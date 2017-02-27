RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11354113551135611357>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 85
36,00-36,50
2%
2
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
5%
4
38,00-38,50
9%
8
38,50-39,00
13%
11
39,00-39,50
21%
18
39,50-40,00
32%
27
40,00-40,50
7%
6
40,50-41,00
0
0
41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
2%
2
Більше 42
5%
4
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 10:30

  Дюрі-бачі написав:
  AndriyQ написав:Ви оминули питання:
А як Ви запропонуєте стимулювати виробництво коли Україна перейде на євро?

Очевидно, що нас не пустять перейти на Євро, поки ми не виконаємо ряд умов по стабілізації економіки. А коли ми їх виконаємо, як Чехія чи Польща, і нас пустять, то сенсу від переходу не буде, а навпаки - більше шкоди.

У них наразі - злотий )))
Vadim_
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 3116
З нами з: 23.05.14
Подякував: 603 раз.
Подякували: 487 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 11:56

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Vadim_ написав:У них наразі - злотий )))
Я про те, що Польщі та Чехії вже давно дозволили перейти на Євро, але воно їм зараз не потрібне й вони не спішать переходити, от Хорвати перейшли, скоро Болгари перейдуть.
От справжній приклад вдалого переходу, який врятував народ від девальвації - це Греція. Тільки їм довелось підробляти статистику, щоб пустили
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2771
З нами з: 29.07.22
Подякував: 514 раз.
Подякували: 369 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 12:14

А что там по блокировке счетов ухилянтов в новом законе о мобилизации.
Если этот пункт оставили - вынос денег (валюты) из банков неизбежен в самое ближайшее время.
Victor8
Аватар користувача
 
Повідомлень: 816
З нами з: 27.11.14
Подякував: 59 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 12:18

Шановні форумчани, поділіться своїми думками в коментарях під матеріалом👇

Банкіри оцінили вплив мобілізації на депозитний ринок

Як ставитеся до того, що вплив оцінюють, як незначний? Чи згодні ви з такою думкою?
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6115
З нами з: 25.01.06
Подякував: 71 раз.
Подякували: 431 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 13:49

  Victor8 написав:А что там по блокировке счетов ухилянтов в новом законе о мобилизации.
Если этот пункт оставили - вынос денег (валюты) из банков неизбежен в самое ближайшее время.

Давным давно уже убрали этот пункт - иначе бы ещё
в феврале всё вынесли... 😡😡😡
asti
 
Повідомлень: 4003
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 718 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 13:53

...а ещё мне нравится с какой будничностью сообщают о том, что "сьогодні була повністю знищена Трипільська ТЕС" - как будто это не одна из крупнейших электростанций,
а сигаретный киоск сгорел где-то в райцентре... 🤒🤒🤒
asti
 
Повідомлень: 4003
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 718 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 14:09

  asti написав:...а ещё мне нравится с какой будничностью сообщают о том, что "сьогодні була повністю знищена Трипільська ТЕС" - как будто это не одна из крупнейших электростанций,
а сигаретный киоск сгорел где-то в райцентре... 🤒🤒🤒

Тому що так треба.
І всі щоденні "Мої співчуття" тотожні занепокоєння західних "партнерів".
Адекватний час для стадії ухвалення дещо затягнувся – в адекватному людському осмисленні. Але якщо почали замислюватись уже прогрес.
Востаннє редагувалось feecold в Чет 11 кві, 2024 14:15, всього редагувалось 1 раз.
feecold
 
Повідомлень: 106
З нами з: 14.08.19
Подякував: 33 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 14:13

Да, и еще Президент должен закон подписать.

По поводу быстрого принятия и другого - думаю поступила такая команда. Только вот от кого (от куда) мне понять сложно.

А эти 70К докинут к тем 100К, которые уже сейчас есть боевые?
Т.е. итого будет 200К в месяц?
Victor8
Аватар користувача
 
Повідомлень: 816
З нами з: 27.11.14
Подякував: 59 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 15:19

  asti написав:...а ещё мне нравится с какой будничностью сообщают о том, что "сьогодні була повністю знищена Трипільська ТЕС" - как будто это не одна из крупнейших электростанций,
а сигаретный киоск сгорел где-то в райцентре... 🤒🤒🤒

Війна йде, жорстока, на винищення українців.
Не має ракет щоб збивати рашалушпайки, а може і оператора ППО не вистачило, головне ваша хата скраю, ви ж "туди" не поспішаєте(((
Но ви побільше розповідайте про карусельство, це дуже важливо і актуально. Всім цікаві ці опуси, саме то що зараз треба в таку воєнну годину.
Якщо зимою не буде тепла і світла, то в банках напевне будуть генератори, так що вам немає чого хвилюватися.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13008
З нами з: 30.12.09
Подякував: 670 раз.
Подякували: 3771 раз.
 
Профіль
1
5
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 15:25

  Victor8 написав:
По поводу быстрого принятия и другого - думаю поступила такая команда. Только вот от кого (от куда) мне понять сложно.

рашасіквелів про масонів і таємний уряд передивились?
Мені здається що це як додати 1+1 зрозуміти логіку прийняття цього закону, бо треба солдати на війні, що ще тут думати і гадати?
Щоб фронт не посипався його повинен хтось тримати, люди, вам 3 чи 5 років???
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13008
З нами з: 30.12.09
Подякував: 670 раз.
Подякували: 3771 раз.
 
Профіль
1
5
  #<1 ... 11354113551135611357>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 193, 194, 195
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1949 13215080
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 кві, 2024 15:10
rjkz
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3408, 3409, 3410
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
34090 36844020
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 кві, 2024 09:54
чик
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23165571
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.