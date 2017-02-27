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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11359113601136111362

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.3 5 89
36,00-36,50
2%
2
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
4%
4
38,00-38,50
10%
9
38,50-39,00
12%
11
39,00-39,50
20%
18
39,50-40,00
33%
29
40,00-40,50
7%
6
40,50-41,00
0
0
41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
2%
2
Більше 42
6%
5
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 14:42

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  vitaliiangel написав:квартир в аренду сдается море. Например в Одессе. Было недорого от 5 тыс. В Киеве от 7тыс за убитый хрущ или панель на отшибе.
Я за 5тыс не мог сдать 4х комн. Хорошо, что приехали рабочие на восстановление Днепрогэса, сдал им. Живут 4 чел., думал начнётся пьянка, курилка и жалобы соседей. Пока всё в норме, люди порядочные. в 7 утра уходят и приходят после 19.00. Уставшие спать и завтра опять на работу и так каждый день. Выходной воскр., но им не до пьянок, надо простираться, скупиться и отдохнуть. А 2 чел. с Днепра, так уезжают вечером в субооту домой к родным.
Др. желающих снимать нет, много квартир стоят в аренду по 4-6 тыс, а вот с отдельными неж. помещ. под магазин трудно найти и снять даже за 15 тыс. 50кв.м.. Год назад было наоборот.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 14:45

  Дюрі-бачі написав:Курс залежить виключно від суми допомоги. Скільки нам дадуть - такий курс й буде. Якщо не дадуть допомоги взагалі то курс ні на 100 ні на 200 ні на 1000 не зупиниться (див. Зімбабве чи, в кращому випадку, Аргентину).
А якщо передадуть 300 лярдів - то й Зеброві 34 можливі.

Нам вже 300 ярдів передали. А може й більше. Тільки за перші 1.5 років війни 233 ярди. Але 34 не бачив. :)
oleg49
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 14:49

oleg49 Нам передають по 3 лярди в місяць. А я про разовий транш всіх москальських грошей, який все менш ймовірний.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 14:52

  Игорь Алексеевич написав:Др. желающих снимать нет, много квартир стоят в аренду по 4-6 тыс, а вот с отдельными неж. помещ. под магазин трудно найти и снять даже за 15 тыс. 50кв.м.. Год назад было наоборот.
Когда начались блекауты в Ирпене аренда 1х этажей взлетела в космос. Там хоть генератор можно поставить за окном и при большом желании котел на пиллетах. Трудно сказать будут ли счастливы соседи, но возле многих коммерций генераторы стояли. Котлов не видел, видел пропановые конвекторы. Имхо опасная штука.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 14:55

  vitaliiangel написав:
  Игорь Алексеевич написав:У нас в доме проблема, кто и как ставит машину у подъезда
у меня в домовом вайбер чате 2 проблемы, неправильно разделяют мусор и криво паркуются.
  Игорь Алексеевич написав:у них проблема где жить, т.к соседние города в руинах уже.
квартир в аренду сдается море. Например в Одессе. Было недорого от 5 тыс. В Киеве от 7тыс за убитый хрущ или панель на отшибе.


У нас за мусорн. ящик чуть не подрались. Чудак подъехал на авто с пакетом мусора, та выбежали вояки дедушки и бабушки - смотрящие и начали бить по машине.
А вечером кто то выставляет в чат фото кто и как припарковался из жителей дома. И пошёл срачь до утра. А ТЫ ПЛАТИШЬ ЗА ВЫВОЗ МУСОРА?? :lol:
Один чудак мне напоминает Хотаба, который учит всех автомобилистов ПДД до самого утра. :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 15:05

  Игорь Алексеевич написав:Один чудак мне напоминает Хотаба, который учит всех автомобилистов ПДД до самого утра
я подписан на тг канал там прикольные вопросы с картинками по пдд кидают.
5 минут в день чтобы не забывать. https://t.me/auto_instruktor
виноват оффтоп, но может людям тоже захочется их вспомнить/повторить.
vitaliiangel
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  #<1 ... 11359113601136111362
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