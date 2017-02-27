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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 10 кві, 2024 10:30
Дюрі-бачі написав: AndriyQ написав:
Ви оминули питання:
А як Ви запропонуєте стимулювати виробництво коли Україна перейде на євро?
Очевидно, що нас не пустять перейти на Євро
, поки ми не виконаємо ряд умов по стабілізації економіки. А коли ми їх виконаємо, як
Чехія чи Польща
, і нас пустять, то сенсу від переходу не буде, а навпаки - більше шкоди.
У них наразі - злотий )))
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Vadim_
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Додано: Сер 10 кві, 2024 11:56
Vadim_ написав:
У них наразі - злотий )))
Я про те, що Польщі та Чехії вже давно дозволили перейти на Євро, але воно їм зараз не потрібне й вони не спішать переходити, от Хорвати перейшли, скоро Болгари перейдуть.
От справжній приклад вдалого переходу, який врятував народ від девальвації - це Греція. Тільки їм довелось підробляти статистику, щоб пустили
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Дюрі-бачі
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Додано: Чет 11 кві, 2024 12:14
А что там по блокировке счетов ухилянтов в новом законе о мобилизации.
Если этот пункт оставили - вынос денег (валюты) из банков неизбежен в самое ближайшее время.
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Victor8
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Додано: Чет 11 кві, 2024 12:18
Шановні форумчани, поділіться своїми думками в коментарях під матеріалом👇Банкіри оцінили вплив мобілізації на депозитний ринок
Як ставитеся до того, що вплив оцінюють, як незначний? Чи згодні ви з такою думкою?
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Додано: Чет 11 кві, 2024 13:49
Victor8 написав:
А что там по блокировке счетов ухилянтов в новом законе о мобилизации.
Если этот пункт оставили - вынос денег (валюты) из банков неизбежен в самое ближайшее время.
Давным давно уже убрали этот пункт - иначе бы ещё
в феврале всё вынесли... 😡😡😡
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Додано: Чет 11 кві, 2024 13:53
...а ещё мне нравится с какой будничностью сообщают о том, что "сьогодні була повністю знищена Трипільська ТЕС" - как будто это не одна из крупнейших электростанций,
а сигаретный киоск сгорел где-то в райцентре... 🤒🤒🤒
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Додано: Чет 11 кві, 2024 13:55
Victor8 написав:
Если этот пункт оставили - вынос денег (валюты) из банков неизбежен в самое ближайшее время.
С чего бы?
Во-первых еще месяц до вступления в силу
Во-вторых чтобы получить деньги "ухилянтов", нужно вначале доказать правомерность наложения штрафа
В-третьих у большинства есть мамы\жены\сестры
Вот если б "ухилянт" мылился за кордон - тут да, вынос не избежен. А так все(большинство) остаются в стране.
Я бы думал о другом:
1) Почему так быстро приняли
2) Почему оставили репрессии
3) Почему начали разгон про "призыв с 20 лет"
4) Почему решили докинуть 70К для тех кто на нуле, с кого\чего их собирать
5) Почему отсрочили принятие ЗУ про дембель
Все наводит на мысли про агонию перед смертью...
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dimo_0n
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Додано: Чет 11 кві, 2024 14:01
dimo_0n написав: Victor8 написав:
Если этот пункт оставили - вынос денег (валюты) из банков неизбежен в самое ближайшее время.
С чего бы?
Во-первых еще месяц до вступления в силу
Во-вторых чтобы получить деньги "ухилянтов", нужно вначале доказать правомерность наложения штрафа
В-третьих у большинства есть мамы\жены\сестры
Вот если б "ухилянт" мылился за кордон - тут да, вынос не избежен. А так все(большинство) остаются в стране.
Я бы думал о другом:
1) Почему так быстро приняли
2) Почему оставили репрессии
3) Почему начали разгон про "призыв с 20 лет"
4) Почему решили докинуть 70К для тех кто на нуле, с кого\чего их собирать
5) Почему отсрочили принятие ЗУ про дембель
Все наводит на мысли про агонию перед смертью...
Ну так вмирай, чого чекаєш?)
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Додано: Чет 11 кві, 2024 14:09
asti написав:
...а ещё мне нравится с какой будничностью сообщают о том, что "сьогодні була повністю знищена Трипільська ТЕС" - как будто это не одна из крупнейших электростанций,
а сигаретный киоск сгорел где-то в райцентре... 🤒🤒🤒
Тому що так треба.
І всі щоденні "Мої співчуття" тотожні занепокоєння західних "партнерів".
Адекватний час для стадії ухвалення дещо затягнувся – в адекватному людському осмисленні. Але якщо почали замислюватись уже прогрес.
Востаннє редагувалось feecold
в Чет 11 кві, 2024 14:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 11 кві, 2024 14:13
dimo_0n написав: Victor8 написав:
Если этот пункт оставили - вынос денег (валюты) из банков неизбежен в самое ближайшее время.
С чего бы?
Во-первых еще месяц до вступления в силу
Во-вторых чтобы получить деньги "ухилянтов", нужно вначале доказать правомерность наложения штрафа
В-третьих у большинства есть мамы\жены\сестры
Вот если б "ухилянт" мылился за кордон - тут да, вынос не избежен. А так все(большинство) остаются в стране.
Я бы думал о другом:
1) Почему так быстро приняли
2) Почему оставили репрессии
3) Почему начали разгон про "призыв с 20 лет"
4) Почему решили докинуть 70К для тех кто на нуле, с кого\чего их собирать
5) Почему отсрочили принятие ЗУ про дембель
Все наводит на мысли про агонию перед смертью...
Да, и еще Президент должен закон подписать.
По поводу быстрого принятия и другого - думаю поступила такая команда. Только вот от кого (от куда) мне понять сложно.
А эти 70К докинут к тем 100К, которые уже сейчас есть боевые?
Т.е. итого будет 200К в месяц?
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Victor8
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