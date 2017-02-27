Додано: Суб 13 кві, 2024 14:18

Shaman написав: й ще раз каже, що тролінг це звісно прикольно, але своїми приколами про прогноз курсу ви вводите в оману людей й перетворює форум на цирк... й ще раз каже, що тролінг це звісно прикольно, але своїми приколами про прогноз курсу ви вводите в оману людей й перетворює форум на цирк...

Бетон написав: Реальный курс в районе 150, а можеи 200. Т Реальный курс в районе 150, а можеи 200. Т

перестаньте. с прогнозом курса ошибается даже нац.банк. В же им не пишите гневные письма? Хуже когда некоторые говорят что купили па39 когда обменки на приём светят 39,50 . Такие вбросы непонятны. И.А. к счастью, такой дурью не страдает. Считаю его порядочным человеком и прошу уважать. Прогнозы могут быть ошибочными, извиняться тут не за что. Никто не заставляет им верить.И.А. желаю больше юмора, вы же не на защите диссертации. Наезжают - пишите им смешные ответы. Сейчас мнение любого человека ценно, потому что степень неопределенности заоблачная.Я жду девала до 41 в этом году. А если США не нальёт помощи то до 50 уже в 2025объясню почему нет. При эок 150-200 такой недооцененный актив мгновенно превратился бы в топ дефицитный товар и курс ЧР уже был бы за 200. На ЧР дурных нет продавать по 39,60 то что стоит 200. Пока есть желающие слить валюту па 39,50 этот (текущий) курс - рыночный. Но завтра всё может поменяться. Неизвестно какие удары нас ещё ждут.