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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11359113601136111362>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.3 5 89
36,00-36,50
2%
2
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
4%
4
38,00-38,50
10%
9
38,50-39,00
12%
11
39,00-39,50
20%
18
39,50-40,00
33%
29
40,00-40,50
7%
6
40,50-41,00
0
0
41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
2%
2
Більше 42
6%
5
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 13:32

  Игорь Алексеевич написав:хотя бизнес с начало года начал наращивать обороты и доходы в бюджет.
угу. харьковский в лидерах. Что можно наращивать когда завтра 50% сотрудников могут мобилизовать? Ко всему прочему будем рады видеть ваше мнение на военной ветке.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 13:35

  vitaliiangel написав:
  Игорь Алексеевич написав:хотя бизнес с начало года начал наращивать обороты и доходы в бюджет.
угу. харьковский в лидерах. Что можно наращивать когда завтра 50% сотрудников могут мобилизовать?

Мы говорим не про завтра, есть прибл. статистика по посл. кварталу.
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 13:40

  Игорь Алексеевич написав:
  somilitark написав:Нижче 39, або навіть 39.5 не буде, в будь-якому випадку.
На сегодня с Вами согласен, но свои коррективы даёт война, .

Она не вчера началась. Давая прогнозы на летний курс очевидно необходимо всегда брать ее в расчет. А не сегодня начинать

Витал:

будем рады видеть ваше мнение



Не справляешься?))))
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 13 кві, 2024 13:41, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 13:40

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  vitaliiangel написав:Ко всему прочему будем рады видеть ваше мнение на военной ветке.

Ветка там, такая же как у меня в доме.
У нас в доме проблема, кто и как ставит машину у подъезда и это когда в 50км. от города у людей не то что проблема в парковке, у них проблема где жить, т.к соседние города в руинах уже.
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 13:45

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Уважаемый, Игорь Алексеевич.
Реальный курс в районе 150, а можеи 200. То, что он 39.5 крайне искусственное состояние. Падение неизбежно
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 13:52

  Бетон написав:Уважаемый, Игорь Алексеевич.
Реальный курс в районе 150, а можеи 200. То, что он 39.5 крайне искусственное состояние. Падение неизбежно
вы прям весь форум переплюнули. У на идёт обсуждение курса 40 - 50, а вы сразу 150... Кто больше даст?? :P
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 14:12

  Игорь Алексеевич написав:У нас в доме проблема, кто и как ставит машину у подъезда
у меня в домовом вайбер чате 2 проблемы, неправильно разделяют мусор и криво паркуются.
  Игорь Алексеевич написав:у них проблема где жить, т.к соседние города в руинах уже.
квартир в аренду сдается море. Например в Одессе. Было недорого от 5 тыс. В Киеве от 7тыс за убитый хрущ или панель на отшибе.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 14:15

  Игорь Алексеевич написав:
  somilitark написав:Нижче 39, або навіть 39.5 не буде, в будь-якому випадку.
На сегодня с Вами согласен, но свои коррективы даёт война, и там ежедневно свои графики обстрелов, энергетика, поступления помощи и т.д. Сделать график курса очень сложно, хотя бизнес с начало года начал наращивать обороты и доходы в бюджет.

якщо в минулому, то дуже легко :D а в майбутньому - неможливо. особливо якщо подивитися, про які фактори ти кажеш.

що з признанням помилковості прогнозів? 8)

й ще раз каже, що тролінг це звісно прикольно, але своїми приколами про прогноз курсу ви вводите в оману людей й перетворює форум на цирк...
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 14:18

  Shaman написав:й ще раз каже, що тролінг це звісно прикольно, але своїми приколами про прогноз курсу ви вводите в оману людей й перетворює форум на цирк...
перестаньте. с прогнозом курса ошибается даже нац.банк. В же им не пишите гневные письма? Хуже когда некоторые говорят что купили па39 когда обменки на приём светят 39,50 . Такие вбросы непонятны. И.А. к счастью, такой дурью не страдает. Считаю его порядочным человеком и прошу уважать. Прогнозы могут быть ошибочными, извиняться тут не за что. Никто не заставляет им верить.

И.А. желаю больше юмора, вы же не на защите диссертации. Наезжают - пишите им смешные ответы. Сейчас мнение любого человека ценно, потому что степень неопределенности заоблачная.

Я жду девала до 41 в этом году. А если США не нальёт помощи то до 50 уже в 2025
  Бетон написав:Реальный курс в районе 150, а можеи 200. Т
объясню почему нет. При эок 150-200 такой недооцененный актив мгновенно превратился бы в топ дефицитный товар и курс ЧР уже был бы за 200. На ЧР дурных нет продавать по 39,60 то что стоит 200. Пока есть желающие слить валюту па 39,50 этот (текущий) курс - рыночный. Но завтра всё может поменяться. Неизвестно какие удары нас ещё ждут.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 14:38

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Курс залежить виключно від суми допомоги. Скільки нам дадуть - такий курс й буде. Якщо не дадуть допомоги взагалі, то курс ні на 50, ні на 200, ні на 1000 не зупиниться (див. Зімбабве чи, в кращому випадку, Аргентину).
А якщо передадуть 300 лярдів - то й Зеброві 34 можливі.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 13 кві, 2024 14:44, всього редагувалось 2 разів.
Дюрі-бачі
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