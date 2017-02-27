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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 11 кві, 2024 15:26
somilitark написав: asti написав:
...а ещё мне нравится с какой будничностью сообщают о том, что "сьогодні була повністю знищена Трипільська ТЕС" - как будто это не одна из крупнейших электростанций,
а сигаретный киоск сгорел где-то в райцентре... 🤒🤒🤒
Війна йде, жорстока, на винищення українців.
Не має ракет щоб збивати рашалушпайки, а може і оператора ППО не вистачило, головне ваша хата скраю, ви ж "туди" не поспішаєте(((
Но ви побільше розповідайте про карусельство, це дуже важливо і актуально. Всім цікаві ці опуси, саме то що зараз треба в таку воєнну годину.
Якщо зимою не буде тепла і світла, то в банках напевне будуть генератори, так що вам немає чого хвилюватися.
Літом а особливо осінню буде не до карусельства
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Додано: Чет 11 кві, 2024 16:02
asti написав:
...а ещё мне нравится с какой будничностью сообщают о том, что "сьогодні була повністю знищена Трипільська ТЕС" - как будто это не одна из крупнейших электростанций,
а сигаретный киоск сгорел где-то в райцентре... 🤒🤒🤒
Якщо не помиляюсь, це 2 ГВт потужностей. Дуже багато. Розміри станції величезні. Напевно, не все так погано як пишуть. На перетоки електроенергії з ЕС, це не вплинуло. Проте вночі енергосистему систему поковбасило.
Цікаво інше. На захист ТЕС держава витратила 10 млрд грн.
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Додано: Чет 11 кві, 2024 16:13
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