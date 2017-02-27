Hotab З приводу електрики. Не все так просто, навіть дуже непросто, якщо включати генерацію в систему. Починаючи від банального співпадіння фази, частоти, напруги системи та генератора. Та закінчуючи проектами (їх буде не один ), технічними умовами (з обмеженнями і суттєвими), дозволами, ліцензіями, тощо. Потім регулярні перевірки, щоб не бахнуло, не згоріло, не забруднювало, не шкодило, тощо. Я вже мовчу про окупність інвестиції, а точніше не окупність інвестиції. І це без хабарів. ПС. "Не верю". Проєкт не влетить, але гроші попилять. До речі. Когенераційних установок на продаж на Заході до гибелі, оскільки вони не рентабельні. Захід залюбки за кошти донорів від них здихається. Але й тут не все так просто - потрібен газ. А хто сказав, що з газом проблем не буде. ТЕС вони на вугіллі працювали в останні роки. ППС. Якщо мова про дизель-генератори, то ми це проходили. Це тимчасовий захід і тупиковій шлях. Дизель-генератори працюють локально і не об'єднуються в систему, використовуються як аварійне живлення.
Hotab написав:Гнітюче враження від подій останніх двох тижнів. Сподіваюсь нам зараз навезуть багато невеликих промислових електростанцій, і ми не скотимось до Африки, де е/е лише у дійсно багатих, і та не цілодобово. І ми в зиму ввійдем невразливими.
Повністю розділяю такі переживання
У нас ще є запаси від попереднього "завозу". Київ забезпечений повністю. Мико - майже повністю. За інших - не знаю. Наразі партнери вже почали новий завоз.
Це точно. Якраз глянути "Найкращі відповіді за минулий тиждень" і дуже все проясняється. От власне і очільникам якби необхідно враховувати це як об'єктивну реальність, щоб розуміти на що можна розраховувати, важливо точно оцінювати і зовнішні і внутрішні чинники. Курс якийсь час за рахунок кредитів та різних маніпуляцій то можна утримувати, а от об'єктивна реальність за цей час покаже зовсім інше.