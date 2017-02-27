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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11357113581135911360

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.3 5 86
36,00-36,50
2%
2
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
5%
4
38,00-38,50
9%
8
38,50-39,00
13%
11
39,00-39,50
21%
18
39,50-40,00
31%
27
40,00-40,50
7%
6
40,50-41,00
0
0
41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
2%
2
Більше 42
6%
5
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 11:04

  Investor_K написав:Коли вже стане дешевше?
Гривня - скоро,
як і нерухомість)/)
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 11:19

  asti написав: та про всяк випадок вже готую документи для завершення вищої освіти
тому що у свій час зупинився на бакалаврі - тоді грошей було жалко. А зараз - ні... 😎😎😎
8) для чего?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 11:26

  asti написав:
  Investor_K написав:Коли вже стане дешевше?
- скоро,
як і нерухомість
в Кропе прекратился рост цен на бетонометры? А куда с Краматорска и Херсона теперь едут жить?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 11:32

  shatenerbi написав:Депозиты после февраля все в убыток.где наш шеф?
зачем депозиты?
держать на "свободных" с повышенным %, в нужный момент купить евро ПА40 8)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 11:41

  flysoulfly написав:
  shatenerbi написав:Депозиты после февраля все в убыток.где наш шеф?
зачем депозиты?
держать на "свободных" с повышенным %, в нужный момент купить евро ПА40 8)


Знать бы когда эти 40 будут...
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 12:46

  flysoulfly написав:
  asti написав: та про всяк випадок вже готую документи для завершення вищої освіти
тому що у свій час зупинився на бакалаврі - тоді грошей було жалко. А зараз - ні... 😎😎😎
8) для чего?

Вам теж 5-ть рочків?
Законодавці дають відстрочку ухилянтам далі навчатись, щоб бігали каруселили і розповідали за свої цікаві пригоди, це свого роду цирк, клоунам і студентам в 40+ положені законні відстрочки, щоб зберегти мистецтво хитро зроблених циніків(((
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 13:16

  Investor_K написав:Чому курс останнім часом лише на

північ? Коли вже стане дешевше?


Тоді, коли євро почне зростати до долара - не дарма ж заявляли про прив'язку до євро на міжбанку. Мінфіну потрібен курс не нижче 42,00. Євровалюта націлилась на 1,05, от і рахуємо. Це моя думка.
Gennadiy777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 13:47

Установили доплату в размере 70 тысяч гривен для военнослужащих и полицейских, выполняющих боевые задания на первой линии. Такое постановление принял Кабмин, выполняя вчерашний призыв Верховной Рады.

Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Таким образом суммарно военные "на нуле" смогут получать под 200 тыс. гривен - 20-30 тыс. грн зарплаты, 100 тыс. грн "боевых" доплат и 70 тыс. грн выплат за службу "на нуле".
Victor8
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 14:22

Victor8
Той випадок коли долярчик таки випросив, але не собі(
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 14:35

Міняйло інтегрує оголошення Валютного аукціону, розширюючи сервіс обміну валют для українців
Ірина_
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