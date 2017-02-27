vitaliiangel написав:квартир в аренду сдается море. Например в Одессе. Было недорого от 5 тыс. В Киеве от 7тыс за убитый хрущ или панель на отшибе.
Я за 5тыс не мог сдать 4х комн. Хорошо, что приехали рабочие на восстановление Днепрогэса, сдал им. Живут 4 чел., думал начнётся пьянка, курилка и жалобы соседей. Пока всё в норме, люди порядочные. в 7 утра уходят и приходят после 19.00. Уставшие спать и завтра опять на работу и так каждый день. Выходной воскр., но им не до пьянок, надо простираться, скупиться и отдохнуть. А 2 чел. с Днепра, так уезжают вечером в субооту домой к родным. Др. желающих снимать нет, много квартир стоят в аренду по 4-6 тыс, а вот с отдельными неж. помещ. под магазин трудно найти и снять даже за 15 тыс. 50кв.м.. Год назад было наоборот.
Дюрі-бачі написав:Курс залежить виключно від суми допомоги. Скільки нам дадуть - такий курс й буде. Якщо не дадуть допомоги взагалі то курс ні на 100 ні на 200 ні на 1000 не зупиниться (див. Зімбабве чи, в кращому випадку, Аргентину). А якщо передадуть 300 лярдів - то й Зеброві 34 можливі.
Нам вже 300 ярдів передали. А може й більше. Тільки за перші 1.5 років війни 233 ярди. Але 34 не бачив.
Игорь Алексеевич написав:Др. желающих снимать нет, много квартир стоят в аренду по 4-6 тыс, а вот с отдельными неж. помещ. под магазин трудно найти и снять даже за 15 тыс. 50кв.м.. Год назад было наоборот.
Когда начались блекауты в Ирпене аренда 1х этажей взлетела в космос. Там хоть генератор можно поставить за окном и при большом желании котел на пиллетах. Трудно сказать будут ли счастливы соседи, но возле многих коммерций генераторы стояли. Котлов не видел, видел пропановые конвекторы. Имхо опасная штука.
Игорь Алексеевич написав:У нас в доме проблема, кто и как ставит машину у подъезда
у меня в домовом вайбер чате 2 проблемы, неправильно разделяют мусор и криво паркуются.
Игорь Алексеевич написав:у них проблема где жить, т.к соседние города в руинах уже.
квартир в аренду сдается море. Например в Одессе. Было недорого от 5 тыс. В Киеве от 7тыс за убитый хрущ или панель на отшибе.
У нас за мусорн. ящик чуть не подрались. Чудак подъехал на авто с пакетом мусора, та выбежали вояки дедушки и бабушки - смотрящие и начали бить по машине. А вечером кто то выставляет в чат фото кто и как припарковался из жителей дома. И пошёл срачь до утра. А ТЫ ПЛАТИШЬ ЗА ВЫВОЗ МУСОРА?? Один чудак мне напоминает Хотаба, который учит всех автомобилистов ПДД до самого утра.
Игорь Алексеевич написав:Один чудак мне напоминает Хотаба, который учит всех автомобилистов ПДД до самого утра
я подписан на тг канал там прикольные вопросы с картинками по пдд кидают. 5 минут в день чтобы не забывать. https://t.me/auto_instruktor виноват оффтоп, но может людям тоже захочется их вспомнить/повторить.