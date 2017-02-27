RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11352113531135411355

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 81
36,00-36,50
2%
2
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
5%
4
38,00-38,50
10%
8
38,50-39,00
10%
8
39,00-39,50
22%
18
39,50-40,00
32%
26
40,00-40,50
7%
6
40,50-41,00
0
0
41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
2%
2
Більше 42
5%
4
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 14:58

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:наслідок завжди один
Який настає, коли закінчуються резерви. Тому й кажу ж, що основне в економічному розвитку - знайти правильний грошовий потік.

я розумію, праця з грантами накладає відбиток. :lol:

в теорії та нормальному житті борги завжди треба повертати, тому в переважній більшості все закінчується однаково. тому не треба на цей варіант розраховувати. особливо коли хтось в кінці намагається вивезти ЗВР на вантажівках :mrgreen:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5830
З нами з: 29.09.19
Подякував: 568 раз.
Подякували: 1382 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 15:01

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:в теорії та нормальному житті борги завжди треба повертати,


Саме тому треба брати приклад з Поляків, Греків, Іспанців та других європейців, які ніколи не повернуть все, що взяли...
А щодо національної валюти - Швейцарці молодці, бо не бояться міцної валюти
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2768
З нами з: 29.07.22
Подякував: 514 раз.
Подякували: 368 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 19:31

  asti написав:мати лише за п'ятницю зробивши пару-трійку операцій (я їй допомагав, звісно) заробила 3800 грн//)

Чого ж ви те саме не зробили :)
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2034
З нами з: 19.02.14
Подякував: 555 раз.
Подякували: 615 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 20:32

  Shaman написав:...
й схоже треба постійно повторювати, поки не стане очевидним. слабкість національної валюти сприяє конкурентоспроможності внутрішнього виробництва. а то всі кажуть, що треба розвивати виробництво - а коли вказуєш на один з ринкових інструментів для цього - ні,ні,ні. визначтеся, потрібно виробництво чи ні 8)

Ви оминули питання:
А як Ви запропонуєте стимулювати виробництво коли Україна перейде на євро?
AndriyQ
 
Повідомлень: 146
З нами з: 04.07.15
Подякував: 33 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 20:36

  AndriyQ написав:Ви оминули питання:
А як Ви запропонуєте стимулювати виробництво коли Україна перейде на євро?

Очевидно, що нас не пустять перейти на Євро, поки ми не виконаємо ряд умов по стабілізації економіки. А коли ми їх виконаємо, як Чехія чи Польща, і нас пустять, то сенсу від переходу не буде, а навпаки - більше шкоди.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2768
З нами з: 29.07.22
Подякував: 514 раз.
Подякували: 368 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 21:43

  sergey_sryvkin написав:
  asti написав:мати лише за п'ятницю зробивши пару-трійку операцій (я їй допомагав, звісно) заробила 3800 грн//)

Чого ж ви те саме не зробили :)
Довго (і непотрібно) пояснювати...
asti
 
Повідомлень: 4001
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 717 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 11352113531135411355
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3407, 3408, 3409
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
34087 36841864
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 кві, 2024 22:01
Amethyst
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 192, 193, 194
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1933 13214324
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 кві, 2024 13:52
Модератор
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23165269
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.