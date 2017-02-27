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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.3 5 80
36,00-36,50
3%
2
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
3%
2
37,50-38,00
5%
4
38,00-38,50
10%
8
38,50-39,00
10%
8
39,00-39,50
21%
17
39,50-40,00
33%
26
40,00-40,50
8%
6
40,50-41,00
0
0
41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
3%
2
Більше 42
5%
4
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 14:58

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:наслідок завжди один
Який настає, коли закінчуються резерви. Тому й кажу ж, що основне в економічному розвитку - знайти правильний грошовий потік.

я розумію, праця з грантами накладає відбиток. :lol:

в теорії та нормальному житті борги завжди треба повертати, тому в переважній більшості все закінчується однаково. тому не треба на цей варіант розраховувати. особливо коли хтось в кінці намагається вивезти ЗВР на вантажівках :mrgreen:
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 15:01

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:в теорії та нормальному житті борги завжди треба повертати,


Саме тому треба брати приклад з Поляків, Греків, Іспанців та других європейців, які ніколи не повернуть все, що взяли...
А щодо національної валюти - Швейцарці молодці, бо не бояться міцної валюти
Дюрі-бачі
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