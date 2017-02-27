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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 10 кві, 2024 10:30
Дюрі-бачі написав: AndriyQ написав:
Ви оминули питання:
А як Ви запропонуєте стимулювати виробництво коли Україна перейде на євро?
Очевидно, що нас не пустять перейти на Євро
, поки ми не виконаємо ряд умов по стабілізації економіки. А коли ми їх виконаємо, як
Чехія чи Польща
, і нас пустять, то сенсу від переходу не буде, а навпаки - більше шкоди.
У них наразі - злотий )))
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Vadim_
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Додано: Сер 10 кві, 2024 11:56
Vadim_ написав:
У них наразі - злотий )))
Я про те, що Польщі та Чехії вже давно дозволили перейти на Євро, але воно їм зараз не потрібне й вони не спішать переходити, от Хорвати перейшли, скоро Болгари перейдуть.
От справжній приклад вдалого переходу, який врятував народ від девальвації - це Греція. Тільки їм довелось підробляти статистику, щоб пустили
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Дюрі-бачі
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