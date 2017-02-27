В курсі, що це прекрасна новина? Бо з досвіду всіх війн на планеті Земля максимальна кількість військових яких можна залучити в армію це 10%, цього мегадостатньо і більше ніяк, з огляду економіки і т.і. і ні кому ще в голову не приходило залучати більше, та і війна в 21-му сторіччі дещо інша в технологічному плані - за роботи, дрони, безпілотники чули щось? Га?
Та ні. Була стата, в усіх війнах 20 сторіччя +-біля 50 відсотків призивного віку, і це від 18 років.
Ну але це не всі одночасно і зовсім мало хто від початку до кінця. Цілковите ноу-хау військовозобов'язання до 60 років для цивільних. В 1941 р. мобілізовували 22-36 http://history.org.ua/LiberUA/978-966-00-1063-5/9.pdf стор.2 і потім потрохи збільшували діапазон. В Україні кінець 90-их початок нульових серйозна яма демографічна, мало що зараз і поможе зменшення призовного віку. І якраз цим р.н. потрібно би робити щось, щоб ще глибшої ями не виникло:
Особисто я знайшов найцікавішою статтю про мобілізацію другої машини. Осболиво цікаво буде, коли мобілізують від генерала якусь Таврію, яку оцінять в 100500 мільйонів гривень, а потім компенсують її втрату з бюджету...