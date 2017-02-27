asti написав:От завтра, наприклад, куди піде курс ви знаєте??
Моя стратегія - корекція до літа, потім флет і восени зростання.
Ви, напевно, серйозно вклалися в гривневі інструменти, - тоді розумію: мєсто сідєнія опрєдєляєт точку зрєнія - чули про таке? Те що ви прогнозуєте - це калька з минулого року і довоєнних років - цього року так точно не буде і квітень це гарно показав, тому, до речі, я і продав частину паперів бо певної миті сам повірив байкам у те, що НБУ буде девальвувати гривню менше ніж дають відсотки по депозитах//))
Я одразу прогнозував і вже потім ловив момент щоб здати валюту дорожче. Трохи продав на літні витрати і поки гривня в військових облігаціях на 2-3 місяці. Ваш який прогноз на весну, літо?
Готівка сьогодні вирішила взяти паузу, ніяких різких рухів. Столиця працює 39.20 на 39.30, напевне можна торгуватись, пару копійок добавлять на покупці та скинуть при продажі постійному клієнту, але святять саме такі цифри. На міжбанку продаж рівно 39, на сьогодні напевне все...
moveton написав: Упрощенцам только ЕСВ вырастет на 22% от повышения.
Що за дурниці? От платили людині 10 000, офіційно 6700, на руки давали 5394, решту 4606 налом. Податків треба було сплатити 1306.5( подохідний і військовий збір) плюс 1474 єсв, ітого 2781. Відповідно зараз треба віддати 3320. Зростання на 539 грн. Плюс автоматом підвищать комуналку підприємцю усілякі контори: вивіз сміття, світло, ЖЕКі, постачальникі інших послуг, бо виросла мін.з.п. Єдиний податок виросте в наступному році, поки можна видихнути. Ось є приклад, регіональний виробник мінеральної води, апарат по розливу німецький, треба обслужити, дуже виросли прайси на обслуговування, зросла ціна фільтрів і СО2, навіть банально ціна масла для обладнання виросла суттєво. Робітників немає, вигребли на ЗСУ, а ті що залишились не виходять з хати. Треба суттєво витратись, щоб нарешті знайти робітників і пропрацювати сезон. Зросла в ціні пластмасова пляшка, бо вона купується за євро, сировина рванула, бо сильно зросли котирування нафти, вся лінєйка полімерів додала 20% за півроку в євро, курс євро теж зріс. Податки рванули, оренда землі в одному селі біля райцентра від сільради теж не кисло зросла, бо місцевим бюджетам хоч вішайся без прибуткового податку від військових. Замовлень від Міноборони немає, бо там відбувся черговий переділ постачальників. От сидить цей підприємець і роздумує, була пропозиція продати конкуренту лінію, бо той хоче закрити не зручного "коллєгу", готовий дати майже ринкову ціну за обладнання, щоб прибрати його бізнес до рук, розширитись і більш вільно почуватись. Щось мені підсказує, що не буде він запускатись в цьому сезоні, там бізне дуже сезонний, продається мінералка добре, навіть сама дешева, коли на вулиці вдень +20 і вище, коли холодно то продажі можуть впасти в 10 чи навіть більше разів. Остання крапля напевне буде підвищення податків і зростання вартості матеріалів, бо не впевнений підприємець, що ринок проковтне подорощання продукції мінімум на 15%. Плюс ніхто не говорить, але в багатьох містах по суті залишились одні пенсіонери, населення скорочується, немає кому продавати, одні воюють, деякі "пливуть через тису", їх дружини з дітьми законно виїджають. Ну, а що пенсіонери? Вони не гравці на ніяких ринках, там тільки аптека, крупи і комуналка. Так що не все так однозначно, для багатьох на падаючому в об'ємах продажу ринку це буде остання крапля- підвищення податків. Будуть люди банкрутувати і закривати бізнеси. Уряд грає в погану гру. Тут все до купи зібралось в сніжний ком, який знесе багато створювачів ВВП, в ітозі Уряд отримає ще менше надходжень, бо не буде з кого дерти ті податки.
Найменш вдалий приклад.
Воду солдатам дають у пляшках 1.5л (негазована, всякі виробники). Щороку кожен випиває пляшок ~400. А ще деякі пробиті чомусь після довезень. Хай ~420. І хай тисяч 400-700 солдатів так забезпечені.
До війни могло бути 0 (нуль) пляшок.
Жалість треба спрямувати на виробників молока, йогуртів, газ.напоїв, горілок-кон`яків... Всього того, що найбагатші люди країни не мають можливості купувати у норм.умовах.
asti написав:Короче, тут такое дело, решил прикинуть сколько я заработал за прошлую неделю - и пришёл в ужас! За неделю полную беготни, стрессов , обменов/сдач/откупов, воздушных тревог и попаданий на комиссии я заработал... меньше 2000 гривен. (
Поки читала так втомилась за Вас Аффтар- пиши ще Після такого так цінуєш ті сірі офісні будні
asti написав:Короче, тут такое дело, решил прикинуть сколько я заработал за прошлую неделю - и пришёл в ужас! За неделю полную беготни, стрессов , обменов/сдач/откупов, воздушных тревог и попаданий на комиссии я заработал... меньше 2000 гривен. (
Поки читала так втомилась за Вас Аффтар- пиши ще Після такого так цінуєш ті сірі офісні будні
Якщо немає вад,то можна було хоч в таксі, якщо своя авто прибуток на тиждень більше, проте 6 днів по 12 годин треба, якщо 5 діб по 8 годин на орендованій авто - буде приблизно такі самі гроші. Мої друзі, які вже зараз не воюють питають лише про роботу щоб оплата кожен день) , довоювались
Останнім часом курс долара підвищився щодо гривні через активізацію видатків від уряду, які зросли з другої половини березня, а також через вичерпування ефекту від продажу валюти задля сплати річних податків. Про це йшлося під час зустрічі керівництва Національного банку України з очільниками 30 найбільших банків. Упродовж минулого місяця курс долара щодо гривні кілька разів бив рекорди. Історичний рекорд курсу було зафіксовано 27 березня: він склав 39,34 гривні за долар. У НБУ наголошують, що й надалі покриватимуть структурний дефіцит валюти на ринку, завдяки чому гривня зможе не лише припинити падіння, а навіть зміцнюватись. Глибина валютного ринку й далі буде зростати. У березні вона зросла до 119 мільйонів доларів за день порівняно з 34 мільйонами доларів за день до переходу до керованої гнучкості. Натепер різниця між офіційним та готівковим курсом становить 0,7%, що є менше, ніж у попередні періоди.
"Обидва чинники збільшують стійкість валютного ринку України", — додали в прес-службі регулятора.