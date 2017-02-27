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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11357113581135911360>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.3 5 88
36,00-36,50
2%
2
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
5%
4
38,00-38,50
10%
9
38,50-39,00
13%
11
39,00-39,50
20%
18
39,50-40,00
32%
28
40,00-40,50
7%
6
40,50-41,00
0
0
41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
2%
2
Більше 42
6%
5
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 01:54

  Василь-Рівне написав:
  Ой+ написав:
  asti написав:

В курсі, що це прекрасна новина? Бо з досвіду всіх війн на планеті Земля максимальна кількість військових яких можна залучити в армію це 10%, цього мегадостатньо і більше ніяк, з огляду економіки і т.і. і ні кому ще в голову не приходило залучати більше, та і війна в 21-му сторіччі дещо інша в технологічному плані - за роботи, дрони, безпілотники чули щось? Га? :wink:

Та ні. Була стата, в усіх війнах 20 сторіччя +-біля 50 відсотків призивного віку, і це від 18 років.
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 05:20

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Навуходоносор написав:Була стата, в усіх війнах 20 сторіччя +-біля 50 відсотків призивного віку, і це від 18 років.

У Другій світовій війні взяла участь 61 держава світу, а це − 80 % людства. До армій країн-учасниць війни було залучено понад 110 мільйонів солдатів. https://www.radiosvoboda.org/a/druha-sv ... 38354.html

Ще в 1940 році населення планети становило лише 2,3 мільярда людей. https://gsminfo.com.ua/76712-mify-ta-re ... zemli.html

Значить служив приблизно кожен десятий землянин, або кожен 5 чоловік чи дійсно майже кожен 2 призовного віку.
«У Другій світовій війні у складі радянської армії воювали близько 7 мільйонів українців, вижили з них — менше половини». https://www.radiosvoboda.org/a/druha-sv ... 38354.html

Ну але це не всі одночасно і зовсім мало хто від початку до кінця.
Цілковите ноу-хау військовозобов'язання до 60 років для цивільних. В 1941 р. мобілізовували 22-36 http://history.org.ua/LiberUA/978-966-00-1063-5/9.pdf стор.2 і потім потрохи збільшували діапазон. В Україні кінець 90-их початок нульових серйозна яма демографічна, мало що зараз і поможе зменшення призовного віку.
І якраз цим р.н. потрібно би робити щось, щоб ще глибшої ями не виникло:
У 2023 році в Україні народилося найменше дітей за останні 300 років — дослідження https://news.finance.ua/ua/u-2023-roci- ... lidzhennya
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 08:53

Ой+
30-40-річні, які ніколи не служили, тепер гонять 60-річних в окопи.
Шоу продовжується і на рівні держави.
zxzx777
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 10:16

zxzx777 шоу з 2019 року в нас.

Слухаючи, що наприймали в законі про мобілізацію, не здивований тепер курсу доллара
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 10:29

  Andrey2512 написав:zxzx777 шоу з 2019 року в нас.

Слухаючи, що наприймали в законі про мобілізацію, не здивований тепер курсу доллара

А що ж там такого наприймали?!
Здається, досить м'який закон вийшов...
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 10:53

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  asti написав:А що ж там такого наприймали?!

Особисто я знайшов найцікавішою статтю про мобілізацію другої машини. Осболиво цікаво буде, коли мобілізують від генерала якусь Таврію, яку оцінять в 100500 мільйонів гривень, а потім компенсують її втрату з бюджету...
Дюрі-бачі
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  zxzx777 написав:Ой+
30-40-річні, які ніколи не служили, тепер гонять 60-річних в окопи.
Шоу продовжується і на рівні держави.

А какая польза от вояк в окопах после 55лет?. В таком возрасте 80% это мясо на 15мин боя. Или у нас много денег в бюджете на выплату 200ым за 5 мин. боя?
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 11:34

  Игорь Алексеевич написав:
  zxzx777 написав:Ой+
30-40-річні, які ніколи не служили, тепер гонять 60-річних в окопи.
Шоу продовжується і на рівні держави.

А какая польза от вояк в окопах после 55лет?. В таком возрасте 80% это мясо на 15мин боя. Или у нас много денег в бюджете на выплату 200ым за 5 мин. боя?


Фантастика, буде все просто - пропав безвісти.
sens
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 12:18

  Игорь Алексеевич написав:А какая польза от ?

А назву гілки ви читали?
Скажіть краще коли буде 37.20?
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 12:38

:mrgreen:
  somilitark написав:
  Игорь Алексеевич написав:А какая польза от ?

А назву гілки ви читали?
Скажіть краще коли буде 37.20?
Соискатель
 
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