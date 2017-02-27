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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Пон 08 кві, 2024 19:27
sens написав: london123 написав: asti написав:
Короче, тут такое дело, решил прикинуть сколько я заработал за прошлую неделю - и пришёл в ужас! За неделю полную беготни, стрессов , обменов/сдач/откупов, воздушных тревог и попаданий на комиссии я заработал... меньше 2000 гривен. (
Поки читала так втомилась за Вас
Аффтар- пиши ще
Після такого так цінуєш ті сірі офісні будні
Якщо немає вад,то можна було хоч в таксі, якщо своя авто прибуток на тиждень більше, проте 6 днів по 12 годин треба, якщо 5 діб по 8 годин на орендованій авто - буде приблизно такі самі гроші. Мої друзі, які вже зараз не воюють питають лише про роботу щоб оплата кожен день) , довоювались
Якби я у свій час здав на права то можна було б і у таксі,
але теж така собі робота... 🫤🫤🫤
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Додано: Пон 08 кві, 2024 19:30
Дед Мороз написав:
На межбанке Воображариум доктора Парнаса.Правильным людям—правильный курс!Могли бы и 8 нарисовать,если бы стояла такая задача.Центробанк Турции нервно курит…
И?
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Додано: Пон 08 кві, 2024 20:26
Дюрі-бачі написав: AndriyQ написав:
ієна з 1987 року біля 120
А зараз по 150
AndriyQ написав:
Євро десятки років біля 1.2,
Євро з 0,66 в 2008 році девальвував до 0,93 ...
От Швейцарський Франк ревальвував з 2 до 0.9
У скільки разів за десятки років цей рух? Це неспівмірно з гривнею.
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Додано: Пон 08 кві, 2024 20:27
asti написав:
Короче, тут такое дело, решил прикинуть сколько я заработал за прошлую неделю - и пришёл в ужас! За неделю полную беготни, стрессов , обменов/сдач/откупов, воздушных тревог и попаданий на комиссии я заработал... меньше 2000 гривен. Это меньше 50-ти долларов, Карл! Я даже не знаю, какой смайлик в этой ситуации поставить
Емм.. вам хіба ніхто не сказав, що карусель давно зупинилася?..
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