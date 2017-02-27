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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 09 кві, 2024 14:58
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
наслідок завжди один
Який настає, коли закінчуються резерви. Тому й кажу ж, що основне в економічному розвитку - знайти правильний грошовий потік.
я розумію, праця з грантами накладає відбиток.
в теорії та нормальному житті борги завжди треба повертати, тому в переважній більшості все закінчується однаково. тому не треба на цей варіант розраховувати. особливо коли хтось в кінці намагається вивезти ЗВР на вантажівках
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Shaman
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Додано: Вів 09 кві, 2024 15:01
Shaman написав:
в теорії та нормальному житті борги завжди треба повертати,
Саме тому треба брати приклад з Поляків, Греків, Іспанців та других європейців, які ніколи не повернуть все, що взяли...
А щодо національної валюти - Швейцарці молодці, бо не бояться міцної валюти
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Дюрі-бачі
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Додано: Вів 09 кві, 2024 19:31
asti написав:
мати лише за п'ятницю зробивши пару-трійку операцій (я їй допомагав, звісно) заробила 3800 грн//)
Чого ж ви те саме не зробили
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sergey_sryvkin
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Додано: Вів 09 кві, 2024 20:32
Shaman написав:
...
й схоже треба постійно повторювати, поки не стане очевидним. слабкість національної валюти сприяє конкурентоспроможності внутрішнього виробництва. а то всі кажуть, що треба розвивати виробництво - а коли вказуєш на один з ринкових інструментів для цього - ні,ні,ні. визначтеся, потрібно виробництво чи ні
Ви оминули питання:
А як Ви запропонуєте стимулювати виробництво коли Україна перейде на євро?
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AndriyQ
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Додано: Вів 09 кві, 2024 20:36
AndriyQ написав:
Ви оминули питання:
А як Ви запропонуєте стимулювати виробництво коли Україна перейде на євро?
Очевидно, що нас не пустять перейти на Євро, поки ми не виконаємо ряд умов по стабілізації економіки. А коли ми їх виконаємо, як Чехія чи Польща, і нас пустять, то сенсу від переходу не буде, а навпаки - більше шкоди.
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Додано: Вів 09 кві, 2024 21:43
sergey_sryvkin написав: asti написав:
мати лише за п'ятницю зробивши пару-трійку операцій (я їй допомагав, звісно) заробила 3800 грн//)
Чого ж ви те саме не зробили
Довго (і непотрібно) пояснювати...
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asti
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