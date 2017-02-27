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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11349113501135111352

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 73
36,00-36,50
1%
1
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
3%
2
37,50-38,00
5%
4
38,00-38,50
11%
8
38,50-39,00
10%
7
39,00-39,50
21%
15
39,50-40,00
36%
26
40,00-40,50
7%
5
40,50-41,00
0
0
41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
1%
1
Більше 42
4%
3
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 10:44

  asti написав:
  Gennadiy777 написав:
  asti написав:От завтра, наприклад, куди піде курс ви знаєте??


Моя стратегія - корекція до літа, потім флет і восени зростання.

Ви, напевно, серйозно вклалися в гривневі інструменти, - тоді розумію: мєсто сідєнія опрєдєляєт точку зрєнія - чули про таке?
Те що ви прогнозуєте - це калька з минулого року і довоєнних років - цього року так точно не буде і квітень це гарно показав, тому, до речі, я і продав частину паперів бо певної миті сам повірив байкам у те, що НБУ буде девальвувати гривню менше ніж дають відсотки по депозитах//))


Я одразу прогнозував і вже потім ловив момент щоб здати валюту дорожче. Трохи продав на літні витрати і поки гривня в військових облігаціях на 2-3 місяці.
Ваш який прогноз на весну, літо?
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 11:26

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  prodigy написав:наприклад як ви гадаєте, що будуть тримати коридор


Думаю, верхня межа коридору десь 39,35, а нижню побачимо


Зображення
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 13:24

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Готівка сьогодні вирішила взяти паузу, ніяких різких рухів.
Столиця працює 39.20 на 39.30, напевне можна торгуватись, пару копійок добавлять на покупці та скинуть при продажі постійному клієнту, але святять саме такі цифри.
На міжбанку продаж рівно 39, на сьогодні напевне все...
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