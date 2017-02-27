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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 08 кві, 2024 23:02
prodigy Ви спробуйте отримати там ту зарплату яка там написана тоді будете щось писати
Додано: Пон 08 кві, 2024 23:04
Re: Валютний ринок в контексті ДС
більше гривні - більший попит на валюту - сигнал НБУ, що потрібно піднімати курс
Так є й інші, значно дієвіші інструменти, які використовують ті ж Поляки: дешеві кредити, протекційні мита, розігрів внутрішнього ринку через роздачу грошей (дитячих, фермерських і т.д.)... Головне знайти валютного спонсора, який дасть ті ж 160 млрд. євро / 5 років.
Додано: Пон 08 кві, 2024 23:39
ви самі пишете, що навіть якщо піднімуть зп бюджетникам, то вони витратять ці кошти не на валюту. в масштабах держави - дивлячись за рахунок чого буде підвищення. якщо емісії не буде, то гривні більше не стане.
треба залучати інвестора, згоден. як? повертаємось до курса. й розвиток Польщі був так за рахунок інвестицій, а не за рахунок халявних грошей.
Додано: Вів 09 кві, 2024 06:27
Додано: Вів 09 кві, 2024 06:34
О це добре, мені зараз не зрозуміло суть ризиків коли курс росте по 5 копійок в день 4 дні ,а потім падає на 20 копійок - це не карусель ( якщо купляти виключно на 50 ) ,це спекуляція валюти на короткий час. Мені особисто було раніше цікаво,коли мати на руках готівку трохи більше 10 порцій НБУ на купівлю онлайн , за 2 години робити купівлю і знімати. Навіть якщо різниця складала 50 копійок , то за один обмін в банку і продаж в обміннику - суть явища зрозуміла. Намагатися вгадати курс і купити у другій половині дня в трьох банках щоб зранку продати в обміннику - це фітнес для карману , не важка атлетика для гаманця
Додано: Вів 09 кві, 2024 12:09
Боже, ну шо ж это такое?!? Я и так сдерживался и эдак. Уважаемый Шаман, просто поверьте - есть и другая, отличная от Вашей, точка зрения. Просто примите как данность. Как инь и янь. Я понимаю, что пытаться выстроить дискуссию глупо и затратно по времени, потому предлагаю именно такую, философскую аналогию.
Я могу часами рассказывать про то, что написанное Вами это несколько не сухие фантазии в наших реалиях, но у меня есть на что потратить это время с большей пользой. На днях читал, что где-то в Африке, где в результате успешной экономической политики усиления конкурентоспособности отечественного производителя деньги уже в тачках возили и теперь, внезапно, объявили о привязке к золоту. Видать перегрелись на солнце.
Додано: Вів 09 кві, 2024 12:28
Re: Валютний ринок в контексті ДС
А через кілька місяців відв'яжуть. Щоб працювати з твердою валютою потрібно мати дисципліновану не популістську владу. А щоб народ не здох за період "оздоровлення" економіки - потрібно джерело фінансування, яке зможе фінансувати заходи по нейтралізації негативних наслідків.
Я погоджуюсь з Шаманом в частині, що помірна девальвація дає конкурентну перевагу бізнесу, але не погоджуюся в тім, що вона робить добре 100% населення, а вважаю, що вона робить добре 5% за рахунок того, що робить погано 95%...
Додано: Вів 09 кві, 2024 14:36
я вам проведу іншу аналогію. дехто вважає землю плоскою, є така точка зору. але це не значить, що ця думка дорівнює загальноприйнятній.
теж саме й про слабку валюту. нема єдиного рецепту як розвивати країну та її економіку. але це один з елементів. через це проходили й Японія, й Корея, й Китай.
інша думка може існувати відносно розвинених країн. у Китая особлива ситуація через шалений профіцит. для України поки є одна думка, доки не буде побудована розвинена економіка.
це красивий варіант не аргументувати свою позицію - в мене немає часу. тому або обґрунтуйте, або будете як той плоскоземельник, який так бачить (в них до речі теж є аргументи).
й ви плутаєте абсолютно різні речі. всі наводять прикладу девалу, як в Зімбабве чи Туреччині, але забувають вказати (чи не знають), що причина цього - надмірна емісія місцевої валюти, чим влада вирішує свої питання. я розглядаю ситуація, що коли валюта падає з певних причин, а її штучно стримують (це було в Україні в 2010-13 рр чи зараз) чи навпаки дають надто укріпитися необґрунтовано (2007 чи 2019 роки). наслідок завжди один.
давайте по іншому сформулюємо - штучне тримання курсу місцевої валюти шкодить й завжди закінчується однаково. тому якщо ми кажемо про розвиток економіки, то краще коли курс валюти трохи ослабленим, ніж надто підвищений. з такою постановкою питання не всі згодні, є різні думки. але всі аргументи не пов'язані з економікою. коли питання про економіку - варіантів немає. давайте обґрунтовані заперечення
Додано: Вів 09 кві, 2024 14:40
ні, вона шкодить тим, хто сидить на бюджетній полочці (й то потім розвиток економіки та збільшення надходжень до бюджету дозволять покращити життя й бюджетників). тим, хто гроші заробляє, від розвитку економіки краще. й страждають ті, хто хоче заробляти кошти в гривні на рівні 15%, але щоб курс був стабільний - на форумі таких чимало, чому й такий спротив
Додано: Вів 09 кві, 2024 14:54
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Який настає, коли закінчуються резерви. Тому й кажу ж, що основне в економічному розвитку - знайти правильний грошовий потік.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Вів 09 кві, 2024 15:00, всього редагувалось 2 разів.
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