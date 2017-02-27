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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 09 кві, 2024 14:58
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
наслідок завжди один
Який настає, коли закінчуються резерви. Тому й кажу ж, що основне в економічному розвитку - знайти правильний грошовий потік.
я розумію, праця з грантами накладає відбиток.
в теорії та нормальному житті борги завжди треба повертати, тому в переважній більшості все закінчується однаково. тому не треба на цей варіант розраховувати. особливо коли хтось в кінці намагається вивезти ЗВР на вантажівках
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Додано: Вів 09 кві, 2024 15:01
Shaman написав:
в теорії та нормальному житті борги завжди треба повертати,
Саме тому треба брати приклад з Поляків, Греків, Іспанців та других європейців, які ніколи не повернуть все, що взяли...
А щодо національної валюти - Швейцарці молодці, бо не бояться міцної валюти
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