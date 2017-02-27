|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 08 кві, 2024 02:26
asti написав: flex123 написав:
а можно было в понедельник скинуть евро по 42,85 и купить в укргазе по 42,39 и на 4 аккаунтах выходит больше 2к грн за 2 часа времени примерно
Нет, спасибо, если бы я ещё и с евро работал, то каторга превратилась бы в АД...
евро дает всякие интересные возможности иногда
-
flex123
-
-
- Повідомлень: 236
- З нами з: 10.12.08
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 08 кві, 2024 06:18
Нет-нет, спасибо, следить ещё и и за форексом - это вообще рехнуться можно. Последние евро продал в феврале '22 года в Пумбе и забыл как страшный сон! Тут многие почему то думают, что я получаю удовольствие от этих обменов, каруселей... Господа, панове, я это ненавижу - для меня, как, думаю, и для многих это вынужденная мера, позволяющая сохранить, а иногда и немного приумножить свои скромные сбережения. Я бы с огромным удовольствием закинул бы все деньги в гривневые ОВГЗ и только снимал купоны как в 21-году, но увы...
-
asti
-
-
- Повідомлень: 3996
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 712 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 08 кві, 2024 06:29
Shaman написав:
навіть ви самі пишете, що для Китаю варіант вирішити свої проблеми - девал. тобто Китай вирішить, а ми ні. весь світ так робить, а ми унікальні
Євро десятки років біля 1.2, ієна з 1987 року біля 120, той же юань був 8+ став 6- укріпився, гривня з 1996 року 1,8 до нинішніх 39 в 21 раз девальвувала.
Хто всі, африканські бананові республіки вирішують проблеми бюджету девальвацією з наступною гіперінфляцією? У Вас ідея Фікс з тою панацеєю від всіх бід девальвацією. А як Ви запропонуєте стимулювати виробництво коли Україна перейде на євро?
Востаннє редагувалось AndriyQ
в Пон 08 кві, 2024 06:43, всього редагувалось 1 раз.
-
AndriyQ
-
-
- Повідомлень: 144
- З нами з: 04.07.15
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 08 кві, 2024 06:42
remark написав: sens написав:
Дуже коротко. 05 квітня прийшла пенсія в Ощад,вранці в суботу зняв - надавали багато синього папіру 2021 року. Все.
Що за папір синій, гривня тисячна чи доляр вже видають 2021 року?
Ощадбанк видає пенсію доляром?ще й 2021 року? схаменіться) ми з вами в Україні тут і зараз ,валюту купляємо з надлишків що залишається після сплати податків, комунальних і інших платежів.
-
sens
-
-
- Повідомлень: 16364
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 896 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 08 кві, 2024 06:44
asti написав:
Нет-нет, спасибо, следить ещё и и за форексом - это вообще рехнуться можно. Последние евро продал в феврале '22 года в Пумбе и забыл как страшный сон! Тут многие почему то думают, что я получаю удовольствие от этих обменов, каруселей... Господа, панове, я это ненавижу - для меня, как, думаю, и для многих это вынужденная мера, позволяющая сохранить, а иногда и немного приумножить свои скромные сбережения. Я бы с огромным удовольствием закинул бы все деньги в гривневые ОВГЗ и только снимал купоны как в 21-году, но увы...
Різниця між чр і НБУ у 5 грн очікуєте ?
-
sens
-
-
- Повідомлень: 16364
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 896 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 08 кві, 2024 07:10
asti написав:
І навздогін, з приводу стратегії, я був упевнений, що НБУ в березні не пустить курс вище 39, а він пустив аж до 39,43
з 38 на початку місяця!
Тому, коли курс почав активно зростати на початку квітня - по 20 копійок за день (що було мною очікувано) - я зважив що наступний рівень - 40, тому й продав найкороші папери - вони приносять десь 1,5 копійки в день на курсі, навіть менше))
Так, мало хто очікував, що буде вище 39,00 в березні, але як сказав Пишний - велики обсяги бюджетних виплат привели до такого тиску на міжбанк.
Про рівень 40,00 тут Ви не праві - НБУ всіма своїми діями показував, що не пустить курс вище 39,35 - 39,45 і про це писали на цьому форумі. Девальвація 3% в місяць це вже занадто і далі могла бути паніка, для гасіння котрої знадобилось би більше ресурсів.
Це Ви на 39,50 на готівці почали продавати ОВДП, а щоб було при курсі більше 40,00?
-
Gennadiy777
-
-
- Повідомлень: 66
- З нами з: 01.08.21
- Подякував: 231 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 08 кві, 2024 07:24
asti написав:
От завтра, наприклад, куди піде курс ви знаєте??
Міжбанк дивиться вниз, але можемо пощупати 39,00, якщо Нацбанк проспить до обіда).
Моя стратегія - корекція до літа, потім флет і восени зростання.
-
Gennadiy777
-
-
- Повідомлень: 66
- З нами з: 01.08.21
- Подякував: 231 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 08 кві, 2024 07:50
AndriyQ написав:
ієна з 1987 року біля 120
А зараз по 150
AndriyQ написав:
Євро десятки років біля 1.2,
Євро з 0,66 в 2008 році девальвував до 0,93 ...
От Швейцарський Франк ревальвував з 2 до 0.9
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 2737
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 508 раз.
- Подякували: 369 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|34072
|36838968
|
|
|1928
|13213148
|
Сер 03 кві, 2024 18:50
Пума
|
|7978
|23164941
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|