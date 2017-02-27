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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11356113571135811359

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.3 5 86
36,00-36,50
2%
2
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
5%
4
38,00-38,50
9%
8
38,50-39,00
13%
11
39,00-39,50
21%
18
39,50-40,00
31%
27
40,00-40,50
7%
6
40,50-41,00
0
0
41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
2%
2
Більше 42
6%
5
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 22:26

Hotab
З приводу електрики. Не все так просто, навіть дуже непросто, якщо включати генерацію в систему.
Починаючи від банального співпадіння фази, частоти, напруги системи та генератора.
Та закінчуючи проектами (їх буде не один :) ), технічними умовами (з обмеженнями і суттєвими), дозволами, ліцензіями, тощо.
Потім регулярні перевірки, щоб не бахнуло, не згоріло, не забруднювало, не шкодило, тощо.
Я вже мовчу про окупність інвестиції, а точніше не окупність інвестиції. І це без хабарів.
ПС. "Не верю". Проєкт не влетить, але гроші попилять.
До речі. Когенераційних установок на продаж на Заході до гибелі, оскільки вони не рентабельні. Захід залюбки за кошти донорів від них здихається. :) Але й тут не все так просто - потрібен газ. А хто сказав, що з газом проблем не буде. ТЕС вони на вугіллі працювали в останні роки.
ППС. Якщо мова про дизель-генератори, то ми це проходили. Це тимчасовий захід і тупиковій шлях. Дизель-генератори працюють локально і не об'єднуються в систему, використовуються як аварійне живлення.
oleg49
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 22:38

  Investor_K написав:
  Hotab написав:Гнітюче враження від подій останніх двох тижнів.
Сподіваюсь нам зараз навезуть багато невеликих промислових електростанцій, і ми не скотимось до Африки, де е/е лише у дійсно багатих, і та не цілодобово. І ми в зиму ввійдем невразливими.

Повністю розділяю такі переживання

У нас ще є запаси від попереднього "завозу". Київ забезпечений повністю. Мико - майже повністю. За інших - не знаю. Наразі партнери вже почали новий завоз.
fler
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  Investor_K написав:Де ІО?

Мабуть малось на увазі IQ ?
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 05:44

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  asti написав:Який форум, такі й опуси.

Це точно. Якраз глянути "Найкращі відповіді за минулий тиждень" і дуже все проясняється.
От власне і очільникам якби необхідно враховувати і такий зріз суспільства як об'єктивну реальність. Щоб розуміти на що можна розраховувати, важливо точно оцінювати і зовнішні і внутрішні чинники.
лише 20% чоловіків призовного віку 25-59 років, які поки що не служать, розглядають для себе можливість приєднатися до армії: піти добровольцем, підписати контракт або мобілізуватися. 63% такої можливості не розглядають, а 17% поки що не визначилися. https://focus.ua/uk/voennye-novosti/639 ... nnya-video

Курс якийсь час за рахунок кредитів та різних маніпуляцій то можна утримувати, а от об'єктивна реальність за цей час покаже зовсім інше.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 07:51

  Ой+ написав:
  asti написав:
лише 20% чоловіків призовного віку 25-59 років, які поки що не служать, розглядають для себе можливість приєднатися до армії: піти добровольцем, підписати контракт або мобілізуватися. 63% такої можливості не розглядають, а 17% поки що не визначилися. https://focus.ua/uk/voennye-novosti/639 ... nnya-video


В курсі, що це прекрасна новина? Бо з досвіду всіх війн на планеті Земля максимальна кількість військових яких можна залучити в армію це 10%, цього мегадостатньо і більше ніяк, з огляду економіки і т.і. і ні кому ще в голову не приходило залучати більше, та і війна в 21-му сторіччі дещо інша в технологічному плані - за роботи, дрони, безпілотники чули щось? Га? :wink:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 08:58

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Василь-Рівне написав:В курсі, що це прекрасна новина? Бо з досвіду всіх війн на планеті Земля максимальна кількість військових яких можна залучити в армію це 10%, цього мегадостатньо і більше ніяк, з огляду економіки і т.і. і ні кому ще в голову не приходило залучати більше, та і війна в 21-му сторіччі дещо інша в технологічному плані - за роботи, дрони, безпілотники чули щось? Га?

Ага. Я навіть згоден, що 20% це ще дуже класно, але
Командувач Обʼєднаних сил Збройних сил України Юрій Содоль зробив загрозливу заяву. Він повідомив, що у деяких відділеннях залишилося по дві людини, а за статутами, у кожному відділенні мало би бути 8-10 осіб. https://expres.online/podrobitsi/zsu-br ... nanikh-sil

А дрони то чув, що є, наприклад, китайські робособаки по 3 тис. $, кращі стрілки за людей, але дивимось цитату вище.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 09:02

Запит

Чому курс останнім часом лише на

північ? Коли вже стане дешевше?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 09:43

Investor_K а чого він повинен їти на південь у світі останніх новин?
По перше - коли було таке, що усі ЗМІ кричать що рашка має перевагу на фронті, а курс шов до низу?
По друге - 70К доплати мають десь взятися.. зараз ціфру мені ліньки шукати, але на кінець 23-го з 1млн участь у бойових брали близько 300К військових. 70К*300К це 21млрд гривняхі..
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 10:40

  vladimir07 написав:
  cherchiltank написав:Літом а особливо осінню буде не до карусельства

Продоложите мысль, пожалуйста.)

Мобілізація і відключення електрики
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