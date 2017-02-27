Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 12 кві, 2024 11:04
Investor_K написав:
Коли вже стане дешевше?
Гривня - скоро,
як і нерухомість)/)
asti
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Додано: П'ят 12 кві, 2024 11:26
asti написав: Investor_K написав:
Коли вже стане дешевше?
- скоро,
як і нерухомість
в Кропе прекратился рост цен на бетонометры? А куда с Краматорска и Херсона теперь едут жить?
flysoulfly
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Додано: П'ят 12 кві, 2024 11:32
shatenerbi написав:
Депозиты после февраля все в убыток.где наш шеф?
зачем депозиты?
держать на "свободных" с повышенным %, в нужный момент купить евро ПА40
flysoulfly
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Додано: П'ят 12 кві, 2024 11:41
flysoulfly написав: shatenerbi написав:
Депозиты после февраля все в убыток.где наш шеф?
зачем депозиты?
держать на "свободных" с повышенным %, в нужный момент купить евро ПА40
Знать бы когда эти 40 будут...
Investor_K
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Додано: П'ят 12 кві, 2024 13:16
Investor_K написав:
Чому курс останнім часом лише на
північ? Коли вже стане дешевше?
Тоді, коли євро почне зростати до долара - не дарма ж заявляли про прив'язку до євро на міжбанку. Мінфіну потрібен курс не нижче 42,00. Євровалюта націлилась на 1,05, от і рахуємо. Це моя думка.
Gennadiy777
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Додано: П'ят 12 кві, 2024 14:35
Ірина_
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Додано: П'ят 12 кві, 2024 16:30
Національний банк України підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає п'ятий день поспіль та оновив історичний максимум.
Офіційний курс на 15 квітня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,399 грн за 1 долар (+0,2314 грн).
https://www.rbc.ua/rus/news/nbu-pidnyav ... 25741.html
Ой+
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Додано: П'ят 12 кві, 2024 17:25
oleg49 написав:
Я так розумію, що НБУ ще не виконав тижневий "девальваційний план" і завтра нас очікує чергове "послаблення"?
ПС. "План", виходячи з історії останніх місяців, десь 20коп на тиждень та 80коп на місяць.
І таки да.
— Пароль!
— «План по валу»!
— «Вал по плану»! Проходи. (фільм "Чародеи")
ПС. Виникла крамольна думка, що поточний "вал по плану" - це весняно-літній план. На осінь "план" може змінитись.
oleg49
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Додано: П'ят 12 кві, 2024 19:15
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Мільярди доларів збитків: як березневі атаки по енергетиці позначилися на держбюджеті
Як вважаєте, наскільки ця атака негативно вплине на нашу економіку? Як українській економіці витримати нові удари по енергетиці?
Чого чекати від курсу долара в короткостроковій перспективі?
Ірина_
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Додано: П'ят 12 кві, 2024 22:34
flysoulfly написав: asti написав: Investor_K написав:
Коли вже стане дешевше?
- скоро,
як і нерухомість
в Кропе прекратился рост цен на бетонометры? А куда с Краматорска и Херсона теперь едут жить?
1. прекратился//)
2. не знаю//)
asti
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