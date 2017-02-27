Додано: Пон 08 кві, 2024 22:58

AndriyQ написав: Shaman написав: навіть ви самі пишете, що для Китаю варіант вирішити свої проблеми - девал. тобто Китай вирішить, а ми ні. весь світ так робить, а ми унікальні навіть ви самі пишете, що для Китаю варіант вирішити свої проблеми - девал. тобто Китай вирішить, а ми ні. весь світ так робить, а ми унікальні

Євро десятки років біля 1.2, ієна з 1987 року біля 120, той же юань був 8+ став 6- укріпився, гривня з 1996 року 1,8 до нинішніх 39 в 21 раз девальвувала.

Хто всі, африканські бананові республіки вирішують проблеми бюджету девальвацією з наступною гіперінфляцією? У Вас ідея Фікс з тою панацеєю від всіх бід девальвацією. А як Ви запропонуєте стимулювати виробництво коли Україна перейде на євро? Євро десятки років біля 1.2, ієна з 1987 року біля 120, той же юань був 8+ став 6- укріпився, гривня з 1996 року 1,8 до нинішніх 39 в 21 раз девальвувала.Хто всі, африканські бананові республіки вирішують проблеми бюджету девальвацією з наступною гіперінфляцією? У Вас ідея Фікс з тою панацеєю від всіх бід девальвацією. А як Ви запропонуєте стимулювати виробництво коли Україна перейде на євро?

по-перше, всі валюти, які ви вказали є світовими. тому живуть по іншим правилам. й не знаю, де ви брали свою статистику, але мовчите про деякі цікаві факти.зараз курс іени 150. останні роки був в діапазоні 80-150. а в 1985, коли звинувачувала США в курсових маніпуляціях - 250.Китай - до 2005 цвяхами - 8,27. зараз десь близько 7. а який має бути з таким торговим ПРОФІЦИТОМ?й так, треба дійсно дивитися на всю картину. частіше всього девал - наслідок емісії. так країни, що розвиваються, включно з Україною, емісією зловживають. тому якщо ми кажемо про наш випадок - емісію в 2022 році зробили. курс це повністю не відіграв. тому деякий девал потрібен, щоб прибрати цей перекос. поточний курс НЕ ринковийй схоже треба постійно повторювати, поки не стане очевидним. слабкість національної валюти сприяє конкурентоспроможності внутрішнього виробництва. а то всі кажуть, що треба розвивати виробництво - а коли вказуєш на один з ринкових інструментів для цього - ні,ні,ні. визначтеся, потрібно виробництво чи ні