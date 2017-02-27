asti написав:От завтра, наприклад, куди піде курс ви знаєте??
Моя стратегія - корекція до літа, потім флет і восени зростання.
Ви, напевно, серйозно вклалися в гривневі інструменти, - тоді розумію: мєсто сідєнія опрєдєляєт точку зрєнія - чули про таке? Те що ви прогнозуєте - це калька з минулого року і довоєнних років - цього року так точно не буде і квітень це гарно показав, тому, до речі, я і продав частину паперів бо певної миті сам повірив байкам у те, що НБУ буде девальвувати гривню менше ніж дають відсотки по депозитах//))
Я одразу прогнозував і вже потім ловив момент щоб здати валюту дорожче. Трохи продав на літні витрати і поки гривня в військових облігаціях на 2-3 місяці. Ваш який прогноз на весну, літо?
Готівка сьогодні вирішила взяти паузу, ніяких різких рухів. Столиця працює 39.20 на 39.30, напевне можна торгуватись, пару копійок добавлять на покупці та скинуть при продажі постійному клієнту, але святять саме такі цифри. На міжбанку продаж рівно 39, на сьогодні напевне все...