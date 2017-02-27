RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11357113581135911360

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.3 5 88
36,00-36,50
2%
2
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
5%
4
38,00-38,50
10%
9
38,50-39,00
13%
11
39,00-39,50
20%
18
39,50-40,00
32%
28
40,00-40,50
7%
6
40,50-41,00
0
0
41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
2%
2
Більше 42
6%
5
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 12:38

  sens написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  zxzx777 написав:Ой+
30-40-річні, які ніколи не служили, тепер гонять 60-річних в окопи.
Шоу продовжується і на рівні держави.

А какая польза от вояк в окопах после 55лет?. В таком возрасте 80% это мясо на 15мин боя. Или у нас много денег в бюджете на выплату 200ым за 5 мин. боя?

Фантастика, буде все просто - пропав безвісти.

не треба дурню писати.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5843
З нами з: 29.09.19
Подякував: 568 раз.
Подякували: 1382 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 12:40

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  somilitark написав:Скажіть краще коли буде 37.20?
Курс начнёт снижаться моментально, когда США начнут выделять средства. Думаю до конца мая что там придумают или помощь или кредит. А иначе тогда по барабану какой курс к грн., придётся считать рубль - дол.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 7886
З нами з: 13.09.09
Подякував: 103 раз.
Подякували: 829 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 12:42

  Игорь Алексеевич написав:
  somilitark написав:Скажіть краще коли буде 37.20?
Курс начнёт снижаться моментально, когда США начнут выделять средства. Думаю до конца мая что там придумают или помощь или кредит. А иначе тогда по барабану какой курс к грн., придётся считать рубль - дол.

Тобто в кінці травня 37.20. Записав.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13014
З нами з: 30.12.09
Подякував: 670 раз.
Подякували: 3772 раз.
 
Профіль
1
5
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 12:43

Игорь Алексеевич
Це все продовження пенсійної реформи.
Скидання передпенсійного баласту.
zxzx777
 
Повідомлень: 116
З нами з: 18.12.08
Подякував: 46 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 12:46

  Игорь Алексеевич написав:
  somilitark написав:Скажіть краще коли буде 37.20?
Курс начнёт снижаться моментально, когда США начнут выделять средства. Думаю до конца мая что там придумают или помощь или кредит. А иначе тогда по барабану какой курс к грн., придётся считать рубль - дол.

"я гадаю". бо знову помилкова думка. допомога США більше впливає на військову складову, ніж на курс.

визнання помилки буде? якщо ви вже з'явилися? 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5843
З нами з: 29.09.19
Подякував: 568 раз.
Подякували: 1382 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 12:47

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Игорь Алексеевич написав:
  somilitark написав:Скажіть краще коли буде 37.20?
Курс начнёт снижаться моментально, когда США начнут выделять средства. Думаю до конца мая что там придумают или помощь или кредит. А иначе тогда по барабану какой курс к грн., придётся считать рубль - дол.

Таке враження, що це американське шоу - договорняк з московією.
Zochan
 
Повідомлень: 1128
З нами з: 22.10.14
Подякував: 188 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 12:49

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  somilitark написав:Тобто в кінці травня 37.20. Записав

Я написал начнёт моментально снижаться, но это не обозначает, что если примут решение предпол. 10 мая, то 11 мая курс моментально станет 37,20. Он начнёт снижаться и если будет предпол. 9 мая 39,5, то значит к концу мая, начало июня снизится до 38,5, и далее начнёт постепенно идти летом вниз к отметке 37,50-37,75. Думаю увидеть 37,75 в середине июля и ниже к концу июля, начало августа.
Опять же есть фактор войны, где любые финанс. прогнозы не поддаются логике военных и ещё какая программа будет от США. Ведь мы надеялись на помощь, поэтому делались одни прогнозы, теперь готовы на кредиты, а на что будем готовы завтра?????
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 7886
З нами з: 13.09.09
Подякував: 103 раз.
Подякували: 829 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 12:54

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Zochan написав:Таке враження, що це американське шоу - договорняк з московією.
Фильм 17 мгнов. весны. Шла война, а уже рабочие группы договаривались о разделе территорий и кому и что будет принадлежать после войны. Кстати в этой группе работали и представители Рейха.
Так и сейчас 100 пудов работают группы от мировых стран, про которые знают неск. чел. в мире.
Потом встретятся в Ялте или Стамбуле или в др. городе лидеры и подпишут документы.
Если уже звучат цифры про выделение средств в млрд.дол. после войны Украине , то значит кто то и что то знает про её окончание и кому и что будет принадлежать при финансировании в страну и кому и какие принадлежать направление в инвестициях.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 7886
З нами з: 13.09.09
Подякував: 103 раз.
Подякували: 829 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 13:11

  Игорь Алексеевич написав:
  somilitark написав:Тобто в кінці травня 37.20. Записав

Я написал начнёт моментально снижаться, но это не обозначает, что если примут решение предпол. 10 мая, то 11 мая курс моментально станет 37,20. Он начнёт снижаться и если будет предпол. 9 мая 39,5, то значит к концу мая, начало июня снизится до 38,5, и далее начнёт постепенно идти летом вниз к отметке 37,50-37,75. Думаю увидеть 37,75 в середине июля и ниже к концу июля, начало августа.
Опять же есть фактор войны, где любые финанс. прогнозы не поддаются логике военных и ещё какая программа будет от США. Ведь мы надеялись на помощь, поэтому делались одни прогнозы, теперь готовы на кредиты, а на что будем готовы завтра?????

Нижче 39, або навіть 39.5 не буде, в будь-якому випадку.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13014
З нами з: 30.12.09
Подякував: 670 раз.
Подякували: 3772 раз.
 
Профіль
1
5
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 13:24

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  somilitark написав:Нижче 39, або навіть 39.5 не буде, в будь-якому випадку.
На сегодня с Вами согласен, но свои коррективы даёт война, и там ежедневно свои графики обстрелов, поступления помощи и т.д. Сделать график курса очень сложно, хотя бизнес с начало года начал наращивать обороты и доходы в бюджет.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 7886
З нами з: 13.09.09
Подякував: 103 раз.
Подякували: 829 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 11357113581135911360
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3408, 3409, 3410
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
34099 36845832
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 кві, 2024 10:58
чик
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 194, 195, 196
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1950 13216307
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 кві, 2024 09:49
_Mykola_
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23165898
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.