RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11350113511135211353

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 74
36,00-36,50
1%
1
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
3%
2
37,50-38,00
5%
4
38,00-38,50
11%
8
38,50-39,00
9%
7
39,00-39,50
22%
16
39,50-40,00
35%
26
40,00-40,50
7%
5
40,50-41,00
0
0
41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
1%
1
Більше 42
4%
3
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 19:27

  sens написав:
  london123 написав:
  asti написав:Короче, тут такое дело, решил прикинуть сколько я заработал за прошлую неделю - и пришёл в ужас! За неделю полную беготни, стрессов , обменов/сдач/откупов, воздушных тревог и попаданий на комиссии я заработал... меньше 2000 гривен. (

Поки читала так втомилась за Вас
Аффтар- пиши ще
Після такого так цінуєш ті сірі офісні будні :D


Якщо немає вад,то можна було хоч в таксі, якщо своя авто прибуток на тиждень більше, проте 6 днів по 12 годин треба, якщо 5 діб по 8 годин на орендованій авто - буде приблизно такі самі гроші. Мої друзі, які вже зараз не воюють питають лише про роботу щоб оплата кожен день) , довоювались

Якби я у свій час здав на права то можна було б і у таксі,
але теж така собі робота... 🫤🫤🫤
asti
 
Повідомлень: 3997
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 716 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 19:30

  Дед Мороз написав:На межбанке Воображариум доктора Парнаса.Правильным людям—правильный курс!Могли бы и 8 нарисовать,если бы стояла такая задача.Центробанк Турции нервно курит…

И?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3115
З нами з: 23.05.14
Подякував: 603 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 20:26

  Дюрі-бачі написав:
  AndriyQ написав:ієна з 1987 року біля 120

А зараз по 150
  AndriyQ написав:Євро десятки років біля 1.2,
Євро з 0,66 в 2008 році девальвував до 0,93 ...

От Швейцарський Франк ревальвував з 2 до 0.9

У скільки разів за десятки років цей рух? Це неспівмірно з гривнею.
AndriyQ
 
Повідомлень: 145
З нами з: 04.07.15
Подякував: 32 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 20:27

  asti написав:Короче, тут такое дело, решил прикинуть сколько я заработал за прошлую неделю - и пришёл в ужас! За неделю полную беготни, стрессов , обменов/сдач/откупов, воздушных тревог и попаданий на комиссии я заработал... меньше 2000 гривен. Это меньше 50-ти долларов, Карл! Я даже не знаю, какой смайлик в этой ситуации поставить

Емм.. вам хіба ніхто не сказав, що карусель давно зупинилася?..
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2032
З нами з: 19.02.14
Подякував: 555 раз.
Подякували: 614 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 11350113511135211353
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3406, 3407, 3408
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
34077 36839847
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 кві, 2024 19:14
maksymzp88
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 192, 193, 194
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1932 13213428
Переглянути останнє повідомлення
Нед 07 кві, 2024 11:58
Ой+
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23165039
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (897)
08.04.2024 20:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.