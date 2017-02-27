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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11354113551135611357

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 85
36,00-36,50
2%
2
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
5%
4
38,00-38,50
9%
8
38,50-39,00
13%
11
39,00-39,50
21%
18
39,50-40,00
32%
27
40,00-40,50
7%
6
40,50-41,00
0
0
41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
2%
2
Більше 42
5%
4
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 15:26

  somilitark написав:
  asti написав:...а ещё мне нравится с какой будничностью сообщают о том, что "сьогодні була повністю знищена Трипільська ТЕС" - как будто это не одна из крупнейших электростанций,
а сигаретный киоск сгорел где-то в райцентре... 🤒🤒🤒

Війна йде, жорстока, на винищення українців.
Не має ракет щоб збивати рашалушпайки, а може і оператора ППО не вистачило, головне ваша хата скраю, ви ж "туди" не поспішаєте(((
Но ви побільше розповідайте про карусельство, це дуже важливо і актуально. Всім цікаві ці опуси, саме то що зараз треба в таку воєнну годину.
Якщо зимою не буде тепла і світла, то в банках напевне будуть генератори, так що вам немає чого хвилюватися.

Літом а особливо осінню буде не до карусельства
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 16:02

  asti написав:...а ещё мне нравится с какой будничностью сообщают о том, что "сьогодні була повністю знищена Трипільська ТЕС" - как будто это не одна из крупнейших электростанций,
а сигаретный киоск сгорел где-то в райцентре... 🤒🤒🤒

Якщо не помиляюсь, це 2 ГВт потужностей. Дуже багато. Розміри станції величезні. Напевно, не все так погано як пишуть. На перетоки електроенергії з ЕС, це не вплинуло. Проте вночі енергосистему систему поковбасило.
Цікаво інше. На захист ТЕС держава витратила 10 млрд грн.
oleg49
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 16:13

ДОЛАР ЧИ ЄВРО: У якій валюті зберігати свої заощадження українцям, щоб не втратити їх під час війни?
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 16:40

  oleg49 написав:
  asti написав:...а ещё мне нравится с какой будничностью сообщают о том, что "сьогодні була повністю знищена Трипільська ТЕС" - как будто это не одна из крупнейших электростанций,
а сигаретный киоск сгорел где-то в райцентре... 🤒🤒🤒

Якщо не помиляюсь, це 2 ГВт потужностей. Дуже багато. Розміри станції величезні. Напевно, не все так погано як пишуть. На перетоки електроенергії з ЕС, це не вплинуло. Проте вночі енергосистему систему поковбасило.
Цікаво інше. На захист ТЕС держава витратила 10 млрд грн.

Захистити ТЕС можна тільки ппо - західні журналісти прогнозували дефіцит ракет для ппо вже в березні - конгрес скільки вже допомогу не голосує? Ось і відповідь
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 16:41


Вкрасти можуть і те і те, тож зберігати в набоях)
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 17:24

  somilitark написав:
  asti написав:...а ещё мне нравится с какой будничностью сообщают о том, что "сьогодні була повністю знищена Трипільська ТЕС" - как будто это не одна из крупнейших электростанций,
а сигаретный киоск сгорел где-то в райцентре... 🤒🤒🤒

Війна йде, жорстока, на винищення українців.
Не має ракет щоб збивати рашалушпайки, а може і оператора ППО не вистачило, головне ваша хата скраю, ви ж "туди" не поспішаєте(((
Но ви побільше розповідайте про карусельство, це дуже важливо і актуально. Всім цікаві ці опуси, саме то що зараз треба в таку воєнну годину.
Якщо зимою не буде тепла і світла, то в банках напевне будуть генератори, так що вам немає чого хвилюватися.

Який форум, такі й опуси.
Йти ТУДИ мені не дозволяє здоров'я та нервова система.
Он у мене сусід - бугай на джипі, морда як не репне, а теж ТУДИ не поспішає.
Але я готовий допомогти державі у іншій царині, та про всяк випадок вже готую документи для завершення вищої освіти тому що у свій час зупинився на бакалаврі - тоді грошей було жалко. А зараз - ні... 😎😎😎
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 17:47

З приводу повернення боргів була цікава думка не віддавати :mrgreen:
Як греки, іспанці... та ін.

27 березня, довелося вивчати "оновлений меморандум з МВФ" та Plan for the Ukraine Facility, одразу в кількох аспектах: приватизація держбанків, прикручування пільгового кредитування, зниження суверенного рейтингу.

При вивченні цих документів побачив, що Європа нам не даватиме, а кредитуватиме.
Що погашати євробонди цього року – ми навіть не плануємо і домовимося про відстрочку.
І в Мінфіні і в МВФ - просто впевнені, що відстрочка буде... і не тільки на борг, а й на відсотки (які пропонують капіталізувати до основної суми боргу. А відсотків там Ого-го! У 3,5 рази більше, ніж сам борг.
Мені стало цікаво, хто ж там такий зговірливий - з ким домовлятимемося?

Поколупався я знатно :roll: , так що циферки, конкретика і трохи картинок є, найбільше сподобалася дохідність, яку обіцяють за нашими облігаціями на європейських біржах :| докладніше хто основний власник українських євробондів:

https://savostin.pro/finansovye-rynki-i ... otsrochki/

Обережно - лонгрід...
Acceptus
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