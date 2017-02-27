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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11349113501135111352

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 73
36,00-36,50
1%
1
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
3%
2
37,50-38,00
5%
4
38,00-38,50
11%
8
38,50-39,00
10%
7
39,00-39,50
21%
15
39,50-40,00
36%
26
40,00-40,50
7%
5
40,50-41,00
0
0
41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
1%
1
Більше 42
4%
3
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 07:50

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  AndriyQ написав:ієна з 1987 року біля 120

А зараз по 150
  AndriyQ написав:Євро десятки років біля 1.2,
Євро з 0,66 в 2008 році девальвував до 0,93 ...

От Швейцарський Франк ревальвував з 2 до 0.9
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 08:23

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Gennadiy777 написав:Девальвація 3% в місяць це вже занадто і далі могла бути паніка, для гасіння котрої знадобилось би більше ресурсів.


якщо немає допомоги, то і 4% на місяць не чого страшного...
але допомога є
стосовно гасіння? це все з минулого...паніка? кого? сотні форумчан? хто тримає великі суми в гривні? тому просто балаканина на гілці(без образ)-куди там дивиться МБ? та нікуди він не дивиться, все залежить від попиту і бажання НБУ (НБУ має план і він його тримається). Якби мати інсайд, на цьому можна заробити, наприклад як ви гадаєте, що будуть тримати коридор, то треба було продати по 39,60 і на 6мес на депо під 16,5-17%. У мене думка інша, тримати будуть десь місяця 3-4, потім девальвація грн до 41-41,5 (згідно з бюджетом) і депо дає майже нульовий результат.
Бігати за ради 200грн з 50к теж немає бажання, заробіток в 1,5к грн?
багато справ які не мають відношення до грошей))
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 09:23

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  prodigy написав:хто тримає великі суми в гривні?

Досвід показує, що зараз основні тримачі гривні - військові.
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 09:41

  Gennadiy777 написав:
  asti написав:От завтра, наприклад, куди піде курс ви знаєте??


Моя стратегія - корекція до літа, потім флет і восени зростання.

Ви, напевно, серйозно вклалися в гривневі інструменти, - тоді розумію: мєсто сідєнія опрєдєляєт точку зрєнія - чули про таке?
Те що ви прогнозуєте - це калька з минулого року і довоєнних років - цього року так точно не буде і квітень це гарно показав, тому, до речі, я і продав частину паперів бо певної миті сам повірив байкам у те, що НБУ буде девальвувати гривню менше ніж дають відсотки по депозитах//))
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 10:32

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Київ працює 39.15 на 39.25, знизились, але міжбанк з ранку трохи підвищився.
Поки готівка ніяк не реагує на відскок на МБ.
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 10:44

  asti написав:
  Gennadiy777 написав:
  asti написав:От завтра, наприклад, куди піде курс ви знаєте??


Моя стратегія - корекція до літа, потім флет і восени зростання.

Ви, напевно, серйозно вклалися в гривневі інструменти, - тоді розумію: мєсто сідєнія опрєдєляєт точку зрєнія - чули про таке?
Те що ви прогнозуєте - це калька з минулого року і довоєнних років - цього року так точно не буде і квітень це гарно показав, тому, до речі, я і продав частину паперів бо певної миті сам повірив байкам у те, що НБУ буде девальвувати гривню менше ніж дають відсотки по депозитах//))


Я одразу прогнозував і вже потім ловив момент щоб здати валюту дорожче. Трохи продав на літні витрати і поки гривня в військових облігаціях на 2-3 місяці.
Ваш який прогноз на весну, літо?
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 11:26

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  prodigy написав:наприклад як ви гадаєте, що будуть тримати коридор


Думаю, верхня межа коридору десь 39,35, а нижню побачимо


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