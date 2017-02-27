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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 08 кві, 2024 23:02
prodigy Ви спробуйте отримати там ту зарплату яка там написана тоді будете щось писати
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Додано: Пон 08 кві, 2024 23:04
Shaman написав:
а як це впливає на курс?
більше гривні - більший попит на валюту - сигнал НБУ, що потрібно піднімати курс
Shaman написав:
а то всі кажуть, що треба розвивати виробництво - а коли вказуєш на один з ринкових інструментів для цього - ні,ні,ні. визначтеся, потрібно виробництво чи ні
Так є й інші, значно дієвіші інструменти, які використовують ті ж Поляки: дешеві кредити, протекційні мита, розігрів внутрішнього ринку через роздачу грошей (дитячих, фермерських і т.д.)... Головне знайти валютного спонсора, який дасть ті ж 160 млрд. євро / 5 років.
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Додано: Пон 08 кві, 2024 23:39
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
а як це впливає на курс?
більше гривні - більший попит на валюту - сигнал НБУ, що потрібно піднімати курс
Shaman написав:
а то всі кажуть, що треба розвивати виробництво - а коли вказуєш на один з ринкових інструментів для цього - ні,ні,ні. визначтеся, потрібно виробництво чи ні
Так є й інші, значно дієвіші інструменти, які використовують ті ж Поляки: дешеві кредити, протекційні мита, розігрів внутрішнього ринку через роздачу грошей (дитячих, фермерських і т.д.)... Головне знайти валютного спонсора, який дасть ті ж 160 млрд. євро / 5 років.
ви самі пишете, що навіть якщо піднімуть зп бюджетникам, то вони витратять ці кошти не на валюту. в масштабах держави - дивлячись за рахунок чого буде підвищення. якщо емісії не буде, то гривні більше не стане.
треба залучати інвестора, згоден. як? повертаємось до курса. й розвиток Польщі був так за рахунок інвестицій, а не за рахунок халявних грошей.
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Shaman
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