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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11352113531135411355

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 82
36,00-36,50
2%
2
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
5%
4
38,00-38,50
10%
8
38,50-39,00
11%
9
39,00-39,50
22%
18
39,50-40,00
32%
26
40,00-40,50
7%
6
40,50-41,00
0
0
41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
2%
2
Більше 42
5%
4
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 14:58

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:наслідок завжди один
Який настає, коли закінчуються резерви. Тому й кажу ж, що основне в економічному розвитку - знайти правильний грошовий потік.

я розумію, праця з грантами накладає відбиток. :lol:

в теорії та нормальному житті борги завжди треба повертати, тому в переважній більшості все закінчується однаково. тому не треба на цей варіант розраховувати. особливо коли хтось в кінці намагається вивезти ЗВР на вантажівках :mrgreen:
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 15:01

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:в теорії та нормальному житті борги завжди треба повертати,


Саме тому треба брати приклад з Поляків, Греків, Іспанців та других європейців, які ніколи не повернуть все, що взяли...
А щодо національної валюти - Швейцарці молодці, бо не бояться міцної валюти
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 19:31

  asti написав:мати лише за п'ятницю зробивши пару-трійку операцій (я їй допомагав, звісно) заробила 3800 грн//)

Чого ж ви те саме не зробили :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 20:32

  Shaman написав:...
й схоже треба постійно повторювати, поки не стане очевидним. слабкість національної валюти сприяє конкурентоспроможності внутрішнього виробництва. а то всі кажуть, що треба розвивати виробництво - а коли вказуєш на один з ринкових інструментів для цього - ні,ні,ні. визначтеся, потрібно виробництво чи ні 8)

Ви оминули питання:
А як Ви запропонуєте стимулювати виробництво коли Україна перейде на євро?
AndriyQ
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 20:36

  AndriyQ написав:Ви оминули питання:
А як Ви запропонуєте стимулювати виробництво коли Україна перейде на євро?

Очевидно, що нас не пустять перейти на Євро, поки ми не виконаємо ряд умов по стабілізації економіки. А коли ми їх виконаємо, як Чехія чи Польща, і нас пустять, то сенсу від переходу не буде, а навпаки - більше шкоди.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 21:43

  sergey_sryvkin написав:
  asti написав:мати лише за п'ятницю зробивши пару-трійку операцій (я їй допомагав, звісно) заробила 3800 грн//)

Чого ж ви те саме не зробили :)
Довго (і непотрібно) пояснювати...
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 05:09

Депозиты после февраля все в убыток.где наш шеф?
shatenerbi
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shatenerbi долярчик тебе вже видпустыли?
shatenerbi
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 05:17

  Дюрі-бачі написав:
  AndriyQ написав:Ви оминули питання:
А як Ви запропонуєте стимулювати виробництво коли Україна перейде на євро?

Очевидно, що нас не пустять перейти на Євро, поки ми не виконаємо ряд умов по стабілізації економіки. А коли ми їх виконаємо, як Чехія чи Польща, і нас пустять, то сенсу від переходу не буде, а навпаки - більше шкоди.

в том и прикол пока своя валюта цены ниже
shatenerbi
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 07:31

shatenerbi це як зі страхуванням: компанії не хочуть страхувати хворих, а здоровим від страхування одні збитки
Дюрі-бачі
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