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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11352113531135411355>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.3 5 80
36,00-36,50
3%
2
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
3%
2
37,50-38,00
5%
4
38,00-38,50
10%
8
38,50-39,00
10%
8
39,00-39,50
21%
17
39,50-40,00
33%
26
40,00-40,50
8%
6
40,50-41,00
0
0
41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
3%
2
Більше 42
5%
4
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 23:02

prodigy Ви спробуйте отримати там ту зарплату яка там написана тоді будете щось писати
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 23:04

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:а як це впливає на курс?
більше гривні - більший попит на валюту - сигнал НБУ, що потрібно піднімати курс
  Shaman написав:а то всі кажуть, що треба розвивати виробництво - а коли вказуєш на один з ринкових інструментів для цього - ні,ні,ні. визначтеся, потрібно виробництво чи ні

Так є й інші, значно дієвіші інструменти, які використовують ті ж Поляки: дешеві кредити, протекційні мита, розігрів внутрішнього ринку через роздачу грошей (дитячих, фермерських і т.д.)... Головне знайти валютного спонсора, який дасть ті ж 160 млрд. євро / 5 років.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 23:39

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:а як це впливає на курс?
більше гривні - більший попит на валюту - сигнал НБУ, що потрібно піднімати курс
  Shaman написав:а то всі кажуть, що треба розвивати виробництво - а коли вказуєш на один з ринкових інструментів для цього - ні,ні,ні. визначтеся, потрібно виробництво чи ні

Так є й інші, значно дієвіші інструменти, які використовують ті ж Поляки: дешеві кредити, протекційні мита, розігрів внутрішнього ринку через роздачу грошей (дитячих, фермерських і т.д.)... Головне знайти валютного спонсора, який дасть ті ж 160 млрд. євро / 5 років.

ви самі пишете, що навіть якщо піднімуть зп бюджетникам, то вони витратять ці кошти не на валюту. в масштабах держави - дивлячись за рахунок чого буде підвищення. якщо емісії не буде, то гривні більше не стане.

треба залучати інвестора, згоден. як? повертаємось до курса. й розвиток Польщі був так за рахунок інвестицій, а не за рахунок халявних грошей.
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 06:27

  yama написав:sens А навіщо йому оплата кожен день? Така погана кредитна історія кредитку від Приватбанку не дають з пільговим періодом?

До чого питання про кредитку від Приват,не розумію що поєднує мати живу копійку кожен день і кредитка ?
sens
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 06:34

  asti написав:Тому-то і скаржуся, що через те що я невчасно вийшов з ОВДП і втратив на цьому заробіток вийшов такий малий відносно зусиль на нього витрачених. До прикладу: моя мати лише за п'ятницю зробивши пару-трійку операцій (я їй допомагав, звісно) заробила 3800 грн//)


О це добре, мені зараз не зрозуміло суть ризиків коли курс росте по 5 копійок в день 4 дні ,а потім падає на 20 копійок - це не карусель ( якщо купляти виключно на 50 ) ,це спекуляція валюти на короткий час. Мені особисто було раніше цікаво,коли мати на руках готівку трохи більше 10 порцій НБУ на купівлю онлайн , за 2 години робити купівлю і знімати. Навіть якщо різниця складала 50 копійок , то за один обмін в банку і продаж в обміннику - суть явища зрозуміла. Намагатися вгадати курс і купити у другій половині дня в трьох банках щоб зранку продати в обміннику - це фітнес для карману , не важка атлетика для гаманця
sens
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 12:09

  Shaman написав:
й схоже треба постійно повторювати, поки не стане очевидним. слабкість національної валюти сприяє конкурентоспроможності внутрішнього виробництва. а то всі кажуть, що треба розвивати виробництво - а коли вказуєш на один з ринкових інструментів для цього - ні,ні,ні. визначтеся, потрібно виробництво чи ні 8)


Боже, ну шо ж это такое?!? Я и так сдерживался и эдак. Уважаемый Шаман, просто поверьте - есть и другая, отличная от Вашей, точка зрения. Просто примите как данность. Как инь и янь. Я понимаю, что пытаться выстроить дискуссию глупо и затратно по времени, потому предлагаю именно такую, философскую аналогию.

Я могу часами рассказывать про то, что написанное Вами это несколько не сухие фантазии в наших реалиях, но у меня есть на что потратить это время с большей пользой. На днях читал, что где-то в Африке, где в результате успешной экономической политики усиления конкурентоспособности отечественного производителя деньги уже в тачках возили и теперь, внезапно, объявили о привязке к золоту. Видать перегрелись на солнце.
striped
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 12:28

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  striped написав:объявили о привязке к золоту
А через кілька місяців відв'яжуть. Щоб працювати з твердою валютою потрібно мати дисципліновану не популістську владу. А щоб народ не здох за період "оздоровлення" економіки - потрібно джерело фінансування, яке зможе фінансувати заходи по нейтралізації негативних наслідків.

Я погоджуюсь з Шаманом в частині, що помірна девальвація дає конкурентну перевагу бізнесу, але не погоджуюся в тім, що вона робить добре 100% населення, а вважаю, що вона робить добре 5% за рахунок того, що робить погано 95%...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 14:36

  striped написав:
  Shaman написав:й схоже треба постійно повторювати, поки не стане очевидним. слабкість національної валюти сприяє конкурентоспроможності внутрішнього виробництва. а то всі кажуть, що треба розвивати виробництво - а коли вказуєш на один з ринкових інструментів для цього - ні,ні,ні. визначтеся, потрібно виробництво чи ні 8)

Боже, ну шо ж это такое?!? Я и так сдерживался и эдак. Уважаемый Шаман, просто поверьте - есть и другая, отличная от Вашей, точка зрения. Просто примите как данность. Как инь и янь. Я понимаю, что пытаться выстроить дискуссию глупо и затратно по времени, потому предлагаю именно такую, философскую аналогию.

Я могу часами рассказывать про то, что написанное Вами это несколько не сухие фантазии в наших реалиях, но у меня есть на что потратить это время с большей пользой. На днях читал, что где-то в Африке, где в результате успешной экономической политики усиления конкурентоспособности отечественного производителя деньги уже в тачках возили и теперь, внезапно, объявили о привязке к золоту. Видать перегрелись на солнце.

я вам проведу іншу аналогію. дехто вважає землю плоскою, є така точка зору. але це не значить, що ця думка дорівнює загальноприйнятній.

теж саме й про слабку валюту. нема єдиного рецепту як розвивати країну та її економіку. але це один з елементів. через це проходили й Японія, й Корея, й Китай.

інша думка може існувати відносно розвинених країн. у Китая особлива ситуація через шалений профіцит. для України поки є одна думка, доки не буде побудована розвинена економіка.

це красивий варіант не аргументувати свою позицію - в мене немає часу. тому або обґрунтуйте, або будете як той плоскоземельник, який так бачить (в них до речі теж є аргументи).

й ви плутаєте абсолютно різні речі. всі наводять прикладу девалу, як в Зімбабве чи Туреччині, але забувають вказати (чи не знають), що причина цього - надмірна емісія місцевої валюти, чим влада вирішує свої питання. я розглядаю ситуація, що коли валюта падає з певних причин, а її штучно стримують (це було в Україні в 2010-13 рр чи зараз) чи навпаки дають надто укріпитися необґрунтовано (2007 чи 2019 роки). наслідок завжди один.

давайте по іншому сформулюємо - штучне тримання курсу місцевої валюти шкодить й завжди закінчується однаково. тому якщо ми кажемо про розвиток економіки, то краще коли курс валюти трохи ослабленим, ніж надто підвищений. з такою постановкою питання не всі згодні, є різні думки. але всі аргументи не пов'язані з економікою. коли питання про економіку - варіантів немає. давайте обґрунтовані заперечення ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 14:40

  Дюрі-бачі написав:
  striped написав:объявили о привязке к золоту
А через кілька місяців відв'яжуть. Щоб працювати з твердою валютою потрібно мати дисципліновану не популістську владу. А щоб народ не здох за період "оздоровлення" економіки - потрібно джерело фінансування, яке зможе фінансувати заходи по нейтралізації негативних наслідків.

Я погоджуюсь з Шаманом в частині, що помірна девальвація дає конкурентну перевагу бізнесу, але не погоджуюся в тім, що вона робить добре 100% населення, а вважаю, що вона робить добре 5% за рахунок того, що робить погано 95%...

ні, вона шкодить тим, хто сидить на бюджетній полочці (й то потім розвиток економіки та збільшення надходжень до бюджету дозволять покращити життя й бюджетників). тим, хто гроші заробляє, від розвитку економіки краще. й страждають ті, хто хоче заробляти кошти в гривні на рівні 15%, але щоб курс був стабільний - на форумі таких чимало, чому й такий спротив 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 14:54

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:наслідок завжди один
Який настає, коли закінчуються резерви. Тому й кажу ж, що основне в економічному розвитку - знайти правильний грошовий потік.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Вів 09 кві, 2024 15:00, всього редагувалось 2 разів.
Дюрі-бачі
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