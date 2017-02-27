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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 12 кві, 2024 11:04
Investor_K написав:
Коли вже стане дешевше?
Гривня - скоро,
як і нерухомість)/)
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asti
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Додано: П'ят 12 кві, 2024 11:19
asti написав:
та про всяк випадок вже готую документи для завершення вищої освіти
тому що у свій час зупинився на бакалаврі - тоді грошей було жалко. А зараз - ні... 😎😎😎
для чего?
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flysoulfly
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Додано: П'ят 12 кві, 2024 11:26
asti написав: Investor_K написав:
Коли вже стане дешевше?
- скоро,
як і нерухомість
в Кропе прекратился рост цен на бетонометры? А куда с Краматорска и Херсона теперь едут жить?
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Додано: П'ят 12 кві, 2024 11:32
shatenerbi написав:
Депозиты после февраля все в убыток.где наш шеф?
зачем депозиты?
держать на "свободных" с повышенным %, в нужный момент купить евро ПА40
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flysoulfly
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Додано: П'ят 12 кві, 2024 11:41
flysoulfly написав: shatenerbi написав:
Депозиты после февраля все в убыток.где наш шеф?
зачем депозиты?
держать на "свободных" с повышенным %, в нужный момент купить евро ПА40
Знать бы когда эти 40 будут...
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Investor_K
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Додано: П'ят 12 кві, 2024 12:46
flysoulfly написав:
asti написав:
та про всяк випадок вже готую документи для завершення вищої освіти
тому що у свій час зупинився на бакалаврі - тоді грошей було жалко. А зараз - ні... 😎😎😎
для чего?
Вам теж 5-ть рочків?
Законодавці дають відстрочку ухилянтам далі навчатись, щоб бігали каруселили і розповідали за свої цікаві пригоди, це свого роду цирк, клоунам і студентам в 40+ положені законні відстрочки, щоб зберегти мистецтво хитро зроблених циніків(((
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somilitark
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Додано: П'ят 12 кві, 2024 13:16
Investor_K написав:
Чому курс останнім часом лише на
північ? Коли вже стане дешевше?
Тоді, коли євро почне зростати до долара - не дарма ж заявляли про прив'язку до євро на міжбанку. Мінфіну потрібен курс не нижче 42,00. Євровалюта націлилась на 1,05, от і рахуємо. Це моя думка.
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Додано: П'ят 12 кві, 2024 13:47
Установили доплату в размере 70 тысяч гривен для военнослужащих и полицейских, выполняющих боевые задания на первой линии. Такое постановление принял Кабмин, выполняя вчерашний призыв Верховной Рады.
Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Таким образом суммарно военные "на нуле" смогут получать под 200 тыс. гривен - 20-30 тыс. грн зарплаты, 100 тыс. грн "боевых" доплат и 70 тыс. грн выплат за службу "на нуле".
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Victor8
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Додано: П'ят 12 кві, 2024 14:22
Victor8
Той випадок коли долярчик таки випросив, але не собі(
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Додано: П'ят 12 кві, 2024 14:35
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Ірина_
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