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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 11 кві, 2024 19:47
vladimir07 написав:
cherchiltank написав:
Літом а особливо осінню буде не до карусельства
Продоложите мысль, пожалуйста.)
"Чует мое сердце, что мы накануне..."https://www.youtube.com/watch?v=komiCUSFSjU
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