somilitark написав:

moveton написав: Упрощенцам только ЕСВ вырастет на 22% от повышения. Упрощенцам только ЕСВ вырастет на 22% от повышения.

виробник мінеральної води

Що за дурниці?От платили людині 10 000, офіційно 6700, на руки давали 5394, решту 4606 налом.Податків треба було сплатити 1306.5( подохідний і військовий збір) плюс 1474 єсв, ітого 2781.Відповідно зараз треба віддати 3320.Зростання на 539 грн.Плюс автоматом підвищать комуналку підприємцю усілякі контори: вивіз сміття, світло, ЖЕКі, постачальникі інших послуг, бо виросла мін.з.п.Єдиний податок виросте в наступному році, поки можна видихнути.Ось є приклад, регіональний, апарат по розливу німецький, треба обслужити, дуже виросли прайси на обслуговування, зросла ціна фільтрів і СО2, навіть банально ціна масла для обладнання виросла суттєво.Робітників немає, вигребли на ЗСУ, а ті що залишились не виходять з хати. Треба суттєво витратись, щоб нарешті знайти робітників і пропрацювати сезон.Зросла в ціні пластмасова пляшка, бо вона купується за євро, сировина рванула, бо сильно зросли котирування нафти, вся лінєйка полімерів додала 20% за півроку в євро, курс євро теж зріс.Податки рванули, оренда землі в одному селі біля райцентра від сільради теж не кисло зросла, бо місцевим бюджетам хоч вішайся без прибуткового податку від військових.Замовлень від Міноборони немає, бо там відбувся черговий переділ постачальників.От сидить цей підприємець і роздумує, була пропозиція продати конкуренту лінію, бо той хоче закрити не зручного "коллєгу", готовий дати майже ринкову ціну за обладнання, щоб прибрати його бізнес до рук, розширитись і більш вільно почуватись.Щось мені підсказує, що не буде він запускатись в цьому сезоні, там бізне дуже сезонний, продається мінералка добре, навіть сама дешева, коли на вулиці вдень +20 і вище, коли холодно то продажі можуть впасти в 10 чи навіть більше разів.Остання крапля напевне буде підвищення податків і зростання вартості матеріалів, бо не впевнений підприємець, що ринок проковтне подорощання продукції мінімум на 15%.Плюс ніхто не говорить, але в багатьох містах по суті залишились одні пенсіонери, населення скорочується, немає кому продавати, одні воюють, деякі "пливуть через тису", їх дружини з дітьми законно виїджають.Ну, а що пенсіонери? Вони не гравці на ніяких ринках, там тільки аптека, крупи і комуналка.Так що не все так однозначно, для багатьох на падаючому в об'ємах продажу ринку це буде остання крапля- підвищення податків. Будуть люди банкрутувати і закривати бізнеси.Уряд грає в погану гру.Тут все до купи зібралось в сніжний ком, який знесе багато створювачів ВВП, в ітозі Уряд отримає ще менше надходжень, бо не буде з кого дерти ті податки.