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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 12 кві, 2024 11:04
Investor_K написав:
Коли вже стане дешевше?
Гривня - скоро,
як і нерухомість)/)
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asti
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Додано: П'ят 12 кві, 2024 11:19
asti написав:
та про всяк випадок вже готую документи для завершення вищої освіти
тому що у свій час зупинився на бакалаврі - тоді грошей було жалко. А зараз - ні... 😎😎😎
для чего?
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flysoulfly
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Додано: П'ят 12 кві, 2024 11:26
asti написав: Investor_K написав:
Коли вже стане дешевше?
- скоро,
як і нерухомість
в Кропе прекратился рост цен на бетонометры? А куда с Краматорска и Херсона теперь едут жить?
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flysoulfly
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Додано: П'ят 12 кві, 2024 11:32
shatenerbi написав:
Депозиты после февраля все в убыток.где наш шеф?
зачем депозиты?
держать на "свободных" с повышенным %, в нужный момент купить евро ПА40
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flysoulfly
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Додано: П'ят 12 кві, 2024 11:41
flysoulfly написав: shatenerbi написав:
Депозиты после февраля все в убыток.где наш шеф?
зачем депозиты?
держать на "свободных" с повышенным %, в нужный момент купить евро ПА40
Знать бы когда эти 40 будут...
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Investor_K
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