RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11349113501135111352

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 73
36,00-36,50
1%
1
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
3%
2
37,50-38,00
5%
4
38,00-38,50
11%
8
38,50-39,00
10%
7
39,00-39,50
21%
15
39,50-40,00
36%
26
40,00-40,50
7%
5
40,50-41,00
0
0
41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
1%
1
Більше 42
4%
3
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 07:50

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  AndriyQ написав:ієна з 1987 року біля 120

А зараз по 150
  AndriyQ написав:Євро десятки років біля 1.2,
Євро з 0,66 в 2008 році девальвував до 0,93 ...

От Швейцарський Франк ревальвував з 2 до 0.9
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2740
З нами з: 29.07.22
Подякував: 508 раз.
Подякували: 369 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 08:23

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Gennadiy777 написав:Девальвація 3% в місяць це вже занадто і далі могла бути паніка, для гасіння котрої знадобилось би більше ресурсів.


якщо немає допомоги, то і 4% на місяць не чого страшного...
але допомога є
стосовно гасіння? це все з минулого...паніка? кого? сотні форумчан? хто тримає великі суми в гривні? тому просто балаканина на гілці(без образ)-куди там дивиться МБ? та нікуди він не дивиться, все залежить від попиту і бажання НБУ (НБУ має план і він його тримається). Якби мати інсайд, на цьому можна заробити, наприклад як ви гадаєте, що будуть тримати коридор, то треба було продати по 39,60 і на 6мес на депо під 16,5-17%. У мене думка інша, тримати будуть десь місяця 3-4, потім девальвація грн до 41-41,5 (згідно з бюджетом) і депо дає майже нульовий результат.
Бігати за ради 200грн з 50к теж немає бажання, заробіток в 1,5к грн?
багато справ які не мають відношення до грошей))
prodigy
 
Повідомлень: 11003
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3238 раз.
Подякували: 3294 раз.
 
Профіль
1
3
1
Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 09:23

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  prodigy написав:хто тримає великі суми в гривні?

Досвід показує, що зараз основні тримачі гривні - військові.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2740
З нами з: 29.07.22
Подякував: 508 раз.
Подякували: 369 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 09:41

  Gennadiy777 написав:
  asti написав:От завтра, наприклад, куди піде курс ви знаєте??


Моя стратегія - корекція до літа, потім флет і восени зростання.

Ви, напевно, серйозно вклалися в гривневі інструменти, - тоді розумію: мєсто сідєнія опрєдєляєт точку зрєнія - чули про таке?
Те що ви прогнозуєте - це калька з минулого року і довоєнних років - цього року так точно не буде і квітень це гарно показав, тому, до речі, я і продав частину паперів бо певної миті сам повірив байкам у те, що НБУ буде девальвувати гривню менше ніж дають відсотки по депозитах//))
asti
 
Повідомлень: 3994
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 713 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 11349113501135111352
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Модератор і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3406, 3407, 3408
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
34072 36839033
Переглянути останнє повідомлення
Суб 06 кві, 2024 21:48
Козак-характерник
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 191, 192, 193
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1928 13213169
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 кві, 2024 18:50
Пума
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23164954
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.