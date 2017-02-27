Національний банк України підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає п'ятий день поспіль та оновив історичний максимум. Офіційний курс на 15 квітня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,399 грн за 1 долар (+0,2314 грн). https://www.rbc.ua/rus/news/nbu-pidnyav ... 25741.html
oleg49 написав:Я так розумію, що НБУ ще не виконав тижневий "девальваційний план" і завтра нас очікує чергове "послаблення"? ПС. "План", виходячи з історії останніх місяців, десь 20коп на тиждень та 80коп на місяць.
І таки да. — Пароль! — «План по валу»! — «Вал по плану»! Проходи.
Я считаю, менты и отставники должны быть мобилизированы в первую очередь! Они умеют обращаться с оружием, они выбрали профессию силовиков, правда, работать не хотят и не хотели, но их много. Очень много. И хоть офицеры, хоть не офицеры, пусть идут воюют там и теми, где и кем это сейчас необходимо. Подписываем хотя бы такую петицию. https://petition.president.gov.ua/petition/223944 И действующих ментов тоже надо мобилизировать половину так точно, их очень много, а толку с них мало (как из своих примеров могу привести, так вообще ноль). И вообще, каждый мент должен побывать на фронте.