Додано: Вів 09 кві, 2024 14:36

striped написав: Shaman написав: й схоже треба постійно повторювати, поки не стане очевидним. слабкість національної валюти сприяє конкурентоспроможності внутрішнього виробництва. а то всі кажуть, що треба розвивати виробництво - а коли вказуєш на один з ринкових інструментів для цього - ні,ні,ні. визначтеся, потрібно виробництво чи ні й схоже треба постійно повторювати, поки не стане очевидним. слабкість національної валюти сприяє конкурентоспроможності внутрішнього виробництва. а то всі кажуть, що треба розвивати виробництво - а коли вказуєш на один з ринкових інструментів для цього - ні,ні,ні. визначтеся, потрібно виробництво чи ні

Боже, ну шо ж это такое?!? Я и так сдерживался и эдак. Уважаемый Шаман, просто поверьте - есть и другая, отличная от Вашей, точка зрения. Просто примите как данность. Как инь и янь. Я понимаю, что пытаться выстроить дискуссию глупо и затратно по времени, потому предлагаю именно такую, философскую аналогию.



Я могу часами рассказывать про то, что написанное Вами это несколько не сухие фантазии в наших реалиях, но у меня есть на что потратить это время с большей пользой. На днях читал, что где-то в Африке, где в результате успешной экономической политики усиления конкурентоспособности отечественного производителя деньги уже в тачках возили и теперь, внезапно, объявили о привязке к золоту. Видать перегрелись на солнце. Боже, ну шо ж это такое?!? Я и так сдерживался и эдак. Уважаемый Шаман, просто поверьте -. Просто примите как данность. Как инь и янь. Я понимаю, что пытаться выстроить дискуссию глупо и затратно по времени, потому предлагаю именно такую, философскую аналогию.Я могу часами рассказывать про то, что написанное Вами это несколько не сухие фантазии в наших реалиях, но у меня есть на что потратить это время с большей пользой. На днях читал, что где-то в Африке, где в результате успешной экономической политики усиления конкурентоспособности отечественного производителя деньги уже в тачках возили и теперь, внезапно, объявили о привязке к золоту. Видать перегрелись на солнце.

обґрунтовані

я вам проведу іншу аналогію. дехто вважає землю плоскою, є така точка зору. але це не значить, що ця думка дорівнює загальноприйнятній.теж саме й про слабку валюту. нема єдиного рецепту як розвивати країну та її економіку. але це один з елементів. через це проходили й Японія, й Корея, й Китай.інша думка може існувати відносно розвинених країн. у Китая особлива ситуація через шалений профіцит. для України поки є одна думка, доки не буде побудована розвинена економіка.це красивий варіант не аргументувати свою позицію - в мене немає часу. тому або обґрунтуйте, або будете як той плоскоземельник, який так бачить (в них до речі теж є аргументи).й ви плутаєте абсолютно різні речі. всі наводять прикладу девалу, як в Зімбабве чи Туреччині, але забувають вказати (чи не знають), що причина цього - надмірна емісія місцевої валюти, чим влада вирішує свої питання. я розглядаю ситуація, що коли валюта падає з певних причин, а її штучно стримують (це було в Україні в 2010-13 рр чи зараз) чи навпаки дають надто укріпитися необґрунтовано (2007 чи 2019 роки). наслідок завжди один.давайте по іншому сформулюємо - штучне тримання курсу місцевої валюти шкодить й завжди закінчується однаково. тому якщо ми кажемо про розвиток економіки, то краще коли курс валюти трохи ослабленим, ніж надто підвищений. з такою постановкою питання. але всі аргументи не пов'язані з економікою. коли питання про економіку - варіантів немає. давайтезаперечення