens написав:Дуже коротко. 05 квітня прийшла пенсія в Ощад,вранці в суботу зняв - надавали багато синього папіру 2021 року. Все.

Що за папір синій, гривня тисячна чи доляр вже видають 2021 року?

Ощадбанк видає пенсію доляром?ще й 2021 року? схаменіться) ми з вами в Україні тут і зараз ,валюту купляємо з надлишків що залишається після сплати податків, комунальних і інших платежів.
sens
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 06:44

  asti написав:Нет-нет, спасибо, следить ещё и и за форексом - это вообще рехнуться можно. Последние евро продал в феврале '22 года в Пумбе и забыл как страшный сон! Тут многие почему то думают, что я получаю удовольствие от этих обменов, каруселей... Господа, панове, я это ненавижу - для меня, как, думаю, и для многих это вынужденная мера, позволяющая сохранить, а иногда и немного приумножить свои скромные сбережения. Я бы с огромным удовольствием закинул бы все деньги в гривневые ОВГЗ и только снимал купоны как в 21-году, но увы... :( :(

Різниця між чр і НБУ у 5 грн очікуєте ?
sens
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