Hotab З приводу електрики. Не все так просто, навіть дуже непросто, якщо включати генерацію в систему. Починаючи від банального співпадіння фази, частоти, напруги системи та генератора. Та закінчуючи проектами (їх буде не один ), технічними умовами (з обмеженнями і суттєвими), дозволами, ліцензіями, тощо. Потім регулярні перевірки, щоб не бахнуло, не згоріло, не забруднювало, не шкодило, тощо. Я вже мовчу про окупність інвестиції, а точніше не окупність інвестиції. І це без хабарів. ПС. "Не верю". Проєкт не влетить, але гроші попилять. До речі. Когенераційних установок на продаж на Заході до гибелі, оскільки вони не рентабельні. Захід залюбки за кошти донорів від них здихається. Але й тут не все так просто - потрібен газ. А хто сказав, що з газом проблем не буде. ТЕС вони на вугіллі працювали в останні роки. ППС. Якщо мова про дизель-генератори, то ми це проходили. Це тимчасовий захід і тупиковій шлях. Дизель-генератори працюють локально і не об'єднуються в систему, використовуються як аварійне живлення.
Hotab написав:Гнітюче враження від подій останніх двох тижнів. Сподіваюсь нам зараз навезуть багато невеликих промислових електростанцій, і ми не скотимось до Африки, де е/е лише у дійсно багатих, і та не цілодобово. І ми в зиму ввійдем невразливими.
Повністю розділяю такі переживання
У нас ще є запаси від попереднього "завозу". Київ забезпечений повністю. Мико - майже повністю. За інших - не знаю. Наразі партнери вже почали новий завоз.
Це точно. Якраз глянути "Найкращі відповіді за минулий тиждень" і дуже все проясняється. От власне і очільникам якби необхідно враховувати і такий зріз суспільства як об'єктивну реальність. Щоб розуміти на що можна розраховувати, важливо точно оцінювати і зовнішні і внутрішні чинники.
лише 20% чоловіків призовного віку 25-59 років, які поки що не служать, розглядають для себе можливість приєднатися до армії: піти добровольцем, підписати контракт або мобілізуватися. 63% такої можливості не розглядають, а 17% поки що не визначилися. https://focus.ua/uk/voennye-novosti/639 ... nnya-video
Курс якийсь час за рахунок кредитів та різних маніпуляцій то можна утримувати, а от об'єктивна реальність за цей час покаже зовсім інше.
лише 20% чоловіків призовного віку 25-59 років, які поки що не служать, розглядають для себе можливість приєднатися до армії: піти добровольцем, підписати контракт або мобілізуватися. 63% такої можливості не розглядають, а 17% поки що не визначилися. https://focus.ua/uk/voennye-novosti/639 ... nnya-video
В курсі, що це прекрасна новина? Бо з досвіду всіх війн на планеті Земля максимальна кількість військових яких можна залучити в армію це 10%, цього мегадостатньо і більше ніяк, з огляду економіки і т.і. і ні кому ще в голову не приходило залучати більше, та і війна в 21-му сторіччі дещо інша в технологічному плані - за роботи, дрони, безпілотники чули щось? Га?
Василь-Рівне написав:В курсі, що це прекрасна новина? Бо з досвіду всіх війн на планеті Земля максимальна кількість військових яких можна залучити в армію це 10%, цього мегадостатньо і більше ніяк, з огляду економіки і т.і. і ні кому ще в голову не приходило залучати більше, та і війна в 21-му сторіччі дещо інша в технологічному плані - за роботи, дрони, безпілотники чули щось? Га?
Ага. Я навіть згоден, що 20% це ще дуже класно, але
Investor_K а чого він повинен їти на південь у світі останніх новин? По перше - коли було таке, що усі ЗМІ кричать що рашка має перевагу на фронті, а курс шов до низу? По друге - 70К доплати мають десь взятися.. зараз ціфру мені ліньки шукати, але на кінець 23-го з 1млн участь у бойових брали близько 300К військових. 70К*300К це 21млрд гривняхі..