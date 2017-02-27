угу. харьковский в лидерах. Что можно наращивать когда завтра 50% сотрудников могут мобилизовать? Ко всему прочему будем рады видеть ваше мнение на военной ветке.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 13 кві, 2024 13:32
Додано: Суб 13 кві, 2024 13:35
Додано: Суб 13 кві, 2024 13:40
Она не вчера началась. Давая прогнозы на летний курс очевидно необходимо всегда брать ее в расчет. А не сегодня начинать
Витал:
Не справляешься?))))
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 13 кві, 2024 13:41, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 13 кві, 2024 13:40
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Ветка там, такая же как у меня в доме.
У нас в доме проблема, кто и как ставит машину у подъезда и это когда в 50км. от города у людей не то что проблема в парковке, у них проблема где жить, т.к соседние города в руинах уже.
Додано: Суб 13 кві, 2024 13:45
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Уважаемый, Игорь Алексеевич.
Реальный курс в районе 150, а можеи 200. То, что он 39.5 крайне искусственное состояние. Падение неизбежно
Додано: Суб 13 кві, 2024 13:52
Додано: Суб 13 кві, 2024 14:12
у меня в домовом вайбер чате 2 проблемы, неправильно разделяют мусор и криво паркуются.
квартир в аренду сдается море. Например в Одессе. Было недорого от 5 тыс. В Киеве от 7тыс за убитый хрущ или панель на отшибе.
Додано: Суб 13 кві, 2024 14:15
якщо в минулому, то дуже легко а в майбутньому - неможливо. особливо якщо подивитися, про які фактори ти кажеш.
що з признанням помилковості прогнозів?
й ще раз каже, що тролінг це звісно прикольно, але своїми приколами про прогноз курсу ви вводите в оману людей й перетворює форум на цирк...
Додано: Суб 13 кві, 2024 14:18
перестаньте. с прогнозом курса ошибается даже нац.банк. В же им не пишите гневные письма? Хуже когда некоторые говорят что купили па39 когда обменки на приём светят 39,50 . Такие вбросы непонятны. И.А. к счастью, такой дурью не страдает. Считаю его порядочным человеком и прошу уважать. Прогнозы могут быть ошибочными, извиняться тут не за что. Никто не заставляет им верить.
И.А. желаю больше юмора, вы же не на защите диссертации. Наезжают - пишите им смешные ответы. Сейчас мнение любого человека ценно, потому что степень неопределенности заоблачная.
Я жду девала до 41 в этом году. А если США не нальёт помощи то до 50 уже в 2025
объясню почему нет. При эок 150-200 такой недооцененный актив мгновенно превратился бы в топ дефицитный товар и курс ЧР уже был бы за 200. На ЧР дурных нет продавать по 39,60 то что стоит 200. Пока есть желающие слить валюту па 39,50 этот (текущий) курс - рыночный. Но завтра всё может поменяться. Неизвестно какие удары нас ещё ждут.
Додано: Суб 13 кві, 2024 14:38
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Курс залежить виключно від суми допомоги. Скільки нам дадуть - такий курс й буде. Якщо не дадуть допомоги взагалі, то курс ні на 50, ні на 200, ні на 1000 не зупиниться (див. Зімбабве чи, в кращому випадку, Аргентину).
А якщо передадуть 300 лярдів - то й Зеброві 34 можливі.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 13 кві, 2024 14:44, всього редагувалось 2 разів.
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