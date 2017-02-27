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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11356113571135811359>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 85
36,00-36,50
2%
2
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
5%
4
38,00-38,50
9%
8
38,50-39,00
13%
11
39,00-39,50
21%
18
39,50-40,00
32%
27
40,00-40,50
7%
6
40,50-41,00
0
0
41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
2%
2
Більше 42
5%
4
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 19:47

  vladimir07 написав:
  cherchiltank написав:Літом а особливо осінню буде не до карусельства

Продоложите мысль, пожалуйста.)

"Чует мое сердце, что мы накануне..."
https://www.youtube.com/watch?v=komiCUSFSjU
oleg49
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 21:09

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Де ІО?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 21:14

  Investor_K написав:Де ІО?

Ви разом майже тиждень провели. В одному місці. Не бачились?
ІО все зрозумів про свої прогнози. Навіщо танцювати на кістках діда. Спитайте тихо в ОП..
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 21:43

Hotab :mrgreen: :)
Соискатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 21:45

  Investor_K написав:Де ІО?

Это кто, 2006 ? :)
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 21:52

Я так розумію, що НБУ ще не виконав тижневий "девальваційний план" і завтра нас очікує чергове "послаблення"?
ПС. "План", виходячи з історії останніх місяців, десь 20коп на тиждень та 80коп на місяць.
oleg49
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 21:59

oleg49
Головне щоб все по плану. А не обвально. Гнітюче враження від подій останніх двох тижнів.
Сподіваюсь нам зараз навезуть багато невеликих промислових електростанцій, і ми не скотимось до Африки, де е/е лише у дійсно багатих, і та не цілодобово. І ми в зиму ввійдем невразливими.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 22:02

  Hotab написав:oleg49
Головне щоб все по плану. А не обвально. Гнітюче враження від подій останніх двох тижнів.
Сподіваюсь нам зараз навезуть багато невеликих промислових електростанцій, і ми не скотимось до Африки, де е/е лише у дійсно багатих, і та не цілодобово. І ми в зиму ввійдем невразливими.

Слова "промислові" і "невеликі" несумісні. :D
oleg49
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 22:03

  Hotab написав:oleg49
Головне щоб все по плану. А не обвально. Гнітюче враження від подій останніх двох тижнів.
Сподіваюсь нам зараз навезуть багато невеликих промислових електростанцій, і ми не скотимось до Африки, де е/е лише у дійсно багатих, і та не цілодобово. І ми в зиму ввійдем невразливими.

Повністю розділяю такі переживання
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 22:12

oleg49

Слова "промислові" і "невеликі" несумісні. :D


Під крупними офісними центрами бачили «вагончики»? Це ж не побутова серія. Там і ресурс, і вартість кіловата інша. Але ясно що не така низька, як у махіни ТЕЦ, або тим більше ГЕС. Проте тут хай дорожче, але краще «з», аніж «без».
Hotab
 
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