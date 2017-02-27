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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11353113541135511356

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 84
36,00-36,50
2%
2
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
5%
4
38,00-38,50
10%
8
38,50-39,00
13%
11
39,00-39,50
21%
18
39,50-40,00
31%
26
40,00-40,50
7%
6
40,50-41,00
0
0
41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
2%
2
Більше 42
5%
4
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 10:30

  Дюрі-бачі написав:
  AndriyQ написав:Ви оминули питання:
А як Ви запропонуєте стимулювати виробництво коли Україна перейде на євро?

Очевидно, що нас не пустять перейти на Євро, поки ми не виконаємо ряд умов по стабілізації економіки. А коли ми їх виконаємо, як Чехія чи Польща, і нас пустять, то сенсу від переходу не буде, а навпаки - більше шкоди.

У них наразі - злотий )))
Vadim_
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 11:56

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Vadim_ написав:У них наразі - злотий )))
Я про те, що Польщі та Чехії вже давно дозволили перейти на Євро, але воно їм зараз не потрібне й вони не спішать переходити, от Хорвати перейшли, скоро Болгари перейдуть.
От справжній приклад вдалого переходу, який врятував народ від девальвації - це Греція. Тільки їм довелось підробляти статистику, щоб пустили
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 12:14

А что там по блокировке счетов ухилянтов в новом законе о мобилизации.
Если этот пункт оставили - вынос денег (валюты) из банков неизбежен в самое ближайшее время.
Victor8
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 12:18

Шановні форумчани, поділіться своїми думками в коментарях під матеріалом👇

Банкіри оцінили вплив мобілізації на депозитний ринок

Як ставитеся до того, що вплив оцінюють, як незначний? Чи згодні ви з такою думкою?
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 13:49

  Victor8 написав:А что там по блокировке счетов ухилянтов в новом законе о мобилизации.
Если этот пункт оставили - вынос денег (валюты) из банков неизбежен в самое ближайшее время.

Давным давно уже убрали этот пункт - иначе бы ещё
в феврале всё вынесли... 😡😡😡
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 13:53

...а ещё мне нравится с какой будничностью сообщают о том, что "сьогодні була повністю знищена Трипільська ТЕС" - как будто это не одна из крупнейших электростанций,
а сигаретный киоск сгорел где-то в райцентре... 🤒🤒🤒
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 13:55

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Victor8 написав:Если этот пункт оставили - вынос денег (валюты) из банков неизбежен в самое ближайшее время.

С чего бы?
Во-первых еще месяц до вступления в силу
Во-вторых чтобы получить деньги "ухилянтов", нужно вначале доказать правомерность наложения штрафа
В-третьих у большинства есть мамы\жены\сестры

Вот если б "ухилянт" мылился за кордон - тут да, вынос не избежен. А так все(большинство) остаются в стране.

Я бы думал о другом:
1) Почему так быстро приняли
2) Почему оставили репрессии
3) Почему начали разгон про "призыв с 20 лет"
4) Почему решили докинуть 70К для тех кто на нуле, с кого\чего их собирать
5) Почему отсрочили принятие ЗУ про дембель

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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 14:01

  dimo_0n написав:
  Victor8 написав:Если этот пункт оставили - вынос денег (валюты) из банков неизбежен в самое ближайшее время.

С чего бы?
Во-первых еще месяц до вступления в силу
Во-вторых чтобы получить деньги "ухилянтов", нужно вначале доказать правомерность наложения штрафа
В-третьих у большинства есть мамы\жены\сестры

Вот если б "ухилянт" мылился за кордон - тут да, вынос не избежен. А так все(большинство) остаются в стране.

Я бы думал о другом:
1) Почему так быстро приняли
2) Почему оставили репрессии
3) Почему начали разгон про "призыв с 20 лет"
4) Почему решили докинуть 70К для тех кто на нуле, с кого\чего их собирать
5) Почему отсрочили принятие ЗУ про дембель

Все наводит на мысли про агонию перед смертью...

Ну так вмирай, чого чекаєш?)
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 14:09

  asti написав:...а ещё мне нравится с какой будничностью сообщают о том, что "сьогодні була повністю знищена Трипільська ТЕС" - как будто это не одна из крупнейших электростанций,
а сигаретный киоск сгорел где-то в райцентре... 🤒🤒🤒

Тому що так треба.
І всі щоденні "Мої співчуття" тотожні занепокоєння західних "партнерів".
Адекватний час для стадії ухвалення дещо затягнувся – в адекватному людському осмисленні. Але якщо почали замислюватись уже прогрес.
Востаннє редагувалось feecold в Чет 11 кві, 2024 14:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 14:13

  dimo_0n написав:
  Victor8 написав:Если этот пункт оставили - вынос денег (валюты) из банков неизбежен в самое ближайшее время.

С чего бы?
Во-первых еще месяц до вступления в силу
Во-вторых чтобы получить деньги "ухилянтов", нужно вначале доказать правомерность наложения штрафа
В-третьих у большинства есть мамы\жены\сестры

Вот если б "ухилянт" мылился за кордон - тут да, вынос не избежен. А так все(большинство) остаются в стране.

Я бы думал о другом:
1) Почему так быстро приняли
2) Почему оставили репрессии
3) Почему начали разгон про "призыв с 20 лет"
4) Почему решили докинуть 70К для тех кто на нуле, с кого\чего их собирать
5) Почему отсрочили принятие ЗУ про дембель

Все наводит на мысли про агонию перед смертью...

Да, и еще Президент должен закон подписать.

По поводу быстрого принятия и другого - думаю поступила такая команда. Только вот от кого (от куда) мне понять сложно.

А эти 70К докинут к тем 100К, которые уже сейчас есть боевые?
Т.е. итого будет 200К в месяц?
Victor8
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