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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11356113571135811359

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 85
36,00-36,50
2%
2
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
5%
4
38,00-38,50
9%
8
38,50-39,00
13%
11
39,00-39,50
21%
18
39,50-40,00
32%
27
40,00-40,50
7%
6
40,50-41,00
0
0
41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
2%
2
Більше 42
5%
4
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 22:26

Hotab
З приводу електрики. Не все так просто, навіть дуже непросто, якщо включати генерацію в систему.
Починаючи від банального співпадіння фази, частоти, напруги системи та генератора.
Та закінчуючи проектами (їх буде не один :) ), технічними умовами (з обмеженнями і суттєвими), дозволами, ліцензіями, тощо.
Потім регулярні перевірки, щоб не бахнуло, не згоріло, не забруднювало, не шкодило, тощо.
Я вже мовчу про окупність інвестиції, а точніше не окупність інвестиції. І це без хабарів.
ПС. "Не верю". Проєкт не влетить, але гроші попилять.
До речі. Когенераційних установок на продаж на Заході до гибелі, оскільки вони не рентабельні. Захід залюбки за кошти донорів від них здихається. :) Але й тут не все так просто - потрібен газ. А хто сказав, що з газом проблем не буде. ТЕС вони на вугіллі працювали в останні роки.
ППС. Якщо мова про дизель-генератори, то ми це проходили. Це тимчасовий захід і тупиковій шлях. Дизель-генератори працюють локально і не об'єднуються в систему, використовуються як аварійне живлення.
oleg49
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 22:38

  Investor_K написав:
  Hotab написав:Гнітюче враження від подій останніх двох тижнів.
Сподіваюсь нам зараз навезуть багато невеликих промислових електростанцій, і ми не скотимось до Африки, де е/е лише у дійсно багатих, і та не цілодобово. І ми в зиму ввійдем невразливими.

Повністю розділяю такі переживання

У нас ще є запаси від попереднього "завозу". Київ забезпечений повністю. Мико - майже повністю. За інших - не знаю. Наразі партнери вже почали новий завоз.
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  Investor_K написав:Де ІО?

Мабуть малось на увазі IQ ?
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  oleg49 написав:
  vladimir07 написав:
  cherchiltank написав:Літом а особливо осінню буде не до карусельства

Продоложите мысль, пожалуйста.)

"Чует мое сердце, что мы накануне..."
https://www.youtube.com/watch?v=komiCUSFSjU

https://youtu.be/ihKa3O7P7ko?si=GyUN_-xel8D58DlS Ви праві
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 23:52

yama
Ти на приколах? Ти в кожній гілці будеш спамити? Ще й без слова пояснень «про що»
Чи «ну просто мені дуже сподобалось»?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 23:55

  Hotab написав:yama
Ти на приколах? Ти в кожній гілці будеш спамити? Ще й без слова пояснень «про що»
Чи «ну просто мені дуже сподобалось»?

Яке було питання така і відповідь .
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 00:07

yama
Було питання?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 05:44

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  asti написав:Який форум, такі й опуси.

Це точно. Якраз глянути "Найкращі відповіді за минулий тиждень" і дуже все проясняється.
От власне і очільникам якби необхідно враховувати це як об'єктивну реальність, щоб розуміти на що можна розраховувати, важливо точно оцінювати і зовнішні і внутрішні чинники. Курс якийсь час за рахунок кредитів та різних маніпуляцій то можна утримувати, а от об'єктивна реальність за цей час покаже зовсім інше.
Ой+
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