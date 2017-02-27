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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 13 кві, 2024 12:38
sens написав: Игорь Алексеевич написав: zxzx777 написав:Ой+
30-40-річні, які ніколи не служили, тепер гонять 60-річних в окопи.
Шоу продовжується і на рівні держави.
А какая польза от вояк в окопах после 55лет?. В таком возрасте 80% это мясо на 15мин боя. Или у нас много денег в бюджете на выплату 200ым за 5 мин. боя?
Фантастика, буде все просто - пропав безвісти.
не треба дурню писати.
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Додано: Суб 13 кві, 2024 12:40
somilitark написав:
Скажіть краще коли буде 37.20?
Курс начнёт снижаться моментально, когда США начнут выделять средства. Думаю до конца мая что там придумают или помощь или кредит. А иначе тогда по барабану какой курс к грн., придётся считать рубль - дол.
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Додано: Суб 13 кві, 2024 12:42
Игорь Алексеевич написав: somilitark написав:
Скажіть краще коли буде 37.20?
Курс начнёт снижаться моментально, когда США начнут выделять средства. Думаю до конца мая что там придумают или помощь или кредит. А иначе тогда по барабану какой курс к грн., придётся считать рубль - дол.
Тобто в кінці травня 37.20. Записав.
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Додано: Суб 13 кві, 2024 12:43
Игорь Алексеевич
Це все продовження пенсійної реформи.
Скидання передпенсійного баласту.
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Додано: Суб 13 кві, 2024 12:46
Игорь Алексеевич написав: somilitark написав:
Скажіть краще коли буде 37.20?
Курс начнёт снижаться моментально, когда
США начнут выделять средства. Думаю до конца мая что там придумают или помощь или кредит. А иначе тогда по барабану какой курс к грн., придётся считать рубль - дол.
"я гадаю". бо знову помилкова думка. допомога США більше впливає на військову складову, ніж на курс.
визнання помилки буде? якщо ви вже з'явилися?
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Додано: Суб 13 кві, 2024 12:47
Игорь Алексеевич написав: somilitark написав:
Скажіть краще коли буде 37.20?
Курс начнёт снижаться моментально, когда США начнут выделять средства. Думаю до конца мая что там придумают или помощь или кредит. А иначе тогда по барабану какой курс к грн., придётся считать рубль - дол.
Таке враження, що це американське шоу - договорняк з московією.
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Додано: Суб 13 кві, 2024 12:49
somilitark написав:
Тобто в кінці травня 37.20. Записав
Я написал начнёт моментально снижаться, но это не обозначает, что если примут решение предпол. 10 мая, то 11 мая курс моментально станет 37,20. Он начнёт снижаться и если будет предпол. 9 мая 39,5, то значит к концу мая, начало июня снизится до 38,5, и далее начнёт постепенно идти летом вниз к отметке 37,50-37,75. Думаю увидеть 37,75 в середине июля и ниже к концу июля, начало августа.
Опять же есть фактор войны, где любые финанс. прогнозы не поддаются логике военных и ещё какая программа будет от США. Ведь мы надеялись на помощь, поэтому делались одни прогнозы, теперь готовы на кредиты, а на что будем готовы завтра?????
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Игорь Алексеевич
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Додано: Суб 13 кві, 2024 12:54
Zochan написав:
Таке враження, що це американське шоу - договорняк з московією.
Фильм 17 мгнов. весны. Шла война, а уже рабочие группы договаривались о разделе территорий и кому и что будет принадлежать после войны. Кстати в этой группе работали и представители Рейха.
Так и сейчас 100 пудов работают группы от мировых стран, про которые знают неск. чел. в мире.
Потом встретятся в Ялте или Стамбуле или в др. городе лидеры и подпишут документы.
Если уже звучат цифры про выделение средств в млрд.дол. после войны Украине , то значит кто то и что то знает про её окончание и кому и что будет принадлежать при финансировании в страну и кому и какие принадлежать направление в инвестициях.
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Додано: Суб 13 кві, 2024 13:11
Игорь Алексеевич написав: somilitark написав:
Тобто в кінці травня 37.20. Записав
Я написал начнёт моментально снижаться, но это не обозначает, что если примут решение предпол. 10 мая, то 11 мая курс моментально станет 37,20. Он начнёт снижаться и если будет предпол. 9 мая 39,5, то значит к концу мая, начало июня снизится до 38,5, и далее начнёт постепенно идти летом вниз к отметке 37,50-37,75. Думаю увидеть 37,75 в середине июля и ниже к концу июля, начало августа.
Опять же есть фактор войны, где любые финанс. прогнозы не поддаются логике военных и ещё какая программа будет от США. Ведь мы надеялись на помощь, поэтому делались одни прогнозы, теперь готовы на кредиты, а на что будем готовы завтра?????
Нижче 39, або навіть 39.5 не буде, в будь-якому випадку.
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Додано: Суб 13 кві, 2024 13:24
somilitark написав:
Нижче 39, або навіть 39.5 не буде, в будь-якому випадку.
На сегодня с Вами согласен, но свои коррективы даёт война, и там ежедневно свои графики обстрелов, поступления помощи и т.д. Сделать график курса очень сложно, хотя бизнес с начало года начал наращивать обороты и доходы в бюджет.
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