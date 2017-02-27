А зараз по 150
Євро з 0,66 в 2008 році девальвував до 0,93 ...
От Швейцарський Франк ревальвував з 2 до 0.9
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 08 кві, 2024 07:50
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Пон 08 кві, 2024 08:23
Re: Валютний ринок в контексті ДС
якщо немає допомоги, то і 4% на місяць не чого страшного...
але допомога є
стосовно гасіння? це все з минулого...паніка? кого? сотні форумчан? хто тримає великі суми в гривні? тому просто балаканина на гілці(без образ)-куди там дивиться МБ? та нікуди він не дивиться, все залежить від попиту і бажання НБУ (НБУ має план і він його тримається). Якби мати інсайд, на цьому можна заробити, наприклад як ви гадаєте, що будуть тримати коридор, то треба було продати по 39,60 і на 6мес на депо під 16,5-17%. У мене думка інша, тримати будуть десь місяця 3-4, потім девальвація грн до 41-41,5 (згідно з бюджетом) і депо дає майже нульовий результат.
Бігати за ради 200грн з 50к теж немає бажання, заробіток в 1,5к грн?
багато справ які не мають відношення до грошей))
Додано: Пон 08 кві, 2024 09:23
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Пон 08 кві, 2024 09:41
Ви, напевно, серйозно вклалися в гривневі інструменти, - тоді розумію: мєсто сідєнія опрєдєляєт точку зрєнія - чули про таке?
Те що ви прогнозуєте - це калька з минулого року і довоєнних років - цього року так точно не буде і квітень це гарно показав, тому, до речі, я і продав частину паперів бо певної миті сам повірив байкам у те, що НБУ буде девальвувати гривню менше ніж дають відсотки по депозитах//))
Додано: Пон 08 кві, 2024 10:32
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Київ працює 39.15 на 39.25, знизились, але міжбанк з ранку трохи підвищився.
Поки готівка ніяк не реагує на відскок на МБ.
Додано: Пон 08 кві, 2024 10:44
Я одразу прогнозував і вже потім ловив момент щоб здати валюту дорожче. Трохи продав на літні витрати і поки гривня в військових облігаціях на 2-3 місяці.
Ваш який прогноз на весну, літо?
Додано: Пон 08 кві, 2024 11:26
Re: Валютний ринок в контексті ДС
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