oleg49 Головне щоб все по плану. А не обвально. Гнітюче враження від подій останніх двох тижнів. Сподіваюсь нам зараз навезуть багато невеликих промислових електростанцій, і ми не скотимось до Африки, де е/е лише у дійсно багатих, і та не цілодобово. І ми в зиму ввійдем невразливими.
Hotab написав:oleg49 Головне щоб все по плану. А не обвально. Гнітюче враження від подій останніх двох тижнів. Сподіваюсь нам зараз навезуть багато невеликих промислових електростанцій, і ми не скотимось до Африки, де е/е лише у дійсно багатих, і та не цілодобово. І ми в зиму ввійдем невразливими.
Hotab написав:oleg49 Головне щоб все по плану. А не обвально. Гнітюче враження від подій останніх двох тижнів. Сподіваюсь нам зараз навезуть багато невеликих промислових електростанцій, і ми не скотимось до Африки, де е/е лише у дійсно багатих, і та не цілодобово. І ми в зиму ввійдем невразливими.
Під крупними офісними центрами бачили «вагончики»? Це ж не побутова серія. Там і ресурс, і вартість кіловата інша. Але ясно що не така низька, як у махіни ТЕЦ, або тим більше ГЕС. Проте тут хай дорожче, але краще «з», аніж «без».