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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Пон 08 кві, 2024 19:27
sens написав: london123 написав: asti написав:
Короче, тут такое дело, решил прикинуть сколько я заработал за прошлую неделю - и пришёл в ужас! За неделю полную беготни, стрессов , обменов/сдач/откупов, воздушных тревог и попаданий на комиссии я заработал... меньше 2000 гривен. (
Поки читала так втомилась за Вас
Аффтар- пиши ще
Після такого так цінуєш ті сірі офісні будні
Якщо немає вад,то можна було хоч в таксі, якщо своя авто прибуток на тиждень більше, проте 6 днів по 12 годин треба, якщо 5 діб по 8 годин на орендованій авто - буде приблизно такі самі гроші. Мої друзі, які вже зараз не воюють питають лише про роботу щоб оплата кожен день) , довоювались
Якби я у свій час здав на права то можна було б і у таксі,
але теж така собі робота... 🫤🫤🫤
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Додано: Пон 08 кві, 2024 20:26
Дюрі-бачі написав: AndriyQ написав:
ієна з 1987 року біля 120
А зараз по 150
AndriyQ написав:
Євро десятки років біля 1.2,
Євро з 0,66 в 2008 році девальвував до 0,93 ...
От Швейцарський Франк ревальвував з 2 до 0.9
У скільки разів за десятки років цей рух? Це неспівмірно з гривнею.
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Додано: Пон 08 кві, 2024 20:27
asti написав:
Короче, тут такое дело, решил прикинуть сколько я заработал за прошлую неделю - и пришёл в ужас! За неделю полную беготни, стрессов , обменов/сдач/откупов, воздушных тревог и попаданий на комиссии я заработал... меньше 2000 гривен. Это меньше 50-ти долларов, Карл! Я даже не знаю, какой смайлик в этой ситуации поставить
Емм.. вам хіба ніхто не сказав, що карусель давно зупинилася?..
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Додано: Пон 08 кві, 2024 20:47
Дюрі-бачі написав:
До речі чомусь всі мовчать про +10% зарплати бюджетникам. А це теж фактор для росту курсу.
так
і 8 % до пенсій,
ш 19 % до мінімальних зарплат
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Додано: Пон 08 кві, 2024 21:22
sergey_sryvkin написав: asti написав:
Короче, тут такое дело, решил прикинуть сколько я заработал за прошлую неделю - и пришёл в ужас! За неделю полную беготни, стрессов , обменов/сдач/откупов, воздушных тревог и попаданий на комиссии я заработал... меньше 2000 гривен. Это меньше 50-ти долларов, Карл! Я даже не знаю, какой смайлик в этой ситуации поставить
Емм.. вам хіба ніхто не сказав, що карусель давно зупинилася?..
Тут справа не у каруселі - я просто вирішив (невчасно) вийти
у валюту із ОВДП використовуючи карусель//))
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Додано: Пон 08 кві, 2024 22:24
asti написав: sergey_sryvkin написав: asti написав:
Короче, тут такое дело, решил прикинуть сколько я заработал за прошлую неделю - и пришёл в ужас! За неделю полную беготни, стрессов , обменов/сдач/откупов, воздушных тревог и попаданий на комиссии я заработал... меньше 2000 гривен. Это меньше 50-ти долларов, Карл! Я даже не знаю, какой смайлик в этой ситуации поставить
Емм.. вам хіба ніхто не сказав, що карусель давно зупинилася?..
Тут справа не у каруселі - я просто вирішив (невчасно) вийти
у валюту із ОВДП використовуючи карусель//))
Так просто вийти - це не про заробіток. Ви ж саме про заробіток скаржитесь
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Додано: Пон 08 кві, 2024 22:55
Тому-то і скаржуся, що через те що я невчасно вийшов з ОВДП і втратив на цьому заробіток вийшов такий малий відносно зусиль на нього витрачених. До прикладу: моя мати лише за п'ятницю зробивши пару-трійку операцій (я їй допомагав, звісно) заробила 3800 грн//)
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Додано: Пон 08 кві, 2024 22:58
AndriyQ написав: Shaman написав:
навіть ви самі пишете, що для Китаю варіант вирішити свої проблеми - девал. тобто Китай вирішить, а ми ні. весь світ так робить, а ми унікальні
Євро десятки років біля 1.2, ієна з 1987 року біля 120, той же юань був 8+ став 6- укріпився, гривня з 1996 року 1,8 до нинішніх 39 в 21 раз девальвувала.
Хто всі, африканські бананові республіки вирішують проблеми бюджету девальвацією з наступною гіперінфляцією? У Вас ідея Фікс з тою панацеєю від всіх бід девальвацією. А як Ви запропонуєте стимулювати виробництво коли Україна перейде на євро?
по-перше, всі валюти, які ви вказали є світовими. тому живуть по іншим правилам. й не знаю, де ви брали свою статистику, але мовчите про деякі цікаві факти.
зараз курс іени 150. останні роки був в діапазоні 80-150. а в 1985, коли звинувачувала США в курсових маніпуляціях - 250.
Китай - до 2005 цвяхами - 8,27. зараз десь близько 7. а який має бути з таким торговим ПРОФІЦИТОМ?
й так, треба дійсно дивитися на всю картину. частіше всього девал - наслідок емісії. так країни, що розвиваються, включно з Україною, емісією зловживають. тому якщо ми кажемо про наш випадок - емісію в 2022 році зробили. курс це повністю не відіграв. тому деякий девал потрібен, щоб прибрати цей перекос. поточний курс НЕ ринковий
й схоже треба постійно повторювати, поки не стане очевидним. слабкість національної валюти сприяє конкурентоспроможності внутрішнього виробництва. а то всі кажуть, що треба розвивати виробництво - а коли вказуєш на один з ринкових інструментів для цього - ні,ні,ні. визначтеся, потрібно виробництво чи ні
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Додано: Пон 08 кві, 2024 23:00
Дюрі-бачі написав:
До речі чомусь всі мовчать про +10% зарплати бюджетникам
. А це теж фактор для росту курсу.
а як це впливає на курс?
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Додано: Пон 08 кві, 2024 23:00
sens А навіщо йому оплата кожен день? Така погана кредитна історія кредитку від Приватбанку не дають з пільговим періодом?
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