Додано: Суб 13 кві, 2024 14:42

vitaliiangel написав: квартир в аренду сдается море. Например в Одессе. Было недорого от 5 тыс. В Киеве от 7тыс за убитый хрущ или панель на отшибе. квартир в аренду сдается море. Например в Одессе. Было недорого от 5 тыс. В Киеве от 7тыс за убитый хрущ или панель на отшибе.

Я за 5тыс не мог сдать 4х комн. Хорошо, что приехали рабочие на восстановление Днепрогэса, сдал им. Живут 4 чел., думал начнётся пьянка, курилка и жалобы соседей. Пока всё в норме, люди порядочные. в 7 утра уходят и приходят после 19.00. Уставшие спать и завтра опять на работу и так каждый день. Выходной воскр., но им не до пьянок, надо простираться, скупиться и отдохнуть. А 2 чел. с Днепра, так уезжают вечером в субооту домой к родным.Др. желающих снимать нет, много квартир стоят в аренду по 4-6 тыс, а вот с отдельными неж. помещ. под магазин трудно найти и снять даже за 15 тыс. 50кв.м.. Год назад было наоборот.