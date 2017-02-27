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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11355113561135711358

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 85
36,00-36,50
2%
2
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
5%
4
38,00-38,50
9%
8
38,50-39,00
13%
11
39,00-39,50
21%
18
39,50-40,00
32%
27
40,00-40,50
7%
6
40,50-41,00
0
0
41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
2%
2
Більше 42
5%
4
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 19:47

  vladimir07 написав:
  cherchiltank написав:Літом а особливо осінню буде не до карусельства

Продоложите мысль, пожалуйста.)

"Чует мое сердце, что мы накануне..."
https://www.youtube.com/watch?v=komiCUSFSjU
oleg49
 
Повідомлень: 436
З нами з: 22.10.10
Подякував: 71 раз.
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  #<1 ... 11355113561135711358
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