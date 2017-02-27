asti написав:...а ещё мне нравится с какой будничностью сообщают о том, что "сьогодні була повністю знищена Трипільська ТЕС" - как будто это не одна из крупнейших электростанций, а сигаретный киоск сгорел где-то в райцентре... 🤒🤒🤒
Війна йде, жорстока, на винищення українців. Не має ракет щоб збивати рашалушпайки, а може і оператора ППО не вистачило, головне ваша хата скраю, ви ж "туди" не поспішаєте((( Но ви побільше розповідайте про карусельство, це дуже важливо і актуально. Всім цікаві ці опуси, саме то що зараз треба в таку воєнну годину. Якщо зимою не буде тепла і світла, то в банках напевне будуть генератори, так що вам немає чого хвилюватися.
asti написав:...а ещё мне нравится с какой будничностью сообщают о том, что "сьогодні була повністю знищена Трипільська ТЕС" - как будто это не одна из крупнейших электростанций, а сигаретный киоск сгорел где-то в райцентре... 🤒🤒🤒
Якщо не помиляюсь, це 2 ГВт потужностей. Дуже багато. Розміри станції величезні. Напевно, не все так погано як пишуть. На перетоки електроенергії з ЕС, це не вплинуло. Проте вночі енергосистему систему поковбасило. Цікаво інше. На захист ТЕС держава витратила 10 млрд грн.
asti написав:...а ещё мне нравится с какой будничностью сообщают о том, что "сьогодні була повністю знищена Трипільська ТЕС" - как будто это не одна из крупнейших электростанций, а сигаретный киоск сгорел где-то в райцентре... 🤒🤒🤒
Якщо не помиляюсь, це 2 ГВт потужностей. Дуже багато. Розміри станції величезні. Напевно, не все так погано як пишуть. На перетоки електроенергії з ЕС, це не вплинуло. Проте вночі енергосистему систему поковбасило. Цікаво інше. На захист ТЕС держава витратила 10 млрд грн.
Захистити ТЕС можна тільки ппо - західні журналісти прогнозували дефіцит ракет для ппо вже в березні - конгрес скільки вже допомогу не голосує? Ось і відповідь
asti написав:...а ещё мне нравится с какой будничностью сообщают о том, что "сьогодні була повністю знищена Трипільська ТЕС" - как будто это не одна из крупнейших электростанций, а сигаретный киоск сгорел где-то в райцентре... 🤒🤒🤒
Війна йде, жорстока, на винищення українців. Не має ракет щоб збивати рашалушпайки, а може і оператора ППО не вистачило, головне ваша хата скраю, ви ж "туди" не поспішаєте((( Но ви побільше розповідайте про карусельство, це дуже важливо і актуально. Всім цікаві ці опуси, саме то що зараз треба в таку воєнну годину. Якщо зимою не буде тепла і світла, то в банках напевне будуть генератори, так що вам немає чого хвилюватися.
Який форум, такі й опуси. Йти ТУДИ мені не дозволяє здоров'я та нервова система. Он у мене сусід - бугай на джипі, морда як не репне, а теж ТУДИ не поспішає. Але я готовий допомогти державі у іншій царині, та про всяк випадок вже готую документи для завершення вищої освіти тому що у свій час зупинився на бакалаврі - тоді грошей було жалко. А зараз - ні... 😎😎😎
З приводу повернення боргів була цікава думка не віддавати Як греки, іспанці... та ін.
27 березня, довелося вивчати "оновлений меморандум з МВФ" та Plan for the Ukraine Facility, одразу в кількох аспектах: приватизація держбанків, прикручування пільгового кредитування, зниження суверенного рейтингу.
При вивченні цих документів побачив, що Європа нам не даватиме, а кредитуватиме. Що погашати євробонди цього року – ми навіть не плануємо і домовимося про відстрочку. І в Мінфіні і в МВФ - просто впевнені, що відстрочка буде... і не тільки на борг, а й на відсотки (які пропонують капіталізувати до основної суми боргу. А відсотків там Ого-го! У 3,5 рази більше, ніж сам борг. Мені стало цікаво, хто ж там такий зговірливий - з ким домовлятимемося?
Поколупався я знатно , так що циферки, конкретика і трохи картинок є, найбільше сподобалася дохідність, яку обіцяють за нашими облігаціями на європейських біржах докладніше хто основний власник українських євробондів: