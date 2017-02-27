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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11351113521135311354>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.3 5 76
36,00-36,50
1%
1
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
3%
2
37,50-38,00
5%
4
38,00-38,50
11%
8
38,50-39,00
9%
7
39,00-39,50
21%
16
39,50-40,00
34%
26
40,00-40,50
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41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
1%
1
Більше 42
5%
4
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 19:27

  sens написав:
  london123 написав:
  asti написав:Короче, тут такое дело, решил прикинуть сколько я заработал за прошлую неделю - и пришёл в ужас! За неделю полную беготни, стрессов , обменов/сдач/откупов, воздушных тревог и попаданий на комиссии я заработал... меньше 2000 гривен. (

Поки читала так втомилась за Вас
Аффтар- пиши ще
Після такого так цінуєш ті сірі офісні будні :D


Якщо немає вад,то можна було хоч в таксі, якщо своя авто прибуток на тиждень більше, проте 6 днів по 12 годин треба, якщо 5 діб по 8 годин на орендованій авто - буде приблизно такі самі гроші. Мої друзі, які вже зараз не воюють питають лише про роботу щоб оплата кожен день) , довоювались

Якби я у свій час здав на права то можна було б і у таксі,
але теж така собі робота... 🫤🫤🫤
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 20:26

  Дюрі-бачі написав:
  AndriyQ написав:ієна з 1987 року біля 120

А зараз по 150
  AndriyQ написав:Євро десятки років біля 1.2,
Євро з 0,66 в 2008 році девальвував до 0,93 ...

От Швейцарський Франк ревальвував з 2 до 0.9

У скільки разів за десятки років цей рух? Це неспівмірно з гривнею.
AndriyQ
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 20:27

  asti написав:Короче, тут такое дело, решил прикинуть сколько я заработал за прошлую неделю - и пришёл в ужас! За неделю полную беготни, стрессов , обменов/сдач/откупов, воздушных тревог и попаданий на комиссии я заработал... меньше 2000 гривен. Это меньше 50-ти долларов, Карл! Я даже не знаю, какой смайлик в этой ситуации поставить

Емм.. вам хіба ніхто не сказав, що карусель давно зупинилася?..
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 20:47

  Дюрі-бачі написав:До речі чомусь всі мовчать про +10% зарплати бюджетникам. А це теж фактор для росту курсу.

так
і 8 % до пенсій,
ш 19 % до мінімальних зарплат
citramon
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 21:22

  sergey_sryvkin написав:
  asti написав:Короче, тут такое дело, решил прикинуть сколько я заработал за прошлую неделю - и пришёл в ужас! За неделю полную беготни, стрессов , обменов/сдач/откупов, воздушных тревог и попаданий на комиссии я заработал... меньше 2000 гривен. Это меньше 50-ти долларов, Карл! Я даже не знаю, какой смайлик в этой ситуации поставить

Емм.. вам хіба ніхто не сказав, що карусель давно зупинилася?..

Тут справа не у каруселі - я просто вирішив (невчасно) вийти
у валюту із ОВДП використовуючи карусель//))
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 22:24

  asti написав:
  sergey_sryvkin написав:
  asti написав:Короче, тут такое дело, решил прикинуть сколько я заработал за прошлую неделю - и пришёл в ужас! За неделю полную беготни, стрессов , обменов/сдач/откупов, воздушных тревог и попаданий на комиссии я заработал... меньше 2000 гривен. Это меньше 50-ти долларов, Карл! Я даже не знаю, какой смайлик в этой ситуации поставить

Емм.. вам хіба ніхто не сказав, що карусель давно зупинилася?..

Тут справа не у каруселі - я просто вирішив (невчасно) вийти
у валюту із ОВДП використовуючи карусель//))

Так просто вийти - це не про заробіток. Ви ж саме про заробіток скаржитесь
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 22:55

Тому-то і скаржуся, що через те що я невчасно вийшов з ОВДП і втратив на цьому заробіток вийшов такий малий відносно зусиль на нього витрачених. До прикладу: моя мати лише за п'ятницю зробивши пару-трійку операцій (я їй допомагав, звісно) заробила 3800 грн//)
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 22:58

  AndriyQ написав:
  Shaman написав:навіть ви самі пишете, що для Китаю варіант вирішити свої проблеми - девал. тобто Китай вирішить, а ми ні. весь світ так робить, а ми унікальні

Євро десятки років біля 1.2, ієна з 1987 року біля 120, той же юань був 8+ став 6- укріпився, гривня з 1996 року 1,8 до нинішніх 39 в 21 раз девальвувала.
Хто всі, африканські бананові республіки вирішують проблеми бюджету девальвацією з наступною гіперінфляцією? У Вас ідея Фікс з тою панацеєю від всіх бід девальвацією. А як Ви запропонуєте стимулювати виробництво коли Україна перейде на євро?

по-перше, всі валюти, які ви вказали є світовими. тому живуть по іншим правилам. й не знаю, де ви брали свою статистику, але мовчите про деякі цікаві факти.

зараз курс іени 150. останні роки був в діапазоні 80-150. а в 1985, коли звинувачувала США в курсових маніпуляціях - 250.

Китай - до 2005 цвяхами - 8,27. зараз десь близько 7. а який має бути з таким торговим ПРОФІЦИТОМ? ;)

й так, треба дійсно дивитися на всю картину. частіше всього девал - наслідок емісії. так країни, що розвиваються, включно з Україною, емісією зловживають. тому якщо ми кажемо про наш випадок - емісію в 2022 році зробили. курс це повністю не відіграв. тому деякий девал потрібен, щоб прибрати цей перекос. поточний курс НЕ ринковий

й схоже треба постійно повторювати, поки не стане очевидним. слабкість національної валюти сприяє конкурентоспроможності внутрішнього виробництва. а то всі кажуть, що треба розвивати виробництво - а коли вказуєш на один з ринкових інструментів для цього - ні,ні,ні. визначтеся, потрібно виробництво чи ні 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 23:00

  Дюрі-бачі написав:До речі чомусь всі мовчать про +10% зарплати бюджетникам. А це теж фактор для росту курсу.

а як це впливає на курс?
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 23:00

sens А навіщо йому оплата кожен день? Така погана кредитна історія кредитку від Приватбанку не дають з пільговим періодом?
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