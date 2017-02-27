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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11353113541135511356

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 83
36,00-36,50
2%
2
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
5%
4
38,00-38,50
10%
8
38,50-39,00
12%
10
39,00-39,50
22%
18
39,50-40,00
31%
26
40,00-40,50
7%
6
40,50-41,00
0
0
41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
2%
2
Більше 42
5%
4
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 10:30

  Дюрі-бачі написав:
  AndriyQ написав:Ви оминули питання:
А як Ви запропонуєте стимулювати виробництво коли Україна перейде на євро?

Очевидно, що нас не пустять перейти на Євро, поки ми не виконаємо ряд умов по стабілізації економіки. А коли ми їх виконаємо, як Чехія чи Польща, і нас пустять, то сенсу від переходу не буде, а навпаки - більше шкоди.

У них наразі - злотий )))
Vadim_
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 11:56

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Vadim_ написав:У них наразі - злотий )))
Я про те, що Польщі та Чехії вже давно дозволили перейти на Євро, але воно їм зараз не потрібне й вони не спішать переходити, от Хорвати перейшли, скоро Болгари перейдуть.
От справжній приклад вдалого переходу, який врятував народ від девальвації - це Греція. Тільки їм довелось підробляти статистику, щоб пустили
Дюрі-бачі
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